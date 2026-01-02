Česká televize je poosmé v řadě nejsledovanější televizní skupinou

Česká televize si v roce 2025 s celodenním podílem na sledovanosti 29,29 % udržela pozici nejsledovanější tuzemské televizní skupiny v divácké skupině 15+ a poosmé za sebou se stala lídrem trhu. Stanice ČT zároveň odvysílaly 22 nejsledovanějších pořadů roku, včetně obou premiérových vánočních pohádek Záhada strašidelného zámku a Největší zázrak, které se umístily na špičce nejsledovanějších pořadů roku. Česká televize svým vysíláním v roce 2025 dokázala oslovit 8,95 milionu obyvatel České republiky starších čtyř let.
„Dlouhodobé prvenství České televize nevychází z jednoho úspěšného titulu ani z krátkodobého trendu. Je výsledkem vyvážené programové nabídky, která oslovuje široké spektrum diváků. Od dramatické, zábavní a dokumentární tvorby přes zpravodajství až po dětské, kulturní nebo sportovní pořady. I v roce 2025, který byl z hlediska televizního trhu mimořádně konkurenční, se potvrdilo, že Česká televize je pro diváky stabilní a důvěryhodnou volbou,“ uvedl generální ředitel Hynek Chudárek.
Program ČT1 dosáhl v roce 2025 celodenního podílu 16,04 %, v hlavním vysílacím čase podíl na trhu dokonce meziročně posílil na 19,76 %. Nejsledovanějším pořadem roku se tradičně stala premiérová štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku, kterou včetně odložené sledovanosti vidělo v televizi 2,68 milionu diváků starších čtyř let při podílu na trhu 60,10 %. Dalších 161 tisíc diváků pak pohádku sledovalo na internetu. Divácký úspěch zaznamenaly seriály OKTOPUS II s průměrnou sledovaností 1,37 milionu dospělých diváků při podílu na sledovanosti 36,37 %, Limity se sledovaností 1,03 milionu diváků a podílem na trhu 26,12 %, Zločin na dobré cestě se sledovaností 913 tisíc diváků a podílem 26,32 % nebo dále seriály Děcko a Ratolesti.
Z filmové tvorby vysílané na Jedničce diváci ocenili snímek Kroky vraha, který si pustilo 1,64 milionu diváků při podílu 38,95 %, dále bodoval televizní film Máma s 996 tisíci diváky a podílem 26,06 % nebo komedie Když lumpa trápí pumpa se sledovaností 965 tisíc diváků a podílem 23,95 %. Z akvizičních titulů bodovala Komisařka Florence, Inspektorka Candice Renoirová a Vyšetřuje Imma Tataranni.
ČT2 dosáhla v roce 2025 celodenního podílu 4,23 %. Meziročně mírně posílila a zaznamenala druhý nejlepší výsledek od roku 2019, a to i přes rostoucí konkurenci tematických dokumentárních a filmových stanic. Diváci oceňovali zejména cykly vlastní tvorby, jako jsou Stezka Českem II s průměrnou sledovaností 266 tisíc diváků při podílu 7,61 %, České řeky z výšky, které si nenechalo ujít 221 tisíc diváků při podílu 6,82 % nebo Klenoty s vůní benzínu II se sledovaností 166 tisíc diváků při podílu 5,66 %. Stabilní zájem si udržely také akviziční filmy vysílané na Dvojce ve víkendovém prime time. V hlavním vysílacím čase pak ČT2 zaznamenala druhý nejlepší výsledek co do podílu na trhu za posledních osm let.
Zpravodajská stanice ČT24 zaznamenala v roce 2025 nejvýraznější meziroční růst v rámci celé skupiny České televize. S podílem na sledovanosti 4,62 % posílila o 0,49 procentního bodu a dosáhla nejlepšího výsledku za poslední tři roky. Výrazný zájem diváků přinesly mimořádné zpravodajské události, především volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ale také zahraničněpolitická témata spojená s globální bezpečnostní situací. ČT24 si zároveň udržela výrazný náskok před ostatními zpravodajskými televizemi.
Hlavní zpravodajskou relaci Události vysílanou na programech ČT1 a ČT24 v průměru sledovalo 782 tisíc diváků při podílu na trhu 27,78 %. To znamená meziroční nárůst o 1,05 procentního bodu. Události jsou jedinou zpravodajskou relací, která si ve srovnání se stavem před deseti lety dokázala udržet podobný zájem diváků.
ČT sport dosáhl v roce 2025 celodenního podílu na sledovanosti 3,08 %. Sportovní kanál České televize patřil k nejvyhledávanějším zejména během mistrovství světa v ledním hokeji, které oslovilo celkem téměř 5,5 milionu diváků. Čtvrtfinálové utkání Česko–Švédsko se s necelými 1,9 milionu diváků starších čtyř let stalo nejsledovanějším sportovním přenosem roku 2025 a potvrdilo silnou pozici České televize v oblasti sportovních přenosů. Diváci svoji přízeň na ČT sport věnovali i biatlonu: světovému šampionátu konanému ve švýcarském Lenzerheide a světovému poháru z Itálie, Česka nebo Norska.
Dětská stanice ČT :D dosáhla v roce 2025 v cílové skupině dětí ve věku 4–12 let podílu na sledovanosti 29,28 %. ČT :D tak potvrzuje svou roli klíčového veřejnoprávního média pro děti, které nabízí bezpečný a kvalitní obsah. Diváci oceňovali především premiérové pořady, mimo jiné novou podobu Večerníčku O pejskovi a kočičce nebo animovaný seriál Rychlé šípy, jež patřily k nejvýraznějším titulům stanice v uplynulém roce. Zaujal také seriál Tajemství pana M. – Cesta časem nebo dlouhodobě oblíbené série Draci v hrnci, TamTam a Ty Brďo! Česká televize byla zároveň jako celek jednoznačně nejsilnějším vysílatelem pro dětské publikum. V celodenním vysílání dosáhla u dětí ve věku 4–12 let podílu 41,32 %, u mladších dětí ve věku 4–9 let dokonce 45,05 %.
Kulturní program ČT art si v roce 2025 udržel stabilní výkon s celodenním podílem 1,03 %. Divácký zájem přitáhly zejména premiérové koncerty a dokumenty vlastní tvorby, mimo jiné Koncert pro Jaroslava Uhlíře se sledovaností 169 tisíc diváků a podílem na trhu 5,02 % nebo dokument Tři sestry: 40 let na scéně se zájmem 122 tisíc diváků a podílu na trhu 3,66 %. ČT art tak i nadále potvrzuje svou roli jedinečné celoplošné kulturní televizní stanice na českém trhu.
Česká televize bodovala také na Silvestr a Nový rok
Závěr roku potvrdil silnou pozici České televize během svátečního vysílání. V období od 23. do 31. prosince dosáhla skupina ČT celodenního podílu na sledovanosti 39,18 % a zůstala jednoznačným lídrem trhu jak v celém dni, tak v hlavním vysílacím čase. Vysílání České televize sledovalo v tomto období alespoň tři minuty 7,7 milionu diváků starších čtyř let.
Také Silvestr a Nový rok potvrdil vysoký divácký zájem o program České televize. Na Silvestra dosáhla skupina ČT celodenního podílu 40,01 % a v hlavním vysílacím čase výrazně posílila oproti předchozímu roku. Nejsledovanějším silvestrovským pořadem České televize byla premiérová Všechnopárty, kterou sledovalo 1,13 milionu diváků starších 15 let, vysoký zájem zaznamenaly i další zábavní formáty jako Výborná SHOW nebo StarDance Tour... když hvězdy tančí na Silvestra. Nový rok pak ovládla premiéra filmu Vlny, kterou sledovalo 1,17 milionu dospělých diváků při podílu na trhu 32,99 %, stala se tak nejsledovanějším pořadem prvního dne roku.
Zdroj: ATO-Nielsen, živá v TV + TS0-3, ke dni 2. 1. 2026. Data za diváckou skupinu 15+, pokud není uvedeno jinak.
