Pravdivější, slušnější, otevřenější, čestnější. Pánek popsal Václaváku, co chtěl v roce 1989

V Praze se dnes uskutečnil tradiční Koncert pro budoucnost, který je v posledních letech neoddělitelnou součástí oslav 17. listopadu. Akce se konala ve spodní části Václavského náměstí, kam dorazily stovky lidí. Akci, která podle pořadatelů z občanského sdružení Nerudný fest propojuje hudbu, občanský dialog a hodnoty svobody a demokracie, sledovaly tisíce lidí. Přibližně pětihodinovým programem letos prováděli moderátoři Jenovéfa Boková a Jindřich Šídlo. Letošním tématem bylo ‚Pojistky demokracie: Vocamcaď pocamcaď‘.
Program začal v 16.30 na Václavském náměstí vystoupením kapely The Silver Spoons. Vystoupila také skupina Vypsaná fixa. „Rádi tohle datum vždycky oslavíme, protože konkrétně pro nás to v teenagerovském věku znamenalo obrovskou změnu. Došlo ke změně režimu a začala bezbřehá svoboda. To bylo skvělé, protože jsme byli ve věku, kdy to bylo pro nás úplně nejlepší. Tak to naší účastí tak trochu vracíme,“ řekl zpěvák Vypsané fixy Michal Mareda k událostem 17. listopadu 1989.
Své nové písně kritizující ruského prezidenta Vladimira Putina i starší skladby jako Havlíčku, Havle a Náměšť zazpíval písničkář Jaroslav Hutka. „Změnil se svět, stal se jiný, rozpáral střeva Ukrajiny, člověk dech hrůzou zatají. Zase se hordy zemí ženou pro svého vůdce půdu krást a lidem z očí slzy kanou, dnešek je smrt a zítřek past. A náš svět bezmocně civí, vzdal Ukrajinu a teď se diví,“ zpíval na Václaváku Hutka. „Putin, ta krysa bez morálky, bludný balvan na planetě, kremelská lež, sprostota války, bitvu už prohrál, neví o tom, nepomůže mu ani atom, směšný brach v trapné nahotě,“ kritizoval ruského prezidenta.
Mezi účinkujícími byla také rocková kapela Jasná páka s Davidem Kollerem, Bára Poláková, Fvck_Kvlt, Anki, Wyfe, Prago Union a Dušan Vlk.
Kromě hudebníků vystoupila také řada řečníků, kteří se vyjádřili k tzv. pojistkám demokracie, kterými je podle pořadatelů ústava, občanská společnost a neziskové organizace.
Ústavní soudce Jan Wintr hovořil o ústavě a principech, které podle něj chrání svobodu: „Pokojné střídání vlády a opozice u moci je znakem fungující demokracie,“ uvedl.
Politický geograf Michael Romancov připomenul odchod sovětských vojsk i konec Varšavské smlouvy a Rady vzájemné hospodářské pomoci. „Opustili jsme tehdy dvě důležité mezinárodní organizace, jejichž prostřednictvím nás Moskva držela pod krkem,“ podotkl.
Následně Česko vstoupilo do NATO a do EU, v nichž má podle Romancova svůj hlas. „Nejsme největší, nejsme nejsilnější, ale jsme vidět a slyšet,“ zdůraznil. Díky členství v těchto organizacích se v Česku podle něj nepodaří jen tak rychle zvrátit poměry.
Kritizoval vznikající vládu ANO, SPD a Motoristů, že v jejím programovém prohlášení chybí podpora Ukrajiny, která od roku 2022 čelí ruské agresi. „Máme v Evropě válku, válka trvá už čtvrtý rok, připravila o život už stovky tisíc lidí a z milionů lidí učinila vyhnance. A bohužel v návrhu vládního prohlášení té formace, která se teď chopí moci a která bude odpovědná i za nás, tato skutečnost není reflektovaná. Tak věřme, že když to nereflektují tady doma, tak že jim to snad připomenou v EU nebo v NATO,“ uvedl Romancov.
Člověk v tísni Šimon Pánek zavzpomínal na dobu před 36 lety. „Byl to skvělý happening, vidět komunisty, jak se sypou, jak blekotají, jak si balí nádobíčko,“ řekl s tím, že dnešní den je připomenutí tehdejších idejí o pravdivější, slušnější, otevřenější, čestnější a solidárnější společnosti. „Jak to tady bude vypadat, nezávisí jenom na politicích, to závisí na každém z nás,“ doplnil. Připomněl také význam neziskových organizací jako „páteře demokracie“.
Akce na Václavském náměstí se účastnil také moderátor České televize Václav Moravec.
Koncert vyvrcholil v 19.00 státní hymnou, kterou zazpívala písničkářka Anna Vaverková, a písní Modlitba pro Martu v podání zpěvačky Anety Langerové.
Píseň „Modlitba pro Martu“ zazněla dnes i na zaplněné Národní třídě v Praze právě v 17.11. Skladba je historickým symbolem odporu – vznikla v období obsazení Československa v roce 1968 a později sehrála významnou roli v událostech roku 1989. Interpretem letošního zaznění byl Jan Cina, který vystoupil z balkonu budovy Palác Metro. Lidé v závěru písně tleskali a dlouze zvonili klíči. Píseň zněla i v dalších městech. Řada organizací připravila pietní akce, debaty, přednášky, průvody či koncerty.
Cinovo vystoupení se konalo v rámci programu Korzo Národní každoročně pořádaného spolkem Díky, že můžem, letos pod heslem Máme si co říct. Před Modlitbou pro Martu zaznělo z reproduktorů prohlášení spolku, v němž připomněl, že „demokracie není stav, který bychom mohli považovat za trvalý. Je to živý proces vyžadující odpovědnost a odvahu každého z nás. Je to vztah mezi občany a institucemi, mezi svobodou a odpovědností, mezi hlasem většiny a menšiny.“
autor: Natálie Brožovská