Královéhradecký kraj: Univerzitou uvolněné prostory v Regiocentru využijí na čas krajské organizace

24.12.2025 16:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Prostory v Regiocentru Nový pivovar v centru Hradce Králové, které letos v září převzal zpět Královéhradecký kraj od Univerzity Hradec Králové, budou využívat krajské organizace. V prostorech budou po dobu rekonstrukce budovy Na Okrouhlíku v Hradci Králové sídlit Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace (KKIVI), Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum.

Foto: Královéhradecký kraj
Popisek: Královéhradecký kraj, logo.

„Rekonstrukce budovy Na Okrouhlíku je v tuto chvíli plánována na rok 2026. S ohledem na stav budovy se může faktická doba realizace kvůli případným vícepracemi prodloužit. Po dokončení oprav se krajské instituce vrátí zpět do opraveného objektu,“ uvedl krajský radní odpovědný za oblast majetku a investic Zdeněk Praus.

Královéhradecký kraj počítá s tím, že po uvolnění těchto prostor krajskými institucemi bude v budoucnu nutné provést stavební úpravy prostor tak, aby mohly sloužit jako další administrativní zázemí krajského úřadu.

Univerzita Hradec Králové na základě nájemní smlouvy využívala prostory v jednom z objektů Regiocentra Nový pivovar o výměře 2280 metrů čtverečných rozmístěných ve třech podlažích, pro výuku sloužily například prostory učeben, ateliérů či hudební sál.

Regiocentrum, ve kterém sídlí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, bylo otevřeno v roce 2007. Kraj na pořízení sídla v chátrajícím areálu bývalého pivovaru, uzavřel dvacetiletou leasingovou smlouvu s firmou Immorent ČR. Celková cena krajského sídla by měla být zhruba 1,5 miliardy korun. Leasing by kraj měl doplatit v roce 2027.

