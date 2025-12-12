Jsme planetární opozice, Havel se bude hodit. Ředitel KVH začal „přemýšlet“, chvilkaři nadšení

„Trump se přidal k Rusku,“ tvrdí Tomáš Sedláček, ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla. Z nové americké bezpečnostní strategie dle jeho názoru vyplývá, že Spojené státy usilují o změnu režimu. Nikoliv ovšem v Rusku, ale v Evropě. Milion chvilek pro demokracii souhlasí.

Podle Sedláčka se Spojené státy v čele s administrativou Donalda Trumpa odklánějí od poválečné role obránce lidských práv a liberálního světového řádu. Nová americká bezpečnostní strategie (National Security Strategy, NSS) podle něj přestává kritizovat totalitní režimy. S kritikou se zaměřuje na Evropu.

„USA se jednoznačně hlásí k národovectví, přesně proti směrování Evropy. Staví se jednoznačně na stranu suverenity národů, proti ,intruzi nadnárodních organizací', rozuměj jednoznačně: proti EU,“ tvrdí Sedláček.

Dle jeho názoru se Spojené státy ideologicky sbližují s Ruskem i s Čínou a jediným nepřítelem tak zůstává právě Evropa. Zatímco vůči diktaturám Spojené státy neintervenují, vůči Evropě se podle Sedláčka chtějí aktivně vměšovat a usilovat o změnu jejího politického směřování.

„Podle NSS je to jen v Evropě, kde paradoxně trpí demokracie, v Evropě jako jediné je třeba změnit kurz, v Evropě jediné není svoboda slova, jen Evropa je v úpadku. Dokument výslovně stanoví, že bude aktivně ,kultivovat odpor vůči současnému směrování Evropy',“ píše Sedláček.

Evropa tak podle něj zůstává „osamělým majákem opozice“ proti „mocenskému, silovému a národoveckému směřování světa“.

„Jinými slovy, USA se přidala ideologicky na stranu Ruska - proti Evropě,“ tvrdí Sedláček. Dle jeho názoru je Evropa poslední překážkou autoritářského světa a právě proto jí Trump věnuje tolik pozornosti. To, že je terčem, je podle něj známkou její síly. Evropa by tedy proto měla reagovat posílením integrace a posílit své postavení ve světě.

„Musíme urychleně dokončit osvobození svých vlastních trhů, služeb a kapitálu, mít evropské a světové univerzity (disentu z USA můžeme brzy čekat hodně), stavět na svobodě slova, které jediné umožní špičkovou vědu a postavit vlastní armádu,“ radí Sedláček.

Za nejdůležitější krok, který by Evropa měla podniknout, ovšem považuje „vytvoření smyslu světa, který dává smysl celé planetě“ a nikoliv pouze Spojeným státům americkým.

„Konkurence smyslem je to, oč tu běží,“ píše Sedláček. „A chovat naději na příští volební cyklus. Jinými slovy, jsme v planetární opozici. Máme pár let na intelektuální práci na smysluplnějším smyslu světa. Helsinky 77 a Havel se teď bude hodit ještě víc než v disentu komunistickém. A nikoli jen pro střední Evropu, ale pro Evropu celou. A pro celý svět. Nyní je ten čas napnout veškeré síly dobra, které v sobě máme,“ dodává.

„Skvělý text,“ gratuluje Sedláčkovi ze svého účtu na Facebooku organizace Milion chvilek pro demokracii.

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf

