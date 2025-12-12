Předseda slovenského parlamentu pro PL k výletu opozice: Cesta vede přes respekt, ne přes politický boj

Cesta pěti opozičních politiků na Slovensko skončila dle očekávání i původních informací, které ParlamentníListy.cz přinesly. Přestože poslanci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů avizovali, že míří do Bratislavy jednat o česko-slovenských vztazích a rádi by byli přijati i předsedou slovenského parlamentu, nic z toho se nestalo.
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Anketa
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Zástupci Fialovy končící vlády v metropoli sousedního státu absolvovali pouze jednání s tamní opozicí v čele s Progresivním Slovenskem a dalšími subjekty, které byly v posledních volbách poraženy.
Dva dny před uskutečněním soukromé cesty pěti českých poslanců ParlamentníListy.cz uvedly na základě svých zdrojů ve slovenské vládní koalici i oficiálního vyjádření prezidenta Pellegriniho, že nikdo z oficiálních slovenských činitelů si na pětici českých poslanců čas neudělá.
Neskutečnilo se ani jednání s šéfem Národní rady Richardem Rašim, o kterém před odjezdem politici české nastupující opozice hovořili jako o možném. Od počátku ale bylo jasné, že k němu nedojde. Podle informací redakce to vylučoval sám Raši od počátku, kdy to osobně sdělil svému českému protějšku, šéfovi sněmovny Tomiu Okamurovi. A stejně se vyjadřoval i během následujících dnů mezi svými politickými kolegy na Slovensku.
Nyní poskytl Richard Raši vyjádření pro ParlamentníListy.cz, kde osvětluje, proč odmítl pětku opozičních zástupců z Prahy přijmout. Předseda slovenské Národní rady naopak oceňuje oficiální návštěvu české delegace v čele s Tomiem Okamurou.
„Velmi mě těší, že první oficiální zahraniční cesta nejvyšších představitelů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod vedením jejího předsedy Tomia Okamury směřovala právě do Slovenské republiky. Vnímám to jako pozitivní signál a krok k opětovnému posílení nadstandardních vztahů, které přirozeně vyplývají z naší společné historie,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
Cesta českých opozičníků podle jeho slov nebyla určena k prohlubování česko-slovenských vztahů, ale jako politická akce pro české domácí publikum. „Pokud jde o cestu opozičních poslanců, způsob, jakým byla prezentována, ve mně posiluje dojem, že jejím cílem není budování dobrých vzájemných vztahů, na kterých máme zásadní zájem, ale spíše naplňování vnitropolitických a úzce stranických záměrů. Takové záměry by neměly mít ve slovensko-české vzájemnosti místo,“ konstatuje.
„Je důležité připomenout, že z naší strany byly od voleb v roce 2023 oficiální kanály pro všechny představitele české politické scény nepřetržitě otevřené. Bohužel tento prostor a nabídnutý dialog ze strany části politických sil v ČR v minulosti využit nebyl a několik kroků vzájemnou důvěru nezlepšovalo. Pokud to s našimi vztahy myslí vážně, cesta vede přes konstruktivní spolupráci a vzájemný respekt, ne přes politický boj přenesený na půdu sousedního státu,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Richard Raši.
Odbor komunikace s médii slovenské Národní rady zároveň naší redakci potvrdil, že setkání vedení NR SR nebylo nikdy plánováno. Vyvrací tím teda tvrzení z české strany, že by se mohlo uskutečnit.
„V souvislosti s touto návštěvou poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebyla ze strany Národní rady SR realizována žádná oficiální opatření, protože se jejich cesta uskutečnila mimo režim standardních oficiálních státních návštěv,“ potvrdili pro ParlamentníListy.cz pracovníci tiskového oddělení slovenského parlamentu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.