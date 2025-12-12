Zoo Ostrava: Tajemní obyvatelé Noční Tanganiky

Pavilon Tanganika v ostravské zoo je rozdělen do tří expozičních celků – dva větší obývají druhy s denní aktivitou (hroši, krokodýli či mangusty). Oba tyto prostory propojuje část nazvaná Noční Tanganika, ve které jsou k vidění zvířata aktivní v noci. Díky převrácenému světelnému režimu si jejich noční život můžete užít i během dne.

Jak noční expozice funguje? Princip noční expozice spočívá v obrácení světelného režimu – během noci je zvířatům svíceno jako ve dne a naopak ve dne jsou navozovány světelné podmínky noci. Zvířata s noční aktivitou jsou tak přirozeně aktivní v době, kdy je mohou pozorovat i návštěvníci zoo. Expozice je osvětlena modrým světlem, které zvířata nijak neruší.

V Noční Tanganice žije aktuálně osm druhů, které jsou uzpůsobeny k nočnímu způsobu života. Návštěvníci zde mohou vidět oba druhy stromových damanů – v první expozici žijí dva mladí samci damanů pralesních (Dendrohyrax dorsalis). Jsou to bratři narození v Ostravě v letech 2020 a 2022. V budoucnu by měli vytvořit chovné páry, aby pomohli posílit populaci těchto tajemných nočních savců chovanou v lidské péči. Damani stromoví (Dendrohyrax arboreus) obývají další expozici spolu s osináky africkými (Atherurus africanus). V obou případech se jedná o chovné páry, přičemž osináci jsou zatím velmi mladí a potomky ještě neměli. Zato damani stromoví se v expozici rozmnožili již dvakrát. Letošní mláďata jsou dvojčata. Mají tři měsíce a jejich pohlaví zatím neznáme. Spolu s rodiči je ve skupině navíc ještě loňský samec, celkem tedy pět damanů! Soužití obou druhů se zdá být bezproblémové. Expozice nabízí množství úkrytů jak pro pozemní osináky, tak pro stromové damany. Nezřídka se ale stává, že najdeme damana s osinákem, jak spolu sdílí jednu budku na zemi.

V Noční Tanganice mohou lidé vidět i rodinu komb Garnettových (Otolemur garnettii). Samice pravidelně odchovává mláďata. To nejmladší má dva měsíce. Matka je zkušená a o mládě se vzorně stará. Další chovný pár těchto poloopic je chován v zázemí Pavilonu evoluce. Podobně jako u obou druhů damanů je Zoo Ostrava velmi úspěšná i v chovu komb Garnettových. Evropská populace těchto raritně chovaných poloopic čítá pouhých 27 jedinců v 7 institucích – u nás a v Zoo Praha je největší množství jedinců (6).

V jednom z terárií je k vidění bičovec tyčkovitý (Euphrynichus bacillifer) zástupce nočních pavoukovců. Další terárium obývá užovka linkovaná (Boaedon lineatus). V akváriu pak najdou návštěvníci peřovce obrooké (Synodontis grandiops) a pasumce elektrického (Malapterurus electricus).  

Expozice Noční Tanganika je unikátní technickým provedením. Fungování celé expozice je řízeno počítačem, který simuluje světelné a teplotní podmínky co nejblíže těm přírodním. To znamená, že se jen nerozsvítí a nezhasne v určitou dobu, ale světlo se utlumuje a zesiluje postupně, jako by se stmívalo a rozednívalo. Stejně tak s přibývajícím dnem narůstá teplota a navečer zase klesá.

