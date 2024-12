Za Mikulášem, andělem a čertem do Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka

Historický parní vlak bude v sobotu vyrážet z Kladna v 09:55, po cestě do Lužné bude zastavovat ještě ve Stochově (10:20) a na nádraží v Lužné u Rakovníka dorazí v 10:53. Odjezd z Lužné je pak plánován v 13:50 se zastávkou ve Stochově v 14:21 a příjezdem do Kladna v 14:43.

Od nádraží je to pak do muzea už jen pár minut pěšky. Nostalgický vlak poveze parní lokomotiva Všudybylka (354.195) a soupravu budou tvoři tzv. Rybáky, chybět nebude ani bufetový vůz. Už ve vlaku se navíc potkáte s Mikulášem, čertem a andělem, od nichž dostanou hodné děti drobnou sladkou odměnu.

„V samotném muzeu pak máme připraveny komentované prohlídky s průvodcem, provoz modelového kolejiště, stánek s horkým čajem, kávou či svařákem pro dospělé. Navíc i po muzeu se budou pohybovat Mikuláš s čertem a andělem, děti by proto měly být ve střehu a připravené říci básničku,“ říká Marek Plochý, ředitel ČD Muzea v Lužné u Rakovníka.

Jízdenky do parního vlaku se prodávají ve všech pokladnách ČD a také na e-shopu. Děti do 6 let mohou cestovat zdarma, ale bez nároku na místo k sezení. V ceně jízdního je i vstup do ČD Muzea, které bude v sobotu 7. prosince otevřeno od 10 do 16 hod. Kdo se do ČD Muzea vydá jiným způsobem, zaplatí v tento den snížené vstupné.

V ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka najdete největší sbírku parních lokomotiv na našem území, z nichž některé pamatují ještě období Rakouska-Uherska. K vidění jsou i historické motoráčky, dieselové či elektrické lokomotivy, dobové osobní a nákladní vozy a spousta dalších zajímavých exponátů ze železničního provozu.

Parní lokomotivy řady 354.1 „Všudybylka“ se vyráběly v První českomoravské továrně na stroje v Libni v letech 1913–1941. Se svou maximální rychlostí 80 km/h se jednalo o oblíbené lokomotivy osobních vlaků a lehkých rychlíků, strojvedoucí je měli rádi zejména pro snadnou obsluhu a dobrou přechodnost. Poslední dojezdily v pravidelném provozu v roce 1978.

Podrobnosti o akci, včetně cen jízdného ve zvláštních vlacích, jsou na portálu Vlakem na výlet ZDE.

Psali jsme: České dráhy uzavřely s odbory Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2025 České dráhy: Druhý adventní víkend bude znovu patřit mikulášským vlakům České dráhy: Český rychlostní rekord má 20 let, Pendolina už najela skoro 39 milionů kilometrů České dráhy připomenou 60 let od vyrobení první Bardotky, nasadí ji na vlaky na jihu Moravy