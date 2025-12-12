Ústecký kraj: Krušnohorské běžecké tratě získaly moderní rolby

Krušné hory se letos připravují na zimní sezónu v plné síle. Díky nové podpoře Ústeckého kraje a státu budou běžecké tratě upravovány moderními rolbami, které zajistí špičkový servis pro všechny milovníky bílé stopy. Návštěvníci se mohou těšit na dokonale upravené trasy, které jim umožní naplno vychutnat krásu zasněžených hřebenů a jedinečnou atmosféru Krušnohoří.

Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

Ústecký kraj společně se státním rozpočtem podpořil pořízení nových roleb pro údržbu Krušnohorské bílé stopy. Dotace byla poskytnuta z programu „Oživení cestovního ruchu 2025“ ve výši 4,76 milionu Kč na každou rolbu, což představuje 70 % pořizovací ceny. Z této částky hradí 40 % Ústecký kraj a 30 % státní rozpočet prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

„Podpora Krušnohorské bílé stopy je pro nás investicí do rozvoje cestovního ruchu i kvality života v regionu. Krušné hory mají obrovský potenciál stát se vyhledávanou zimní destinací, a moderní technologie, které nyní zavádíme, zajistí návštěvníkům komfortní zážitek na perfektně upravených tratích. Věřím, že tento krok přispěje k tomu, aby se Krušnohoří stalo místem, kam se lidé budou rádi vracet,“ řekl při slavnostním předání hejtman Richard Brabec.

Příjemci dotace jsou spolky Krušnohorský klub a Krušnohorsko, které zajišťují údržbu běžeckých tratí v Krušných horách. Nové rolby jsou vybaveny GPS technologií, která umožní sledovat aktuálně upravované úseky tratí. Data o prováděné údržbě budou v reálném čase přenášena do mapového portálu MAPY.com, konkrétně do jeho zimní verze. Aktivní odkaz na tento portál bude umístěn na oficiálních webových stránkách žadatelů i na webu Destinační agentury Krušnohoří.

Spolky se zavázaly vykonávat uvedené činnosti po celou dobu udržitelnosti projektu, tedy po dobu pěti let.

Pořízení moderních roleb přispělo ke kvalitnější údržbě běžeckých tratí a zvýší atraktivitu Krušných hor pro milovníky zimních sportů.

