Flek (STAN): Události kolem umlčeného ministra obrany Zůny jsou znepokojivé

24.12.2025 16:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci kolem ministry Zůny.

Flek (STAN): Události kolem umlčeného ministra obrany Zůny jsou znepokojivé
Foto: STAN
Popisek: Josef Flek

S nástupem nové vlády přicházejí nové časy a česká obrana čelí útoku zevnitř. Události kolem umlčeného ministra obrany Zůny a směřování Ministerstva obrany jsou mimořádně znepokojivé. Něco takového se v historii samostatné České republiky dosud nestalo.

SPD dlouhodobě vystupuje proti údajné cenzuře. Ironií však je, že už během prvního týdne ve vládě umlčuje vlastního ministra. Ministerstvo má také za úkol přehodnotit stíhaček nákup F-35 včetně odstoupení od smlouvy. Bude navíc zrušeno celé jeho komunikační oddělení. Takový postup nejen podkopává důvěru v řízení resortu, ale zároveň ohrožuje naše mezinárodní postavení i samotnou bezpečnost České republiky.

Nikdy by mě nenapadlo, že budu muset vydat tento příspěvek těsně před Štědrým dnem. S tímto „novým normálem“ vládnutí se budu vyrovnávat ještě dlouho.

Mgr. Josef Flek

  • STAN
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

STAN , SPD , Flek , Zůna

