S kým se to schází? Setkání ukrajinského vyjednavače dělá vrásky

12.12.2025 20:30 | Monitoring

Tajné schůze ukrajinského vyjednavače s ředitelem FBI vyvolávají znepokojení mezi západními představiteli, kteří o schůzích nebyli dopředu zpraveni. Mnohým není jasné, zda se schůze týkaly národní bezpečnosti obou států, nebo o snahu řešit korupční kauzy na Ukrajině.

S kým se to schází? Setkání ukrajinského vyjednavače dělá vrásky
Foto: Repro Rustem Umerov, X
Popisek: Ukrajinsko-americké jednání v USA

V posledních týdnech hlavní vyjednavač ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rustem Umerov opakovaně cestoval do Miami v USA, kde jednal s velvyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem, o návrhu mírové dohody s Ruskem. Současně se ovšem měl Umerov setkávat i s ředitelem FBI Kashem Patelem a jeho zástupcem Danem Bonginem.

Tajná schůzka ukrajinského vyjednavače s ředitelem FBI vyvolala poplach mezi představiteli západních spojenců Ukrajiny, kteří nebyli obeznámeni s účelem schůzek. Část se jich domnívá, že ukrajinští představitelé mohli hledat ochranu nebo ujištění v souvislosti s možnými korupčními vyšetřováními. Jiní se obávají, že nový komunikační kanál mohl sloužit k vyvíjení tlaku na Kyjev, aby přijal návrh mírové dohody administrativy Donalda Trumpa, který by znamenal zásadní ústupky v otázkách území a hranic.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

72%
23%
2%
1%
2%
hlasovalo: 13814 lidí
Ukrajinská velvyslankyně ve Washingtonu Olga Stefanišina potvrdila, že k setkáním s FBI došlo. Týkat se měly výhradně „otázek souvisejících s národní bezpečností“, potvrdila deníku The Washington Post.

Podobně se brání i FBI. Podle jednoho z úředníku FBI šlo o debaty o společných zájmech obou zemí v oblasti vymáhání práva a národní bezpečnosti. Ačkoliv měla být korupce na tajných schůzích projednávána, nebyla prý ústředním tématem.

Zástupce Zelenského kanceláře se odmítl ke schůzkám vyjádřit, ale trval na tom, že „je hloupé spojovat všechno s korupcí“.

V polovině listopadu letošního roku na Ukrajině vyplul na povrch jeden z největších korupčních skandálů za vláda Volodymyra Zelenského. Ukrajinské protikorupční orgány odhalily rozsáhlý podvod v energetickém sektoru, během něhož mělo být odčerpáno přibližně 100 milionů dolarů.

Do kauzy byli dle vyšetřování zapleteni lidé z blízkého okolo prezidenta. Případ rozkryl Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU), který je podle politologa Ivana Kačanovského už od svého vzniku propojen se Spojenými státy a s FBI. Úřad měl byl vytvořen ve spolupráci se západními vládami a je vnímán jako nástroj Západu k ovlivňování ukrajinské politiky.

V souvislosti s vyšetřováním korupčního skandálu byl vyslýchán i Rustem Umerov, informovala agentura Reuters. Umerov měl vypovídat jako svědek v rámci vyšetřování Timura Mindiče.

Podle deníku The Washington Post nicméně i přes úzkou spolupráci NABU a FBI v minulých letech nejsou setkání mezi ukrajinskými vyjednavači a ředitelem FBI běžná.

„Je neobvyklé, aby se někdo v této funkci setkal s vedením FBI,“ řekl Sam Charap, bývalý úředník ministerstva zahraničí a vědec v Rand Corporation.

Psali jsme:

Proč chtějí cpát peníze Zelenskému? Dvě možnosti, obě špatné
Zelenskyj: Pošlete vyjednavače
Orbán udeřil: EU se koupe v korupci, Ukrajina se koupe v korupci
Dostál (Stačilo!): Stejné chyby, stejné známky

 

Zdroje:

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraines-security-council-chief-questioned-corruption-probe-media-report-2025-11-26/

https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/12/12/fbi-patel-bongino-ukraine-umerov/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

FBI , korupce , Ukrajina , The Washington Post , Spojené státy americké , Patel , Umerov , tajné schůze

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte, že vnitřní korupční krize oslabují schopnost Ukrajiny vyjednávat o míru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Alena Kratochvílová

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kmínem proti nadváze i vysokému cholesteroluKmínem proti nadváze i vysokému cholesterolu Pod pokličku ​​hands-free masturbacePod pokličku ​​hands-free masturbace

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nohavica písničkou nakrknul Pšenáka, Hřebejka i ženu spřaženou s Foltýnem

18:00 Nohavica písničkou nakrknul Pšenáka, Hřebejka i ženu spřaženou s Foltýnem

Nová píseň Jaromíra Nohavici vyvolala na sociálních sítích vlnu ostrých reakcí. Zejména z liberálněj…