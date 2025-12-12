Ústecký kraj: Krušnohorské běžecké tratě získaly moderní rolby

Ústecký kraj společně se státním rozpočtem podpořil pořízení nových roleb pro údržbu Krušnohorské bílé stopy. Dotace byla poskytnuta z programu „Oživení cestovního ruchu 2025“ ve výši 4,76 milionu Kč na každou rolbu, což představuje 70 % pořizovací ceny. Z této částky hradí 40 % Ústecký kraj a 30 % státní rozpočet prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.
„Podpora Krušnohorské bílé stopy je pro nás investicí do rozvoje cestovního ruchu i kvality života v regionu. Krušné hory mají obrovský potenciál stát se vyhledávanou zimní destinací, a moderní technologie, které nyní zavádíme, zajistí návštěvníkům komfortní zážitek na perfektně upravených tratích. Věřím, že tento krok přispěje k tomu, aby se Krušnohoří stalo místem, kam se lidé budou rádi vracet,“ řekl při slavnostním předání hejtman Richard Brabec.
Příjemci dotace jsou spolky Krušnohorský klub a Krušnohorsko, které zajišťují údržbu běžeckých tratí v Krušných horách. Nové rolby jsou vybaveny GPS technologií, která umožní sledovat aktuálně upravované úseky tratí. Data o prováděné údržbě budou v reálném čase přenášena do mapového portálu MAPY.com, konkrétně do jeho zimní verze. Aktivní odkaz na tento portál bude umístěn na oficiálních webových stránkách žadatelů i na webu Destinační agentury Krušnohoří.
Spolky se zavázaly vykonávat uvedené činnosti po celou dobu udržitelnosti projektu, tedy po dobu pěti let.
Pořízení moderních roleb přispělo ke kvalitnější údržbě běžeckých tratí a zvýší atraktivitu Krušných hor pro milovníky zimních sportů.
