Hynek Beran: Nikdo netušil, že si to dovolí. Vlčkův podraz v energetice

Jak tuto situaci vnímáte?
Osobně mě to nemrzí. Je tu více kolegů, kteří by tuto práci zvládli stejně dobře nebo konce lépe, třeba docent Ševčík, docent Lízal nebo bývalý první místopředseda ERÚ Ivan Noveský, a já bych musel zase část svých současných odborných aktivit omezit pouze na osvětovou, publikační a přednáškovou činnost. Hlásil jsem se především kvůli prosazení energetické politiky nové vládní koalice. Nikdo ale netušil, že si tohle odstupující vláda na poslední schůzi ještě dovolí vůči nové koalici, hlásil jsem se do výběrového řízení především jim. Na programu schůze to neměli, odstupující ministr Lukáš Vlček přinesl tento bod do zasedání na poslední chvíli. Dozvěděl jsem se, že to rozhodla komise, ale u žádného pohovoru jsem nebyl a ani nevím, kdo byl jejím členem.
Co je vlastně smyslem Energetického regulačního úřadu?
Na ERÚ také rozhodují o takzvané „regulované platbě“ za elektřinu, především za její dopravu a stabilitu sítí, což je v současnosti u elektřiny zhruba polovina ceny, kterou platí spotřebitel. Rozhodují nejenom o výši ceny, ale i co mají energetické společnosti právo si do ní započítat. Rozhodují tím i o tom, které investice do toho patří a které nikoli. Pokud postavíme například solární park s dotacemi a k tomu rozvodny a trafostanice, které stojí ještě jednou tolik, co ten park, ale už bez dotací, je to právě ERÚ, které rozhoduje o tom, že jde o součást nutnou pro naši energetikou soustavu a že to jako spotřebitelé těm investorům na poplatcích zaplatíme. Jinak by si to ten investor musel zaplatit sám a investice by se mu většinou nevyplácela.
Podobně i výstavbu „dálnic“ na dovoz elektřiny. V dopravě se nic moc nestaví, zato investice na dovážení elektřiny z Německa se rozvíjejí, a ČEPS na to od nás vybírá poplatky za přenos. Schvalují i rostoucí poplatky za stabilitu sítí včetně jejich provozních pravidel, například možnosti regulace přebytků mařiči energie, které jsou v Německu už zakázány. Jinak by tohle nikdo ze spotřebitelů dobrovolně nezaplatil.
Vraťme se ještě k té energetické krizi, ERÚ přece nebyl jediný orgán, který se na tom podílel?
To samozřejmě nikoli. Je to ale podobné, jako kdyby se advokát, který je ze zákona vašim jediným obhájcem, nedostavil k soudu anebo prohlásil, že nemá k této obhajobě dostatečné kompetence a nechal vás protistraně a jejím extrémním požadavkům na pospas. Ve skutečnosti to bylo ještě horší, protože ERÚ v té době obhajoval „dodržování pravidel trhu“ a ani si nevšímal toho, že tím trhem na Lipské burze prošlo jenom 10 procent naší elektřiny a zbytek zdražování se udál domácím cenovým diktátem. Pokud už obhajujete takovýto „trh“, žádáte pro vámi chráněnou populaci ty „nejtržnější“ ceny, mnohdy takové, které ani v jiných evropských státech nemají. Máme v tom možná tradici už v 50. letech, kdy obhájci žádali také ty nejpřísnější tresty, a tento postoj autority je tomu dosti podobný. Nastartovala se tím vysoká inflace, která nás všechny připravila o třetinu úspor, a také devastace části průmyslu, kde mnozí z nás přišli o pracovní příležitosti. Vzali byste si takového advokáta jako spotřebitelé i po volbách?
Jaká byla role jiných orgánů?
Nejvíce je vidět především role MPO, tedy ministra Jozefa Síkely a jeho pokračovatele Lukáše Vlčka. Myslím, že jim budeme na to, co se za jejich vlády stalo v naší energetice, vzpomínat ještě dlouhá léta. Méně je ale vidět role vykroužkovaného politika Zbyňka Stanjury na Ministerstvu financí. Je to on, kdo pro nás spravoval náš většinový majetek ve státní společnosti ČEZ takovým způsobem, že se nejenom zdražovalo, ale že si ta naše firma po celé té krizi a drahotě musí ještě půjčovat na jaderné elektrárny. A to jsme po celou dobu vyráběli polovinu potřeby naší elektřiny v jaderných elektrárnách a prodávali si ji až za čtyřicetinásobek výrobní ceny. Takovouhle marži už snad nezvládají ani monopoly dovážející zboží s Asie, ale tohle bylo v rámci jednoho státu. Ochrana spotřebitele to tolerovala a náš správce národního majetku se zase nezajímal o to, kam ty peníze různými burzami a překupy proudí. Česká národní banka rovněž vykoná dozor nad burzami, takže fungování kolabujících burz za hranicí lichvy bylo možno velmi jednoduše zarazit.
Jak zodpovídá ERÚ za současnou situaci s akceleračními zónami?
ERÚ je pouze na začátku této hry s nastavením poplatků za použití elektrických sítí, ale zato je zde hlavním cenotvorným orgánem. Poplatky za sdílení obnovitelné energie v obcích jsou tak nevýhodné, že je levnější si koupit za dvě koruny zemní plyn z Ázerbájdžánu nebo z Ruska, než zaplatit tři koruny za dopravu elektřiny od souseda přes ulici. Je to poplatek, o kterém oni vědí a svojí nečinností tímto vědomě blokují celý start komunitní energetiky, který byl i tak skoro o dva roky opožděn oproti požadavkům Evropské unie. Tím vás přinutí, abyste si celou produkci vyráběli pouze v jednom domě a nikoli v jedné obci, jak předepisuje EU, protože se vám to prostě nevyplatí. Vědí o tom.
Následně na orgánech životního prostředí dospějí ve spolupráci s určitými lobujícími asociacemi k závěru, že máme málo obnovitelné energie, která se nám takto v obcích nevyplácí, a zadají model, který nemá ani korektní vstupy. Z toho pak vypočtou, kolik těch akceleračních zón potřebujeme. Je to jako kdyby vám předražili městskou dopravu a pak ji chtěli zrušit z důvodu nedostatku pasažérů, a pak vám za humny chtěli stavět letiště a vydávali u toho zisky investora za veřejný zájem. No a za ty ceny odpovídá právě ERÚ. To bylo také hlavním důvodem mé kandidatury, že jsem se rozhodl nové koalici v tomto pomoci udělat pořádek a obcím s tím opravdovým rozvojem pomoci, v současnosti několik takových projektů řeším prakticky, například v Jablonci nad Nisou, který je asi největším takovým komunitním projektem v ČR.
Konečné řešeni otázky obnovitelné elektřiny v Čechách potom nastane, pokud se ministři Vlček ve spolupráci ERÚ na straně jedné a ministr Hladík na straně druhé domluví, že musíme stavět obnovitelné zdroje a v obcích že se jich staví málo. Pak jsou z toho nové větrné a solární parky za humny a investiční příležitost a podpora pro nové barony. U Lukáše Vlčka zrovna nechápu, jak to mohl on jako bývalý úspěšný starosta malé obce Pacova tolerovat.
Jaká rizika vidíte, pokud na Energetickém regulačním úřadu nedojde ke změnám?
Předně tu chybí ochrana energetického spotřebitele, kterou mají za zákona dělat. Za minulé koalice přesunuli své kompetence z ERÚ na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nezabývají se tedy vůbec prevencí umělého zdražování energie, ale jiný úřad bude z našich daní kompenzovat životní náklady těm slabším, kteří tu energetickou chudobu přestávají už zvládat, a to právě kvůli nečinnosti ERÚ v zákonem určené oblasti.
Dále dostavba těch „dálnic“ na letní dovozy energie z Německa. Budou tenhle sezónní benefit pro překupníky, který nám ve svém důsledku přináší blackouty, vydávat za blaho spotřebitele a my tu budeme platit ve zvyšujících se regulovaných cenách energie? Přitom se nová vláda zavázala, že zrovna tuhle složku ceny bude snižovat. Máme na to?
V oblasti dosud potlačované obecní a komunitní energetiky budeme nadále držet poplatky za sdílení obnovitelné energie v obcích tak vysoké, aby se nám i přes veškeré evropské dotace nadále vyplatilo dovážet zemní plyn, než si elektřinou sdílenou od sousedů ohřát teplou užitkovou vodu, a namísto toho schvalovat jednoúčelové investice do sítí pro solární a větrné barony, kterými nám všem ty poplatky ještě navýší?
Úředníci a Rada na ERÚ, kteří takto fungovali už za minulé vládní koalice, jsou hlavně rizikem pro realizaci programového prohlášení té nové, a to nejenom v oblasti energetiky, ale i v oblasti inflace a sociálního smíru. Na tomto měla nečinnost minulého vedení ERÚ v době energetické krize zcela zásadní vliv.
autor: Karel Výborný