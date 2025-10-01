Vězeňská služba na Dni hrdinů

Vůbec poprvé se v Praze představila materiální základna humanitární pomoci, zařízení vytvořené za účelem zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva v případě mimořádné události. Návštěvníci expozice viděli nejen nouzové bydlení při přírodní katastrofě, ale především ukázky techniky, výzbroje a výstroje bezpečnostních sborů a vybavení složek integrovaného záchranného systému.
Vězeňská služba ČR se na této významné pražské události představíla statickou i dynamickou ukázkou. Statickou prezentaci zajistili příslušníci a zaměstnanci Vazební věznice a ÚpVzD Praha Pankrác. O prohlídku vozového parku, výstroje a výzbroje i výrobků vězňů byl mezi návštěvníky akce obrovský zájem. Na prohlídku eskortního autobusu se stála velká fronta.
Příslušníci Vazební věznice Praha Ruzyně předvedli při dvou modelových situacích v dynamické ukázce činnost příslušníků ENO a strážných – psovodů v případě použití služebního psa jako donucovacího prostředku při zpacifikování agresivního vězně a napadení eskorty. Novinkou letošní akce byla podcast stage, které se za Vězeňskou službu ČR zúčastnil ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně plk. Zbyšek Trepeš a přiblížil veřejnosti život za vězeňskou zdí.
autor: Tisková zpráva