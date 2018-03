dTest: Vejce v jedné krabičce jsou různě „čerstvá“

Ještě nedávno měli čeští spotřebitelé obavy z nákupu vajec kvůli aféře s fipronilem. Ten se však v českých vejcích neprokázal, ta dovozová byla a jsou před puštěním do prodeje kontrolována. V každém případě slepičí vajíčka v jednu chvíli poměrně náhle zmizela z pultů a podražila.

Můžeme se i přes nárůst ceny spolehnout na jejich kvalitu? Jak jsou na tom vejce se salmonelou? Časopis dTest provedl nezávislý test celkem 16 balení čerstvých slepičích vajec z maloobchodní sítě. V žádném testovaném vzorku bakterie salmonely neodhalil. Jediné, co spotřebiteli „hrozí“, jsou různě čerstvá vejce v jednom balení.

Spotřebitelský časopis dTest nakoupil v maloobchodě stejně jako běžný spotřebitel 16 balení čerstvých vajec a poslal je do laboratoře. Tam se zkoumala přítomnost salmonely, čerstvost, obsah tuku, omega-3 mastných kyselin a cholesterolu. Vedle toho odborníci posuzovali případné vnitřní vady, znečistění, pachy a cizí látky. „Do testu jsme vybírali vejce, která jsou na českém trhu nejdostupnější, tedy od slepic z klecového a halového chovu. Pro srovnání jsme přikoupili i dvoje vajíčka z biochovu a jedna s názvem Omega-3. Posuzovali jsme spotřebitelskou kvalitu vajec. Zhodnocení etického hlediska jsme ponechali na spotřebitelích. Ti mohou způsob chovu slepic snadno vyčíst z razítka na skořápce,“ vysvětluje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Průměrný obyvatel České republiky sní ročně zhruba 250 vajec, nejvíc v období Velikonoc. Zajímá ho proto jejich kvalita. Jaký je hlavní závěr testu? „Z našeho spotřebitelsko-výživového úhlu pohledu jsme žádné vážnější prohřešky neodhalili. Žádné z testovaných vajec nebylo kontaminováno bakterií salmonely,“ konstatuje Hana Hoffmannová a dodává: „Mezi testovanými vejci jsou výraznější rozdíly jen v čerstvosti a v obsahu omega-3 mastných kyselin.“

Test ukázal, že v jedné krabičce se prodávají vejce různého stáří. Zkouška čerstvosti spočívala ve zjišťování Haughových jednotek, které ji udávají na základě vztahu mezi výškou bílku a hmotností vejce. „Polovina balení vajec v našem testu neměla s čerstvostí žádné problémy a vysloužila si od nás velmi dobré hodnocení. Pouze dostatečnou známku si odnesla vejce Farma Kunín Čerstvá vejce z Kunína, Tesco Organic Čerstvá bio vejce A a Tesco Čerstvá vejce. U prvních jmenovaných bylo osm z deseti vajec pod hranicí přijatelnosti, u druhých to byly čtyři ze šesti, u třetích půlka,“ upřesňuje Hana Hoffmannová.

Množství žádoucích omega-3 mastných kyselin ve vejcích se stejně jako barva žloutku odvíjí od složení potravy, která je slepicím podávána. Čím více je omega-3 v krmivu, tím více se jich do žloutku dostane. Vejce s vyšším podílem omega-3 snášejí slípky krmené lněným semenem, rybím olejem nebo šrotem a mořskými řasami.

Nejlépe z této zkoušky vyšla vejce z klecového chovu, která přítomnost omega-3 avizovala na svém obalu (Schubert partner Omega pro Čerstvá vejce). Jejich tuk obsahoval bezmála čtyři procenta omega-3 mastných kyselin, takže vejce dostála svému slibu na obalu. Nejmenší podíl měly se shodným množstvím 0,2 % omega-3 tři vzorky: Česká vejce, Schubert partner Fitness vejce a Podestýlková vejce.

Množství naměřeného cholesterolu ve vejcích odpovídalo hladinám uvedeným v Databázi složení potravin ČR. Zjištěné hladiny cholesterolu, nasycených mastných kyselin a další podrobné výsledky přineslo březnové vydání časopisu dTest.

Přehled testovaných vajec najdete na webu www.dtest.cz.

Tipy dTestu:

Země původu: Sledujte údaje nejen na obalech, ale i na skořápkách vajec. Slepice snášejí vejce v produkčních farmách, odkud pak míří do třídíren/balíren. Někdy se vejce balí nedaleko, jindy se převážejí až za hranice. Z jaké konkrétní třídírny balení vajec pochází, se dozvíte z číselného kódu na vnější straně papírového obalu. Naproti tomu kód, který je k nalezení na skořápkách, udává, kde bylo vejce sneseno a v jakém typu chovu. V praxi to znamená, že vajíčka mohou pocházet z jiné země, než kde byla následně vytříděna a uložena do krabičky. Pro příklad netřeba chodit daleko, přímo v našem testu jsou jím Schubert partner Bio čerstvá vejce z Polska zabalená v České republice.

Čerstvost vajec: Z pohledu legislativy se mohou jako „čerstvá“ označovat vejce třídy A, tedy v podstatě všechna běžně prodávaná vejce. Pokud jsou vajíčka na pultu do devátého dne po snášce, mohou nést nápis „extra čerstvá“. Oficiálně je minimální doba trvanlivosti u vajec stanovena na 28 dní po snesení. Přičemž spotřebitelům se smějí nabízet do 21 dnů od snášky. Právní předpis ukládá výrobcům „skladovat je a přepravovat v suchu mimo přímý dosah slunce a v nekolísavé teplotě v rozmezí od 5 do 18 °C“. Pokud se budete držet stejného návodu i po přinesení domů, budou vejce použitelná i po uplynutí oficiální minimální lhůty. Čerstvé vajíčko poznáte tak, že uvařené natvrdo nejde dobře oloupat.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

autor: Tisková zpráva