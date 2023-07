Začátek prázdnin DPP využije k výměně pražců v metru na trase C a modernizaci trasy A

reklama

Z tohoto důvodu bude od soboty 1. července od zahájení provozu do neděle 9. července 2023 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Pražského povstání – Muzeum a zavedena náhradní autobusová doprava XC. Kromě toho DPP na trase A zrealizuje další etapu modernizace zabezpečovacího zařízení, proto bude od středy 5. července od zahájení provozu do neděle 9. července 2023 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince A mezi stanicemi Želivského a Depo Hostivař. Náhradní dopravu bude zajišťovat tramvajová linka XA a další pravidelné linky tramvají a autobusů. Obě linky A a C budou v celé své trase opět jezdit od pondělí 10. července 2023.

Výměna původních dřevěných pražců bude tentokrát probíhat přímo ve stanici I. P. Pavlova, na obou staničních kolejích, a také v mezistaničním úseku I. P. Pavlova – Vyšehrad, opět na obou kolejích. DPP zde odstraní 750 původních dřevěných pražců, které pochází ještě ze zahájení provozu metra před téměř 50 lety a nahradí je stejným počtem nových betonových pražců. Na obou lokalitách budou práce probíhat nepřetržitě ve 12hodinových směnách, během každé v počtu cca 40 lidí. Po skončení této výluky bude na trati C vyměněna téměř polovina, 48 % pražců, tj. 9 203 z celkového počtu 19 361 kusů. Další pražce plánuje DPP letos měnit na podzim během prodlouženého víkendu od 17. do 19. listopadu 2023.

Na trase A bude DPP pokračovat další etapou modernizace vlakového zabezpečovače LZA, tentokrát ve stanici Strašnická. Projekt, jehož realizaci DPP zahájil loni na podzim, potrvá do konce příštího roku. Hotovo je zatím ve stanicích Depo Hostivař, Skalka, Želivského a Flora. Letos na podzim DPP plánuje zmodernizoval vlakové zabezpečovače LZA ještě ve stanicích Hradčanská a Malostranská. Červencovou výluku na trase A DPP využije také k výměnám tří nejvíce opotřebených výhybek v depu Hostivař, včetně výměny pražců, kameniva a podbití.

Dopravní opatření metro – linka C

Z důvodu opravy trati bude od soboty 1. července 2023 od zahájení provozu do neděle 9. července 2023 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání – Muzeum.

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží.

Zastávky linky XC:

Směr Hlavní nádraží:

Pražského povstání – nástupní – v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky č. 904 směr Sídliště Stodůlky

– v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky č. 904 směr Sídliště Stodůlky Vyšehrad – v ulici 5. května, přibližně 50 metrů za křižovatkou s ulicí Lounských

– v ulici 5. května, přibližně 50 metrů za křižovatkou s ulicí Lounských I. P. Pavlova – v Legerově ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Sídliště Čimice

– v Legerově ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Sídliště Čimice Muzeum – v Legerově ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Sídliště Čimice

– v Legerově ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Sídliště Čimice Hlavní nádraží – výstupní – ve Wilsonově ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Sídliště Čimice

Směr Pražského povstání:

Hlavní nádraží – nástupní – ve Wilsonově ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Jižní Město

– ve Wilsonově ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Jižní Město Muzeum – ve Wilsonově ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Jižní Město

– ve Wilsonově ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Jižní Město I. P. Pavlova – v Sokolské ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Jižní Město

– v Sokolské ulici, v zastávce autobusové linky č. 905 směr Jižní Město Vyšehrad – v ulici 5. května, v zaslepeném vyústění ulice U Gymnázia

– v ulici 5. května, v zaslepeném vyústění ulice U Gymnázia Pražského povstání – výstupní – v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky č. 134 směr Dvorce

Změny v zastávkách autobusů:

Pro linky č. 134 a 193 se přemísťuje zastávka Pražského povstání (pro směr Dvorce, resp. výstupní) přibližně o 30 metrů vpřed.

Dopravní opatření metro – linka A

Z důvodu opravy trati bude od středy 5. července 2023 od zahájení provozu do neděle 9. července 2023 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince A v úseku Želivského – Depo Hostivař.

V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová doprava XA v trase Zahradní Město – Nádraží Zahradní Město – Strašnická – Vozovna Strašnice – Želivského – Olšanské hřbitovy, která dále bude pokračovat jako linka č. 15 směr Kotlářka, kde bude ukončena.

Změny v provozu autobusů:

Linka č. 125 bude ve směru od Smíchovského nádraží, resp. Hájů ze zastávky Skalka prodloužena do zastávky Strašnická.

Pro spojení k jednotlivým stanicím bez provozu metra lze využít i linky povrchové dopravy:

Tramvaje:

Linky č. 7, 26 – mezi stanicemi Želivského a Strašnická

– mezi stanicemi Želivského a Strašnická Linku č. 16 – mezi stanicemi Želivského a Depo Hostivař

– mezi stanicemi Želivského a Depo Hostivař Linku č. 19 – mezi stanicemi Strašnická a Depo Hostivař

Autobusy:

Linku č. 175 – mezi stanicemi Strašnická a Skalka

Od stanice Skalka dále jedou i linky č. 177 a 195 do zastávky Limuzská, kde lze využít vzájemný přestup mezi autobusovými a tramvajovými spoji.

