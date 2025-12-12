Budeme s vámi zacházet jako s Maďarskem, padlo z EU na adresu Belgie. Důvodem ruské peníze

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Jednou z možností je poslat Ukrajině stovky miliard ze zmrazeného ruského majetku. Jenže zmrazený ruský majetek je spravován v Belgii a belgičtí politici se bojí, co by Rusko provedlo, kdyby byly zmrazené ruské majetky skutečně předány Ukrajině.
Server Politico však naznačil, že Belgičané by se měli obávat i situace, kdy peníze neuvolní. „EU plánuje zacházet s Belgií jako s Maďarskem, pokud nepodpoří půjčku Ukrajině,“ napsal bruselský server Politico.
Celá věc se má řešit na summitu EU 18. prosince, kam už by za Česko v pozici premiéra měl jet šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Belgický premiér Bart de Wever chce záruky jdoucí nad rámec tohoto balíčku, pro případ soudních sporů s Ruskem, které by se po válce mohlo rozhodnout tento svůj majetek vymáhat. S tím však řada členských států EU nesouhlasí.
Zdá se, že místo toho se zbytek EU chystá na Evropskou unii zatlačit.
„Ale týden před setkáním lídrů EU utahuje šroubky. Pokud bude De Wever i nadále blokovat plán – cestu, po které jde už několik měsíců, a předkládá další podmínky a požadavky – ocitne se v nepříjemné a pozoruhodné pozici pro vůdce země, která je tak dlouho proevropská,“ tvrdí diplomat EU obeznámený s probíhajícími jednáními, napsal k tomu server Politico.
Premiér Belgie by se tak mohl dostat do situace, kdy bude ignorován a odstrčen podobně, jako se to již dřív stalo maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. „Jeho názory na návrhy EU nebudou zjišťovány. Jeho telefonáty zůstanou bez odpovědi,“ citoval server Politico diplomata EU.
„Diplomaté však tvrdí, že zoufalé časy si vyžadují zoufalá opatření. Ukrajina čelí příští rok rozpočtovému schodku ve výši 71,7 miliardy eur, a pokud se jí nepodaří peníze zajistit, bude muset od dubna začít snižovat veřejné výdaje. Americký prezident Donald Trump se opět distancoval od poskytování americké podpory,“ napsal k tomu server Politico.
K celé situaci se vyjádřil i již zmíněný Viktor Orbán.
„Dnes Brusel překračuje Rubikon. … Dnešním rozhodnutím končí vláda zákona v Evropské unii a evropští lídři se stavějí nad pravidla. Místo aby Evropská komise chránila dodržování smluv EU, systematicky porušuje evropské právo. Dělá to proto, aby mohla pokračovat ve válce na Ukrajině, válce, kterou zjevně nelze vyhrát. To vše se děje za bílého dne, méně než týden před zasedáním Evropské rady, nejdůležitějšího rozhodovacího orgánu unie, na kterém se scházejí hlavy států a vlád. Tímto krokem je právní stát v Evropské unii nahrazován vládou byrokratů. Jinými slovy, v Bruselu se ujala diktatura...“ napsal Orbán na sociální síti X.
Today, the Brusselians are crossing the Rubicon. At noon, a written vote will take place that will cause irreparable damage to the Union.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 12, 2025
The subject of the vote is the frozen Russian assets, on which the EU member states have so far voted every 6 months and adopted a unanimous…
Ekonom Pavel Šik tvrdí, že posílání peněz Ukrajině jen prodlouží ukrajinskou agónii.
„Jenže unie, která ani nemá žádnou vizi ani realistický plán na ukončení války, který by uměla prosadit, se chová jak z Kafkovy knihy. Její někteří představitelé si bojí přiznat, že hra v principu skončila, všechny investované peníze do ruské prohry jsou ztracené a jimi financovaný hliněný voják, prolezlý korupcí od paty až k hlavě, už nemá ruku a schází mu i noha. Oni si ale hrají nadále na pokrytecké morální majáky a když člověk čte, co mají v plánu, zdá se, že jsou ochotni nejen sabotovat americký plán, jít do války proti americkým technologickým firmám a zničit transatlantické spojenectví, ale udělat prakticky cokoli nehledě na to, jaké to bude mít důsledky,“ napsal Pavel Šik na sociální síti Facebook.
„Představa je taková, že si uvnitř unie vytvoříme jakýsi zákon, který legalizuje krádež jako kdyby unie vládla světu a kolem ní byly jen zaostalé provincie podřízené jejím soudům. Unie, která nemá peníze, aby dál Ukrajinu podporovala a nemá ani plán, jak válku ukončit, je ochotna dát všanc dlouze budovaný mezinárodní ‚image‘ spolehlivé destinace pro investory jen proto, aby Ukrajina mohla hnát další a další muže do prohraného masomlýnku, protože Rusko nesmí vyhrát?“ pokračoval ve výkladu svého pohledu na ruskou agresi na Ukrajině Šik.
Naproti tomu pro obavy Belgičanů má Pavel Šik pochopení.
„V neposlední řadě se Belgie a de Wever brání i proto, že Rusko již oznámilo, že případné zabavení bude ze strany Ruska hodnoceno jako válečný akt Belgie a zabavení aktiv by mělo ‚věčné důsledky‘ pro Belgii i premiéra osobně,“ pokračoval Šik.
Podle ekonoma zůstává základem dodržování smluv, což je důležitá zásada již od římských dob.
„Ale základem belgického odporu je jedna stará smlouva z roku 1989. Každý, kdo někam ukládá své peníze, chce mít samozřejmě jistotu, že jeho peníze jsou v bezpečí a kdykoli je dostane zpět. A Rusko jako každá jiná země si své peníze chrání nejen na základě aktuální nálady nebo oblíbenosti zemí, ale na základě bilaterálních smluv. Tu zmíněnou smlouvu uzavřel ještě Sovětský svaz s Lucemburskem a Belgií, a jelikož Ruská federace je nástupnickým státem SSSR, je smlouva stále v platnosti. A ta smlouva chrání vzájemné investice, a to nejen státní, ale i soukromé,“ zdůraznil Pavel Šik.
Ta smlouva zavazuje Belgii nejen k volnému přístupu k ruským investicím i výnosům z těchto investic (takže již zmrazení je podle smlouvy problém), ale i definuje odškodnění v případě zabavení, znárodnění, vyvlastnění atd. jak samotných investic, tak i výnosů z nich, takže i využití výnosů k pokrytí půjčky Ukrajině je problém. A Belgie považuje ‚nekonečné‘ zmrazení zcela oprávněně prakticky za konfiskaci. I když je Rusko vykreslováno jako barbarský stát porušující mezinárodní právo, drží se poměrně striktně jeho smluv,“ uzavřel ekonom myšlenku.
autor: Miloš Polák