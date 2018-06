Zoo Liberec věnuje den nejvyšším zvířatům planety

Tento speciální den, který vyhlásila mezinárodní organizace Giraffe Conservation Foundation (GCF), se snaží upozornit na stále klesající počty žiraf ve volné přírodě. Za posledních třicet let klesla populace žiraf ve volné přírodě o 40 procent a tito nejvyšší savci světa se ocitají na seznamu ohrožených druhů. V současnosti jich na světě žije již méně než sto tisíc.

Zoo Liberec se přidává k desítkám dalších zoologických zahrad na světě, které žirafy chovají a které se ke kampani GCF rovněž aktivně připojují. V sobotu proběhnou v liberecké zoo tři mimořádné komentované prohlídky zázemí pavilonu žiraf s hlavním zoologem zahrady, Lubošem Melicharem, a to v časech 10.00, 11.00 a 13.00. Účastnící prohlídek tak budou moci liberecké žirafí stádo spatřit z bezprostřední blízkosti a s odborníkem debatovat o všem, co s chovem a životem těchto úctyhodných velikánů souvisí.

Každé prohlídky se může zúčastnit pouze deset osob, a tak akce platí jen pro předem registrované návštěvníky. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 773776464 ve všední dny, v čase od 08.00 do 15.00. Cena komentované prohlídky je 50 Kč plus běžná vstupenka do zoo dle platného ceníku a délka prohlídek je přibližně 40 minut. Sraz registrovaných účastníků proběhne vždy deset minut před zahájením prohlídky na prostranství za hlavním vstupem do zoo. Akce není vhodná pro děti do 7 let.

Zoo Liberec chová od roku 1985 žirafy Rothschildovy, jichž se podle údajů GCF v Ugandě a středozápadní Keni pohybuje pouhých cca 1000 jedinců. Žirafa Rothschildova tak patři mezi nejvíce ohrožené poddruhy žirafy. Tento poddruh se vyznačuje tmavohnědými kaňkovitými nebo obdélníkovitými skvrnami po těle se slabšími krémově zbarvenými liniemi okolo.

Za poklesem počtu žiraf ve volné přírodě stojí především úbytek jejich přírodního prostředí, nemoci a útoky lovců.

Psali jsme: ZOO Liberec: ZOO Hackaton se zaměří na nápady, jak využít moderní technologie proti pytlákům V Zoo Liberec byla po roce opět zahájena výstava Modrý slon Zoo Liberec vyhrála první místo v prestižní soutěži Bílý slon Zoo Liberec organizuje další ročník běhu kolem zoo. Součástí bude i benefiční běh pro zpěvné ptactvo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva