Zoo Liberec: Zabavený tygr Tajmir najde nový domov v Nizozemí

„Příběh nelegálně drženého tygra Tajmira má dobrý konec. Ukazuje ale na širší problém nevhodných chovů vzácných druhů zvířat na našem území. Jsme sice chovatelskou velmocí a já chci velmi ocenit všechny legální chovatele, ale musíme důrazně zakročit proti nelegálním chovům, zejména velkých kočkovitých šelem. To se týká nejméně desítek zvířat, které žijí v nevhodných podmínkách nebo bez povolení k chovu. Na nápravě spolupracujeme jak se Státní veterinární správou a Českou inspekcí životního prostředí, tak především s obcemi. Ministerstvo životního prostředí má v případě, že zabavená zvířata propadnou do majetku státu, řadu možností, jak zvířatům pomoci. Kromě záchranných center CITES může zvířata dočasně umístit také v licencovaných zoo nebo domluvit umístění v zahraničí. Právě jako v případě tygra Tajmira,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Tajmir byl zabaven letos v dubnu na základě rozhodnutí města Vsetín a propadl do majetku státu. Na pomoci s dočasným umístěním i převozem zabaveného zvířete se Ministerstvo životního prostředí domluvilo se Zoo Liberec, kam byl tygr umístěn 28. dubna.
„Tajmir se našemu režimu na pavilonu šelem rychle přizpůsobil a s chovateli výborně spolupracuje. Přesto, že prostory, které měl u nás v Liberci k dispozici, jsou skromné a pro dlouhodobý chov tygrů ussurijských by nebyly vyhovující, chovatelé se mu snažili stále poskytovat nové podněty. Zřejmě neznal některé druhy krmení, které u nás dostával, a možná poprvé od chvíle, kdy se přesunul z Hošťálkové, měl možnost projít se po trávě nebo se celý smočit v jezírku. Naši odborníci se s ním zároveň po celou dobu snažili pracovali tak, aby ho co nejlépe připravili na samotný transport a přesun do nového prostředí,“ říká ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.
Pro nalezení trvalého domova pro velké kočkovité šelmy nebo pro primáty je potřeba najít zařízení nebo chovatele, kteří mají pro chov povolení a vhodné podmínky. MŽP vybírá umístění pro tyto náročné druhy velmi obezřetně a zařízení, kam zvířata odchází, si pečlivě prověřuje. Příkladem je například zabavená bílá tygřice, která odešla na konci roku 2023 do německého specializovaného centra pro velké šelmy TierArt, nebo vlci a jejich kříženci, kteří našli svůj domov v řeckých horách v záchranném centru Arcturos.
„Kruté zacházení se šelmami musí skončit, tygři zkrátka nejsou domácí mazlíčci. Právě případ Tajmira ukazuje, jak mohou kočkovité šelmy trpět při špatném chovu. Když tygr dorazil do Zoo Liberec, byl podvyživený, měl salmonelózu a problémy s chůzí. Za nás je řešením mezinárodní zákaz chovu velkých kočkovitých šelem v domácích chovech,“ říká Patricia Tiplea z organizace FOUR PAWS.
Nelegální obchod s tygry má devastující dopad na populace v přírodě, přispívá k jejich vyhynutí a pomáhá financovat mezinárodní zločinecké sítě. Nelegální obchod s těmito zvířaty není jen doménou Asie, ale jak prokázal případ z roku 2018, dochází k němu i v České republice. Tento případ vedl k následnému zpřísnění podmínek pro vývoz a dovoz tygrů a ke zpřísnění chovu vybraných druhů šelem a lidoopů v ČR, které vstoupilo v platnost v roce 2022.
Tygr ussurijský, největší a nejseverněji žijící poddruh tygra, je jedním z nejohroženějších zvířat na světě a čelí řadě vážných hrozeb. Mezi hlavní hrozby patří pytláctví, využívání v tradiční čínské medicíně, ztráta přirozeného prostředí, nedostatek potravy a nemoci. V současné době se populace tygra ussurijského odhaduje na 700–750 jedinců ve volné přírodě, především v Rusku a Číně.
autor: Tisková zpráva