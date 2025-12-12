S kým se to schází? Setkání ukrajinského vyjednavače dělá vrásky

V posledních týdnech hlavní vyjednavač ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rustem Umerov opakovaně cestoval do Miami v USA, kde jednal s velvyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem, o návrhu mírové dohody s Ruskem. Současně se ovšem měl Umerov setkávat i s ředitelem FBI Kashem Patelem a jeho zástupcem Danem Bonginem.
Tajná schůzka ukrajinského vyjednavače s ředitelem FBI vyvolala poplach mezi představiteli západních spojenců Ukrajiny, kteří nebyli obeznámeni s účelem schůzek. Část se jich domnívá, že ukrajinští představitelé mohli hledat ochranu nebo ujištění v souvislosti s možnými korupčními vyšetřováními. Jiní se obávají, že nový komunikační kanál mohl sloužit k vyvíjení tlaku na Kyjev, aby přijal návrh mírové dohody administrativy Donalda Trumpa, který by znamenal zásadní ústupky v otázkách území a hranic.
Podobně se brání i FBI. Podle jednoho z úředníku FBI šlo o debaty o společných zájmech obou zemí v oblasti vymáhání práva a národní bezpečnosti. Ačkoliv měla být korupce na tajných schůzích projednávána, nebyla prý ústředním tématem.
Zástupce Zelenského kanceláře se odmítl ke schůzkám vyjádřit, ale trval na tom, že „je hloupé spojovat všechno s korupcí“.
V polovině listopadu letošního roku na Ukrajině vyplul na povrch jeden z největších korupčních skandálů za vláda Volodymyra Zelenského. Ukrajinské protikorupční orgány odhalily rozsáhlý podvod v energetickém sektoru, během něhož mělo být odčerpáno přibližně 100 milionů dolarů.
Do kauzy byli dle vyšetřování zapleteni lidé z blízkého okolo prezidenta. Případ rozkryl Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU), který je podle politologa Ivana Kačanovského už od svého vzniku propojen se Spojenými státy a s FBI. Úřad měl byl vytvořen ve spolupráci se západními vládami a je vnímán jako nástroj Západu k ovlivňování ukrajinské politiky.
V souvislosti s vyšetřováním korupčního skandálu byl vyslýchán i Rustem Umerov, informovala agentura Reuters. Umerov měl vypovídat jako svědek v rámci vyšetřování Timura Mindiče.
Podle deníku The Washington Post nicméně i přes úzkou spolupráci NABU a FBI v minulých letech nejsou setkání mezi ukrajinskými vyjednavači a ředitelem FBI běžná.
„Je neobvyklé, aby se někdo v této funkci setkal s vedením FBI,“ řekl Sam Charap, bývalý úředník ministerstva zahraničí a vědec v Rand Corporation.
autor: Alena Kratochvílová