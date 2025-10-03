Zoo Ostrava: Odborná konference láká každoročně přes 150 pedagogů z kraje

V souvislosti s úmrtím britské primatoložky a celoživotní ochránkyně přírody paní Jane Goodallové, která zemřela 1. října 2025 ve věku 91 let, věnovali pracovníci ostravské zoo akci na podporu ochrany biologické rozmanitosti právě jí.
Zoo Ostrava pořádá konferenci bezmála 20 let a zájem o ni je mezi pedagogy obrovský. Na organizace akce se více než 10 let podílí také Klub ekologické výchovy. Letošní 19. ročník se koná ve čtvrtek 2. října 2025 a jeho nosným tématem je ochrana biodiverzity. Dopolední část probíhá v aule Panevropské univerzity (Vysoké školy podnikání) nedaleko zoologické zahrady. Budou na ní předneseny příspěvky zástupců ostravské zoologické zahrady, Klubu ekologické výchovy, Moravskoslezského kraje i dalších zoo. Zástupci Zoo Ostrava představí účastníkům zejména novinky ve vzdělávacích aktivitách pro školy, ale také práci na poli ochranářském, která probíhá jednak v areálu zoo i daleko za jejími branami, v oblastech přirozeného výskytu zvířat. Další příspěvky se budou týkat fenoménu ptačí migrace či ochrany samotářských včel, podíváme se do Afriky nebo polárních oblastí.
Na odpolední část se účastníci přesunou do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, kde proběhne komentovaná prohlídka podzimním areálem. Během ní se seznámí s expozičními novinkami a také s novými vzdělávacími prvky. Záštitu nad konferencí převzali náměstkyně primátora města Ostravy Lucie Baránková Vilamová a člen rady Moravskoslezského kraje Pavel Staněk.
Vzdělávání dětí všech věkových kategorií i osvěta široké veřejnosti je vedle ochranářské práce velmi důležitou úlohou moderních zoologických zahrad. Zoo Ostrava nabízí v oblasti vzdělávání opravdu pestrou škálu aktivit. Jsou určeny nejmenším dětem, žákům základních škol, i studentům středních a vysokých škol. Pořádání konference právě pro učitele považuji za velmi důležité pro další šíření informací o ochraně biodiverzity a je skvělé, že o ni projevuje zájem takový počet pedagogů, mnozí opakovaně po řadu let.
Cílem všech vzdělávacích aktivit zoo je poukázat na to, že opravdu každý z nás může a měl by přispět k ochraně přírody. Jedná se mnohdy o velmi jednoduché kroky, které ale mohou mít dalekosáhlý dopad.
Pedagogové jsou velmi důležitými partnery zoologické zahrady, kteří pomáhají šířit myšlenky trvale udržitelného rozvoje a zapojovat děti do ochrany okolního prostředí. Většina z nich se konference pořádané ostravskou zoo účastní pravidelně. U některých zájem přetrvává i po odchodu do důchodu.
V moravskoslezském regionu patří Zoo Ostrava k nejvýznamnějším mimoškolním vzdělávacím institucím.
Spolupráce mezi krajem a zoologickou zahradou probíhá už dlouhá léta a prohloubilo ji uzavření společného Memoranda o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2018. Zoo Ostrava patří díky svým aktivitám k jedněm z nejvýznamnějších vzdělávacích institucí, a to nejen v rámci Ostravy, ale celého Moravskoslezského kraje, dopad na vzdělávání a osvětu je obrovský.
V roce 2018 s ní Moravskoslezský kraj podepsal Memorandum o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Realizaci konference dlouhodobě finančně podporují Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva