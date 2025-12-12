Matoušková (STAN): Byl to pro mě hodně emotivní zážitek

Dnes nás čekala poslední porada vedení a rozloučení před nástupem nové vlády... Byl to pro mě hodně emotivní zážitek...
Po dobu svého působení na Ministerstvu zdravotnictví jsem měla možnost být součástí týmu, který nese velmi důležitou odpovědnost – starat se o to nejcennější, co lidé mají: o zdraví a fungující systém, který je chrání.
Když jsem před časem nastupovala do funkce náměstkyně ministra, věděla jsem, že mě čeká mnoho výzev. Netušila jsem však, že potkám tolik profesionálů, tolik poctivých a zapálených lidí, jejichž práce je často neviditelná, ale naprosto nepostradatelná. Každý den jsem měla možnost obdivovat vaši odbornost, vytrvalost a schopnost hledat řešení i tam, kde se zdálo, že žádná srozumitelná cesta vpřed není.
Chtěla bych vám všem proto upřímně poděkovat – nejen za spolupráci, ale i za lidský přístup, otevřenost a trpělivost. Díky vám se mi práce dělala snadněji, ale i radostněji. Byla to pro mě čest být součástí tohoto resortu.
Odcházím s respektem, pokorou a především s vědomím, že ministerstvo stojí na pevných základech lidí, kteří svou práci berou jako poslání. Jsem přesvědčena, že i nadále budete posouvat české zdravotnictví dopředu tak, jak jste to dělali doposud – s profesionální ctí a srdcem.
Přeji vám všem hodně sil, úspěchů a také osobní spokojenosti. Ať se vám daří plnit všechny úkoly, které před vámi stojí, a ať nezapomínáte, že práce každého z vás má skutečný dopad na životy lidí.
Děkuji vám za podporu, za společné chvíle i za všechno, co jsem se tu mohla naučit. Budu na vás ráda vzpomínat a přeji Vám jen to nejlepší.
Ing. Michaela Matoušková, MPA
