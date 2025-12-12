Nadace ČEZ: V Elektrárně Ledvice se odehraje běh Po schodech pro dobrou věc

12.12.2025 10:34 | Tisková zpráva

Dějištěm zajímavého sportovního klání se tuto sobotu 13. prosince stane nejvyšší rozhledna v České republice, jejíž volně přístupný ochoz se nachází ve výšce 140 metrů nad Elektrárnou Ledvice Skupiny ČEZ. Hlavními aktéry budou od 9.30 do cca 13.00 schody (všech 773) v severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6 a desetičlenné týmy běžců. Ty budou tvořit profesionální hasiči ze Severočeských dolů a HZS Ústeckého kraje, příslušníci Armády ČR a Policie ČR, ženy z FK Teplice A a pochopitelně i energetici z Elektrárny Ledvice. Smyslem jejich počínání bude nejen vytvořit, zatím neoficiální časový rekord výběhu na rozhlednu, ale i podpora dobré věci. Ostatně tak se i akce jmenuje – Po schodech pro dobrou věc, přičemž tým na prvním místě získá 50 000, druhý 30 000 a třetí 20 000 korun. Každý tým si proto předem vybere jeden charitativní projekt, který bude v případě výhry podpořen prostřednictvím Nadace ČEZ.

Schody rozhledny by mělo zdolat celkem sedmdesát běžců, tedy sedm desetičlenných týmů. Jak se komu zadaří, záleží pochopitelně na kondičce každého z nich. Jisté je tak zatím jen jedno, všechny časy daného týmu se sečtou a ten, u něhož bude součet nejnižší, se stane vítězem. Stejně se určí druhé a třetí místo. Speciální cenu pak dostane i nejrychlejší běžec. Jako inspirace může všem posloužit směnový inženýr Elektrárny Ledvice Josefa Fuksu, který si občas schody vyběhne, případně rychleji vyšlápne.

„Poprvé jsem si je vyběhl ještě jako vedoucí bloku. Prostě mi to nedalo, musel jsem zkusit, jakou mám výdrž, co vlastně dokážu. Teď si je dám tak jednou ročně a s kolegy si je jako ti, co chodíme po horách, někdy v rámci preventivních kontrol vyšlápneme. Také vždycky říkáme – pojďme si vyjít ten náš kopec,“ říká Josef Fuksa. Jeho nejlepší výběh a tím i osobní rekord se pohybuje těsně pod hranicí sedmi minut. „Je to 6,56. Věřím, že mne někdo trumfne. Někdo z těch, co mají už něco natrénováno, jako jsou třeba vojáci či hasiči.“

Běh po schodech pro dobrou věc počítá i s účastí rodinných příslušníků a dalších fanoušků běžců. Těmi se mohou stát i ti co zrovna v sobotu zabrousí za poznáním do Informačního centra Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Zde totiž budou mít všichni zázemí. Pro fandící a běžné návštěvníky tak bude k dispozici program v infocentru s možností exkurze do areálu elektrárny. Všichni budou mít také možnost stáhnout si aplikaci EPP-Pomáhej pohybem a hned na místě tak podpořit pohybem některý z charitativních projektů. Třeba skákáním přes švihadlo či na skákacím panákovi, slalomem mezi permoníky a podobně.

