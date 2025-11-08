Vězeňská služba: Pavel Zvolánek vyslán do funkce hlavního kaplana

Kazatel Církve adventistů sedmého dne a dlouholetý vězeňský duchovní, který se v srpnu stal hlavním kaplanem Vězeňské služby ČR byl ve čtvrtek symbolicky vyslán do této funkce spolu s kaplanem Otto Brochem, který se stal jeho zástupcem. Oba kaplani složili slib do rukou biskupa Zdenka Wasserbauera, který zastupoval Českou biskupskou konferenci, a Tomáše Tyrlíka za Ekumenickou radu církví. Slavnostní akt vysláni se uskutečnil v modlitebně Církve adventistů na Smíchově.
Pavel Zvolánek působí jako kaplan v českých věznicích od roku 1998, kdy se stal jedním z prvních kaplanů za vedení tehdejšího hlavního kaplana a zakladatele duchovní služby Bohdana Pivoňky. Během své praxe doprovázel stovky odsouzených i vězeňský personál v jejich nelehké každodennosti. Ve Valdicích, jedné z nejpřísněji střežených věznic v Česku, pracoval s doživotně odsouzenými vězni, kde si získal respekt díky své schopnosti naslouchat a poskytovat duchovní podporu i v nejtěžších podmínkách.
Zvolánek je známý svým přesvědčením, že klíčem k prevenci kriminality je důvěra Bohu a spoléhání na Boží pomoc ve všech situacích, které na člověka přicházejí. Duchovní služba ve věznicích by podle něj měla být postavena na empatii a podpoře bez odsuzování. „Kaplan není terapeut, není kontrolor. Je to člověk, který zůstává, i když ostatní odejdou,“ říká Zvolánek, který se ve své nové roli chce zaměřit na personální stabilitu v kaplanském sboru, vzdělávání a další spolupráci s církvemi i neziskovými organizacemi.
Zvolánek je od počátku své vězeňské služby ordinovaným kazatelem Církve adventistů sedmého dne. V letech 2007-2015 zastával funkci předsedy Českého sdružení CASD, předtím byl hospodářem a tajemníkem církve. Ve své kazatelské službě dlouhodobě klade důraz na praktickou víru, přístupnost a otevřenost vůči těm, kdo hledají nové začátky.
„Věříme v hodnotu každého člověka a v sílu naděje. Služba Pavla Zvolánka je toho konkrétním příkladem. Jeho jmenování vnímáme jako důležitý moment nejen pro naši církev, ale i pro vězeňskou duchovní službu jako celek,“ říká Vít Vurst, předseda Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.
autor: Tisková zpráva