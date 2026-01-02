Oslavenec Pithart: Možná ta populistická koalice ani nedokončí mandát

02.01.2026 14:51
autor: Miloš Polák

Moderní Česká republika oslavila 1. ledna 2026 své třiatřicáté narozeniny. Den poté slavil půlkulaté výročí první předseda jejího Senátu Petr Pithart. A se svými 85. narozeninami přišel oslavenec s neradostným varováním.

Oslavenec Pithart: Možná ta populistická koalice ani nedokončí mandát
Foto: Repro Osobnosti Plus Barbory Tachecí
Popisek: Petr Pithart

Petr Pithart se stal jednou z klíčových politických osobností moderní České republiky ještě předtím, než se rozdělilo Československo. V letech 1990 až 1992 byl vystudovaný právník předsedou české vlády. Právě jeho vláda učinila některá zásadní rozhodnutí, třeba o privatizacích nebo o odklonu od těžby uhlí. 

Když byl ustaven Senát, tedy v roce 1996, Pithart se stal jeho prvním předsedou, když rozhodující hlas dal sám sobě. Post senátora zastával v letech 1996 až 2012 a mimo jiné zde zakládal komisi pro Úsavu. V roce 1999 vstoupil do KDU-ČSL a patřil ke kritikům opoziční smlouvy.

V roce 2003 neúspěšně kandidoval na funkci prezidenta republiky, když se před volbou prezentoval jako protiklad favorizovaného Václava Klause.

Politicky aktivní byl i před rokem 1989. Jako syn diplomata Viléma Pitharta vstoupil do komunistické strany v roce 1960 jako student Právnické fakulty. B roce 1968 se přidal k Pražskému jaru, na což později doplatil. Podepsal Chartu 77 a vystřídal několik profesí.

Vždy patřil k nejviditelnějším komentátorům veřejného dění, naposledy vloni 17. listopadu dorazil na pódium demonstrace Milionu chvilek. Kritizoval předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru za to, že nechal ze sněmovny sundat ukrajinskou vlajku.

Po roce 1989 také opakovaně vyzýval své spoluobčany, aby vstupovali do politických stran a v jejich rámci byli politicky aktivní a formovali Českou republiku. „Občanskou společností nikdy nezměníte vládu. Vládu můžete měnit jen ve volbách a ve volbách by podle mého měly kandidovat jen politické strany tak, jako je to v západní Evropě,“ poznamenal Pithart v Otázkách Václava Moravce.

Byl vždy vyhledávaným politickým komentátorem. 

Petr Pithart, Michael Žantovský a Jan Kysela v předsálí Otázek Václava Moravce

Na Právnické fakultě dlouhé roky vedl katedru politologie a sociologie, kterou po něm převzal Jan Kysela, považovaný tak trochu za jeho odchovance. V Senátu z něj udělal tajemníka komise pro Ústavu a tuto funkci Kysela vykonává dodnes. 

V den svých 85. narozenin v rozhovoru pro ČTK vyslovil temné varování. „Současná národovecko-populistická vládní koalice nedokončí čtyřletý mandát, protože v komunikaci s veřejností nebude věrohodná; komunikaci se lze trochu naučit, věrohodnosti ne. Tomu chci věřit, ale samotnému mi to nepřipadá moc přesvědčivé... Možná, že jsme poslední generace, která ještě žila v demokracii,“ varoval s odkazem na současnou vládu ANO, SPD a Motoristů.

