V každém z nás je kus sportovce: Letiště Praha se zapojilo do podpory českých sportovců v Jižní Koreji

Cesta za zlatou medailí začíná mnohdy na letišti. Proto se také Letiště Václava Havla Praha připojilo k podpoře českých sportovců v Jižní Koreji a vytvořilo sérií tří virálních videí. Ta pracují s motivem letištních profesí. Fungují tedy také jako připomenutí práce letištního personálu, který zajišťuje provoz největšího letiště v České republice 24 hodin denně a 365 dní v roce. Také díky jejich úsilí mohlo Letiště Václava Havla Praha v loňském roce dosáhnout svého vlastního rekordu a odbavit bezmála 15,5 milionů cestujících.

Krátká videa vytvořená ve spolupráci s produkční agenturou RB Production jsou určena především ke komunikaci na sociálních sítích Letiště Praha. „Letiště je pro mnoho lidí symbolem počátku nové životní etapy, zážitku či dosaženého cíle. To platí také pro české sportovce, kteří z našeho letiště pravidelně vyráží reprezentovat Českou republiku do zahraničí. V nových videích chceme vyjádřit podporu českým sportovcům a zároveň poděkovat našim zaměstnancům, bez kterých by provoz na největším českém letišti nebyl možný,“ říká Jakub Puchalský, marketingový ředitel Letiště Praha, a. s.

Celkem Letiště Praha zaměstnává vice než 1700 zaměstnanců, dalších více než 14 tisíc lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či společnosti navázané na jeho provoz. V letošním roce plánuje Letiště Praha a ostatní společnosti patřící do Skupiny Český aeroholding zaměstnat až 250 dalších uchazečů.

„Věříme, že nová videa, která jsou již nyní dostupná na sociálních sítích Letiště Praha, nejen zaujmou svým nápadem, ale také zase o něco více přiblíží naše letiště široké veřejnosti,“ dodává Jakub Puchalský.

Videa naleznete zde:

autor: Tisková zpráva