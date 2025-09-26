VLS dokončují nové oplocení na letišti v Líních

Vojenské letiště v Líních u Plzně bude mít po dokončení nového plotu vyšší úroveň zabezpečení.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS) pracují na dalších významných projektech pro Armádu České republiky.

Do konce září bude hotové nové oplocení okolo vojenského letiště Líně u Plzně. Stejně jako u jiných projektů realizovaných pro armádu, byly i v tomto případě hlavním realizátorem Vojenské lesy a statky ČR. A touto stavební akcí to pro VLS nekončí. Aktuálně se připravuje výstavba cvičného polygonu, kde se bude trénovat boj v zástavbě, překážkové dráhy na vojenských základnách či ubytovny pro vojáky.

VLS se tak aktivně zapojuje do budování a výstavby nové armády a reaguje na její aktuální potřeby. Provádí práce při obnově, opravě i údržbě prvků výcvikových zařízení ve vojenských prostorech i mimo ně ve vojenských zařízeních. VLS společně s ostatními státními podniky Ministerstva obrany ČR spolupracují v rámci iniciativy Pro silnou armádu (LOM, VTÚ, VVÚ, VOP a VLS - více ZDE).

Vojenské lesy a statky ČR jsou státní podnik, který je účelovou organizací založenou Ministerstvem obrany České republiky. Hospodaří na státních pozemcích jak v existujících vojenských újezdech, tak i v některých zrušených vojenských prostorech. Spravují přibližně 1260 km2 lesní půdy, což je asi pět procent lesů v České republice.

Významnou roli sehrávají VLS také v oblasti zaměstnávání desítek válečných veteránů, kteří ve státním podniku našly nové profesní uplatnění.

