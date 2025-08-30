Zoo Zín: První záchranné a chovné centrum pro lvy v ČR

Otevření, které doplní africká taneční a hudební vystoupení nebo afrických jarmark proběhne v 10.30 v africkém Karibuni. Otevřením nového centra lvů Zoo Zlín vkročí do druhé, průlomové etapy afrického projektu Karibuni.
„Naše záchranné a chovné centrum je obrovským krokem vpřed v ochraně lvů. Poskytne nový skvělý prostor pro naše lvy a zároveň pomůže řešit problém nevhodného chovu těchto velkých šelem v soukromých rukou. Centrum je výjimečné nejen svým pojetím, ale také financováním. Náklady dosáhly 90 milionů Kč, na financování se rovnocenně podílejí čtyři subjekty, statutární město Zlín (zřizovatel Zoo Zlín), Zlínský kraj, Ministerstvo životního prostředí a Zoo Zlín. Rád by také velmi poděkoval všem dárcům, kteří výstavbu centra podpořili zakoupením dárcovské cihličky nebo certifikátu. Lidé nám takto již věnovali více než 3 miliony korun,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.
Součástí otevření bude také zpřístupnění nové návštěvní trasy, která návštěvníky poprvé provede celou první etapou Karibuni. Ta patřila slonům africkým.
Primátor Zlína Jiří Korec označil záchranné a chovné centrum lvů za průlomový projekt. „Velmi nás těší, jak se zlínská zoo neustále rozvíjí. Město Zlín jako zřizovatel se snaží zoo co nejvíce podporovat, aby stále patřila mezi ty nejkrásnější a nejnavštěvovanější místa v České republice. Jsem přesvědčen, že realizací záchranného a chovného centra pro lvy zlínská zoo odvedla obrovský kus práce. Nejen že pro vlastní skupinu lvů zajistila nový jedinečný prostor, ale současně dokáže zachránit lvy, které stát odebere soukromníkům z důvodu nevhodných chovatelských podmínek. To považuji za mimořádný počin, Zoo Zlín se tak stává skutečným průkopníkem a vzorem. Děkuji všem, kteří jsou součástí této realizace a kteří ji podpořili. Není to jen o Zoo Zlín, městu Zlín, Zlínském kraji a o Ministerstvu životního prostředí, ale také o občanech, kteří si kupovali a kupují dárcovské cihličky a podílí se tak na této úžasné investici,“ zdůraznil primátor Jiří Korec.
Projekt záchranného a chovného centra pro lvy pozitivně hodnotí také Ministerstvo životního prostředí. „Mám velkou radost, že právě i díky částce více než 20 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, kterou poskytlo Ministerstvo životního prostředí, vzniká ve Zlíně vůbec první záchranné centrum pro lvy v České republice. Je to výjimečný projekt, který spojuje odbornou péči, moderní zázemí a skutečnou pomoc i těm zvířatům, která jsou chována v nevhodných podmínkách nebo se ocitla mimo legální rámec. V posledních letech bohužel přibývá případů nelegálních chovů, kde jsou šelmy drženy bez odpovídající péče a bezpečí. A to je potřeba systémově řešit. Proto také ministerstvo dlouhodobě podporuje rozvoj a vznik dalších záchranných center i modernizaci stávajících, aby bylo o tato zvířata kvalitně postaráno,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.
„Záchranné centrum ve Zlíně představuje důležitý milník v našem úsilí o ochranu velkých šelem. Potřebujeme mít připravené kapacity, které nám umožní rychle a profesionálně reagovat na situace, kdy se tato zvířata dostanou do péče státu, ať už kvůli nevhodným podmínkám, nebo porušení zákona. Díky spolupráci s odborníky a zoologickými zahradami můžeme těmto zvířatům nabídnout bezpečné prostředí a kvalitní péči,“ dodává David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na Ministerstvu životního prostředí.
