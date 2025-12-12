Celní správa: Stovky výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví

Zboží zajistili na konci listopadu v rámci jejich intenzivní činnosti zaměřené na boj proti nelegálnímu obchodu s padělky. Ze zásahu v menším městě na Náchodsku skončilo ve skladovacích prostorách celního úřadu celkem 312 kusů zboží a 46 párů obuvi, které svým označením či vzhledem napodobovaly produkty renomovaných značek Chanel, Apple Inc, Louis Vuitton Malletier, Guccio Gucci S. p. A., Tommy Hilfiger Licensing B. V. a dalších. Pokud by se jednalo o originální výrobky, přesáhla by jejich hodnota 4 miliony korun.
Mezi zadrženými položkami bylo například oblečení, parfémy, obuv, elektronika i módní doplňky. Zásah byl výsledkem systematické analytické a monitorovací práce celního úřadu, která dlouhodobě napomáhá odhalovat nelegální obchod s padělky nejen na tržnicích, ale také v kamenných provozovnách.
Celní úřad v Liberci bude i nadále pokračovat v monitoringu a kontrolní činnosti zaměřené na ochranu spotřebitelů a práv duševního vlastnictví.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva