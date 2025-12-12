Celní správa: Stovky výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví

12.12.2025 13:33 | Tisková zpráva

Příslušníci Celního úřadu v Liberci přijali v těchto dnech od 14 majitelů dotčených ochranných známek návrh na zahájení tzv. zjednodušeného postupu, který umožňuje ekologickou likvidaci zadržených výrobků na náklady majitelů práv.

Celní správa: Stovky výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Zboží zajistili na konci listopadu v rámci jejich intenzivní činnosti zaměřené na boj proti nelegálnímu obchodu s padělky. Ze zásahu v menším městě na Náchodsku skončilo ve skladovacích prostorách celního úřadu celkem 312 kusů zboží a 46 párů obuvi, které svým označením či vzhledem napodobovaly produkty renomovaných značek Chanel, Apple Inc, Louis Vuitton  Malletier, Guccio Gucci S. p. A., Tommy Hilfiger Licensing B. V. a dalších. Pokud by se jednalo o originální výrobky, přesáhla by jejich hodnota 4 miliony korun.

Mezi zadrženými položkami bylo například oblečení, parfémy, obuv, elektronika i módní doplňky. Zásah byl výsledkem systematické analytické a monitorovací práce celního úřadu, která dlouhodobě napomáhá odhalovat nelegální obchod s padělky nejen na tržnicích, ale také v kamenných provozovnách.

Celní úřad v Liberci bude i nadále pokračovat v monitoringu a kontrolní činnosti zaměřené na ochranu spotřebitelů a práv duševního vlastnictví.

Psali jsme:

Jestli dopadnou zle, tak kvůli Fialovi. Vidlák vypíchnul po zátahu na drony zajímavost
„Terorizují nás zelené neziskovky.“ Po demonstraci proti Turkovi se ozvali politici z obou břehů
Demise Petra Pavla? „To je na kriminál.“ Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru
„Snad by mě tu nedrželi násilím.“ Dcera Magdy Vášáryové zvažuje emigraci kvůli vládě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Celní správa: Stovky výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví

13:33 Celní správa: Stovky výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví

Příslušníci Celního úřadu v Liberci přijali v těchto dnech od 14 majitelů dotčených ochranných známe…