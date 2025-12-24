„Vědí, že Rusko nepřijme.“ 20 mírových bodů Zelenského

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Ukrajinský prezident zmínil, že jelikož byla Ukrajina nadále proti stažení vojsk, američtí vyjednavači přišli se snahou právě o vytvoření demilitarizované zóny nebo volné ekonomické zóny. Jakákoli oblast, ze které se ukrajinští vojáci stáhnou, však zároveň podle něj bude muset zůstat pod ukrajinskou kontrolou. „Existují dvě možnosti – buď válka bude pokračovat, nebo bude nutné něco rozhodnout ohledně všech potenciálních ekonomických zón,“ pronesl ukrajinský prezident.
Dvacetibodový plán, na němž se ve většině bodů o víkendu na Floridě shodli američtí a ukrajinští vyjednavači, by měli podle Zelenského Rusové obdržet ještě dnes a očekává, že na něj v průběhu dne po diskuzi s Američany Moskva zareaguje.
Problémová zůstává pro Ukrajinu dvojice bodů – jednak otázka statusu okupovaných území v Doněcké oblasti a za druhé pak ruská kontrola Záporožské jaderné elektrárny, přesto Zelenskyj zmínil, že věří, že jde o „hlavní rámec pro ukončení války“.
Plán již má nabízet odpověď na dříve nevyřešené otázky týkající se bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Ty mají být garantovány ze strany USA, NATO a Evropy pro koordinovanou vojenskou reakci v případě, že by Rusko znovu Ukrajinu napadlo. Stejně tak by nový návrh Ukrajině poskytl podle Zelenského kromě silných bezpečnostních záruk i možnost mít vlastní vojenskou sílu o velikosti 800 tisíc mužů.
V plánu rovněž oproti předchozím návrhům také chybí požadavek, aby se Ukrajina nestala členem NATO a nabízeno je také stanovení data přistoupení Ukrajiny do Evropské unie, naopak směrem k Ukrajině zaznívá, že bude muset uspořádat prezidentské volby, co nejdříve po podpisu dohody.
Zelenskyj již včera uvedl, že ukrajinští vyjednavači mají pocit, že Amerika chce dosáhnout konečné dohody, a ze strany jeho země pro to prý panuje plná podpora. „Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou míru,“ uveřejnil.
Problém by mimo zmiňované dva body mohl nastat také s dalším ukrajinským požadavkem. Server The Kyiv Independent podotýká, že Zelenskyj potvrdil, že do současnosti probíhaly bilaterální diskuse mezi Spojenými státy a Ukrajinou prozatím bez potvrzení Evropy. O otázce členství Ukrajiny v EU tak také není rozhodnuto. „Členství v Evropské unii je naší bezpečnostní zárukou, a proto chceme stanovit datum, kdy se tak stane. Například v roce 2027, nebo 2028,“ žádá Zelenskyj, pro což však zatím nemá souhlas evropských států.
Na sociálních sítí se od analytiků konfliktu šíří označení některých částí návrhu za „idealistický“. Plán dle jejich mínění ze strany Ukrajiny v současnosti „slouží pouze jako způsob, jak označit Rusko za neochotné vyjednávat“. „Vědí, že to Rusko nepřijme; stejně jako Rusko ví, že Ukrajina nepřijme jejich požadavky. Všechno je to informativní a je to jeden z důvodů, proč neustále říkám, že tato válka bude vedena až do konce,“ myslí si účet AMK Mapping, který se věnuje analýze konfliktu.
„Pokud se kterákoli ze stran skutečně snaží dosáhnout trvalého míru, jakékoli realistické dohody musí brát v úvahu realitu bojiště, nikoli to, co si kterákoli ze stran ‚zaslouží‘. Skutečná realita v terénu je to, co ovlivňuje jednání, nikoli to, co lidé považují za morálně správné nebo špatné,“ doplňuje s tím, že aktuálně je silnější stranou Rusko. „Může to být na nic a pro mnohé může být hrozné to přijmout, ale taková je prostě realita,“ podotýká analytik, že ve vyčerpávající válce jde morálka stranou a nebude tak přihlíženo na to, co je a není „správné“.
As usual with these peace plans, I won't really cover them.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) December 24, 2025
This new 20-point plan proposed by Zelensky is based entirely on idealism and only serves as a way to label Russia as unwilling to negotiate. They know Russia won't accept this; the same way Russia knows Ukraine won't…
Celý přepis dvacetibodového mírového návrhu si můžete přečíst zde:
1. Signatáři potvrzují, že Ukrajina je suverénní stát.
2. Dokument představuje úplnou a nezpochybnitelnou dohodu o neútočení mezi Ruskem a Ukrajinou. Bude zřízen monitorovací mechanismus pro dohled nad linií konfliktu pomocí satelitního bezpilotního dohledu, který zajistí včasné odhalení porušení.
3. Ukrajina obdrží bezpečnostní záruky.
4. Velikost ukrajinských ozbrojených sil zůstane v době míru na 800 000 příslušníků.
5. USA, NATO a evropské signatářské státy poskytnou Ukrajině záruky „podobné článku 5“. Platí následující body:
A) Pokud Rusko napadne Ukrajinu, bude zahájena koordinovaná vojenská reakce a budou obnoveny všechny globální sankce proti Rusku.
B) Pokud Ukrajina napadne Rusko nebo zahájí palbu na ruské území bez provokace, bezpečnostní záruky budou považovány za neplatné. Pokud Rusko zahájí palbu na Ukrajinu, bezpečnostní záruky vstoupí v platnost.
C) Dříve podepsané bilaterální bezpečnostní dohody mezi Ukrajinou a přibližně 30 zeměmi zůstanou v platnosti.
6. Rusko formalizuje svůj postoj neútočení vůči Evropě a Ukrajině ve všech nezbytných zákonech a dokumentech, které ratifikuje ruská Státní duma.
7. Ukrajina se stane členem EU v jasně stanoveném čase a získá krátkodobý preferenční přístup na evropský trh.
8. Ukrajina obdrží globální rozvojový balíček, podrobně popsaný v samostatné dohodě, který bude zahrnovat různé ekonomické oblasti:
A) Bude vytvořen rozvojový fond pro investice do rychle rostoucích odvětví, včetně technologií, datových center a umělé inteligence.
B) USA a americké společnosti budou s Ukrajinou společně investovat do obnovy, modernizace a provozu ukrajinské plynárenské infrastruktury, včetně plynovodů a zásobníků plynu.
C) Bude vynaloženo společné úsilí na obnovu válkou zničených oblastí se zaměřením na obnovu a modernizaci měst a obytných čtvrtí.
D) Prioritou bude rozvoj infrastruktury.
E) Těžba nerostů a přírodních zdrojů bude rozšířena.
F) Světová banka poskytne zvláštní finanční balíček na podporu urychlení tohoto úsilí.
G) Bude zřízena pracovní skupina na vysoké úrovni, včetně jmenování předního globálního finančního experta správcem prosperity, který bude dohlížet na provádění strategického plánu obnovy a budoucí prosperity.
9. Bude zřízeno několik fondů pro řešení obnovy ukrajinské ekonomiky, rekonstrukce poškozených oblastí a regionů a humanitárních otázek. Cílem je mobilizovat 800 miliard dolarů, což je odhadovaná hodnota škod způsobených ruskou válkou.
10. Ukrajina urychlí proces vyjednávání dohody o volném obchodu s USA
11. Ukrajina znovu potvrzuje svůj závazek zůstat nejaderným státem v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní.
12. Kontrola nad Záporožskou jadernou elektrárnou a obnova Kachovské vodní elektrárny (USA navrhují, aby Záporožskou jadernou elektrárnu provozovaly společně Ukrajina, Rusko a USA, přičemž každá země by ovládala 33 % a USA by měly nad elektrárnou hlavní dohled. Kyjev chce rozdělit správu mezi USA a Ukrajinu bez účasti Ruska).
13. Ukrajina a Rusko zavedou školní kurzy, které budou podporovat porozumění a toleranci vůči různým kulturám, bojovat proti rasismu a předsudkům. Ukrajina schválí pravidla EU o náboženské toleranci a ochraně menšinových jazyků.
14. V Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti bude linie vojenských pozic k datu podpisu uznána za faktickou frontovou linii.
A) Určí se přesuny vojsk potřebné k ukončení války a zřízení potenciálních „svobodných ekonomických zón“, přičemž Rusko stáhne svá vojska z těchto oblastí.
B) Aby dohoda vstoupila v platnost, musí Rusko stáhnout svá vojska z okupovaných částí Dněpropetrovské, Mykolajivské, Sumské a Charkovské oblasti.
C) Mezinárodní síly budou rozmístěny podél frontové linie, aby monitorovaly provádění dohody.
D) Strany se dohodly, že budou dodržovat pravidla a povinnosti uložené Ženevskými úmluvami z roku 1949 a jejich dodatkovými protokoly, včetně všeobecných lidských práv.
15. Rusko a Ukrajina se zavazují zdržet se použití síly ke změně územního uspořádání a budou řešit veškeré spory diplomatickými prostředky.
16. Rusko nebude bránit Ukrajině ve využívání řeky Dněpr a Černého moře pro komerční účely. Samostatná námořní dohoda zajistí svobodu plavby a dopravy, přičemž Ruskem okupovaná Kinburnská kosa bude demilitarizována.
17. Zřízení humanitárního výboru, který zajistí následující:
A) Výměna vězňů v režimu všichni za všechny.
B) Všichni zadržovaní civilisté, včetně dětí a politických vězňů, budou propuštěni.
C) Budou podniknuty kroky k řešení problémů a zmírnění utrpení obětí konfliktu.
18. Ukrajina musí uspořádat prezidentské volby co nejdříve po podpisu dohody.
19. Dohoda bude právně závazná. Její plnění bude monitorovat Mírová rada, které předsedá americký prezident Donald Trump. Součástí tohoto procesu budou Ukrajina, Evropa, NATO, Rusko a USA. Porušení povede k sankcím.
20. Příměří vstoupí v platnost okamžitě, jakmile dohodu přijmou všechny strany.
