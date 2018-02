VZP: Otázka týdne - Má lékař právo neumožnit pacientovi nahlédnutí do dokumentace?

Lékař mě nechce nechat nahlédnout do mé zdravotnické dokumentace – prý to nejde, protože dokumentaci vede jen v elektronické podobě a ke svému počítači mě nepustí. Může vést dokumentaci jen v počítači a neumožnit tedy pacientovi kontrolu?

ODPOVĚĎ: Problematika zdravotnické dokumentace je řešena v zákoně o zdravotních službách, kde je uvedeno, že zdravotnická dokumentace může být za podmínek stanovených tímto zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou těchto podob. V elektronické podobě je zdravotnická dokumentace pořizována, zpracovávána, ukládána a zprostředkovávána v digitální formě s využitím informačních technologií a každý zápis do dokumentace musí být opatřen identifikátorem záznamu. V zákoně jsou také technické a další podmínky, za nichž lze vést dokumentaci pouze v elektronické podobě. Mezi ně patří mj. to, že výstupy ze zdravotnické dokumentace lze převést do listinné podoby autorizovanou konverzí dokumentů.

Osoby, které mohou do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie, pak stanoví stejný zákon. Na prvním místě je zde samozřejmě uveden sám pacient. Toto právo na nahlížení do dokumentace nemůže být omezeno tím, že dokumentace je vedena v elektronické podobě. Zákon stanoví, že pokud poskytovatel není schopen oprávněným osobám zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace, a to do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit, jestliže nebyla dohodnuta lhůta jiná. Za pořízení kopie nelze v tomto případě požadovat úhradu. (Úhradu za výpis nebo kopii, ale jen ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením, může poskytovatel požadovat, pokud si výpis nebo kopii zpřístupněné zdravotnické dokumentace nepořídí oprávněná osoba vlastními prostředky na místě.)

Můžeme doplnit, že dále existuje samostatná vyhláška o zdravotnické dokumentaci, která specifikuje obsah zdravotnické dokumentace jako takové a náležitosti jejího vedení, včetně doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích částí a postupu při jejím vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování. K elektronické formě je ve vyhlášce uvedeno, že každý záznam do dokumentace musí být opatřen elektronickým podpisem. Technické prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě pak musejí podle této vyhlášky zaručovat zabezpečení výpočetní techniky před přístupem neoprávněných osob ke zdravotnické dokumentaci a také vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické dokumentaci včetně oprav, změn a mazání.

Psali jsme: VZP: Platíte jako OSVČ zálohu míň než 2024 korun? Nezapomeňte si částku včas zvýšit VZP: Léčba rakoviny bude letos o 20 procent dražší než před pěti lety Jak přispívá VZP na naslouchátka VZP bude hradit delší péči mobilních hospiců, dohodla se s odbornou společností

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva