TA ČR: Reflektují české patenty aktuální globální technologické trendy?

12.12.2025 7:33 | Tisková zpráva

Technologická agentura ČR (TA ČR) představuje studii „Česko v technologických perspektivách“, zaměřenou na hloubkovou analýzu českého patentového portfolia. Tato analýza, vypracovaná firmou UNICO (zpracovatelem navazujícím na sérii analýz z let 2019–2023), přináší zásadní vhled do dynamiky českého inovačního prostředí.

Foto: TA ČR
Popisek: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Analýza vychází z obsáhlého datového souboru, který zahrnuje 5 822 patentů z let 2013–2023. Jejím cílem je ukázat, kdo a v jakém rozsahu formuje český inovační ekosystém a jak Česká republika sleduje nejnovější globální technologické trendy. Zjištění z analýzy jsou klíčová pro pochopení budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Klíčové cíle analýzy: Struktura pro strategické řízení

Studie přináší konkrétní vhled do pěti hlavních strategických oblastí:

  • Srovnání trendů: Identifikovat stěžejní globální technologické trendy a konfrontovat je s aktuálním vývojem v Česku.
  • Identifikace slabých a silných stránek: Vytipovat obory, které mohou v důsledku nastupujících trendů posílit, nebo naopak oslabit svou pozici na trhu.
  • Kompatibilita metodik: Vytvořit novou metodiku analýzy, která bude plně kompatibilní s Mapováním inovačních kapacit Česka (INKA), a usnadnit tak integraci do existujícího šetření.
  • Stanovení hodnoty: Identifikovat hodnotu klíčových částí patentového portfolia.
  • Tvorba programů: Formulovat konkrétní doporučení pro tvorbu nových dotačních programů, připravených reagovat na nastupující technologické změny a výzvy.

Hlavní zjištění: Místo Česka na globální mapě inovací

Analýza přinesla několik klíčových poznatků:

  • Odliv know-how: Průměrná míra offshoringu (odlivu know-how pod mateřské společnosti) dosahuje 30,2 %.
  • Celkové zaostávání: Česká patentová aktivita celkově mírně zaostává za globálním tempem.
  • Role zahraničních firem: Zahraniční firmy hrají zásadní roli v řadě klíčových technologií, přičemž aktivně stahují know-how pod své mateřské společnosti.
  • Potenciál růstu: Přesto existují technologické třídy, kde si Česko buduje konkurenční výhodu a drží krok s globální špičkou.
  • Nejrychlejší růstové oblasti: Bylo identifikováno 13 technologických tříd (zejména polovodiče, environmentální technologie, řídicí technologie, tepelné procesy a zařízení a ostatní spotřební zboží), které rostou nejrychleji jak ve světě, tak v Česku. Tyto obory odrážejí klíčové globální megatrendy a představují českou technologickou konkurenční výhodu.
  • Strukturální mezery: Bylo rovněž identifikováno 16 technologických tříd představujících jádro strukturální mezery domácí technologické základny – tedy oblasti, kde inovační kapacity chybí právě tam, kde svět nejrychleji roste.

Tyto a další detailní zjištění naleznete ve výsledné analýze, která je k dispozici ZDE a ZDE.

Zdroje:

https://tacr.gov.cz/wp-content/uploads/documents/2025/12/10/1765369099_Leaflet%20Tech%20c%CC%8Cesko-fin.pdf

https://tacr.gov.cz/wp-content/uploads/documents/2025/12/10/1765369191_UNICO_%C4%8Cesko%20v%20technologick%C3%BDch%20perspektiv%C3%A1ch%20fin.pdf

