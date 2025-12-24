Německá ekonomika se ocitla v nejhlubší krizi od konce druhé světové války, jak uvádí Federace německého průmyslu (BDI). Průmyslníci varují před volným pádem, který by mohly způsobit vysoké náklady na energie, slabá poptávka, konkurence z Číny a americká cla. Kombinace těchto faktorů by mohla vést k propouštění v klíčových odvětvích, jako je automobilový průmysl.
Prezident Federace německého průmyslu (BDI) Peter Leibinger řekl, že největší evropská ekonomika zažívá volný pád a spolková vláda nereaguje dostatečně rozhodně.
Tato situace se odráží i v každodenním životě – dokonce i výroba čokoládových Santa Clausů klesla na nejnižší úroveň od roku 2018, což ilustruje širší ekonomické tlaky.
„Dobré ráno na Boží hod vánoční z Německa, kde nejenže klesla výroba automobilů, ale dokonce i produkce čokoládových Santa Clausů klesla na nejnižší úroveň od roku 2018,“ posteskl si na síti X novinář a odborník na tržní ekonomiku Holger Zschaepitz.
Good Morning from Germany on Christmas Day, where not only car production has slumped, but even chocolate Santa Claus production has fallen to its lowest level since 2018. pic.twitter.com/KKJ4t0kAjv— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 24, 2025
Podle zprávy BDI trpí Německo dvěma lety recese a očekává pouze minimální růst, přičemž tovární produkce má klesnout o 2 %. Nastane už čtvrtý rok poklesu v řadě.
Těžký průmysl, včetně výroby aut, strojů a oceli, zaměstnává přes osm milionů lidí ve více než sto tisíci firem. Společnosti jako Volkswagen a Bosch však oznamují masivní propouštění. Prezident BDI Peter Leibinger kritizuje vládu kancléře Friedricha Merze za nedostatečnou reakci. „Ekonomika zakouší nejhlubší krizi od založení spolkové republiky, přesto vláda nereaguje s dostatečnou rozhodností,“ upozorňuje Leibinger.
Německý automobilový průmysl drtí Trumpova cla
K největším problémům německého průmyslu patří nedostatek pracovní síly a byrokratická zátěž, přičemž Leibinger volá po „obrátce v hospodářské politice“, která by se měla zaměřit na konkurenceschopnost a růst.
Americké cla, zavedená letos v srpnu v rámci dohody mezi EU a USA, zhoršují situaci zejména v automobilovém sektoru. Clo na dovoz aut z Evropy činí 15 %. I když jde o snížení z původně navrhovaných 25 % nad rámec původního 2,5% cla, i tato snížená sazba má značný dopad na export. Došlo k poklesu německých vývozů aut do USA o téměř 15 %.
Celkově klesly německé vývozy do USA o 7,8 %, přičemž postiženo je i strojírenství kvůli 50% clu na ocel a hliník a také chemický průmysl, kde nastal pokles o 9,5 %.
Studie Institutu německé ekonomiky (IW Köln) varuje, že toto může být „nový normál“ pro exporty, a vyzývá EU k diverzifikaci obchodních partnerství, například urychlením podpisu dohod jako Mercosur s Latinskou Amerikou nebo s Indií a Indonésií, přestože čelí odporu francouzských farmářů.
Nová cla ohrožují exportně orientovanou ekonomiku EU, v níž Německo hraje klíčovou roli. Ekonomické tlaky se projevují i v méně tradičních ukazatelích. Např. pokles produkce čokoládových Santa Clausů může souviset s rekordně vysokými cenami kakaa na světových trzích nebo s celkovým snížením spotřebitelské poptávky v době ekonomické nejistoty.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.