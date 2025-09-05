Zoo Ostrava: Večerní komentované prohlídky

Chování zvířat je navečer jiné než během dne – zejména zvířata soumračná a noční bývají v tuto dobu daleko aktivnější (např. kočkovité šelmy, jeleni nebo sovy). A naopak zvířata s denní aktivitou bude možné pozorovat, jak se v průběhu večera ukládají k odpočinku. Např. pávi, kteří se v areálu zoo pohybují volně, vylétají každý večer hřadovat vysoko do korun stromů.
Upozorňujeme, že pohyb po areálu zoo je možný pouze s průvodcem (akce se koná po zavírací době). Délka prohlídky je okolo 2–3 hod. Vzhledem k časové náročnosti prohlídky doporučujeme zvážit účast nejmenších dětí. Děti do 15 let musejí přijít v doprovodu dospělé osoby.
Akce probíhá pouze za příznivého počasí.
Vstupenku si můžete koupit ZDE.
autor: Tisková zpráva