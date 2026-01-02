Ministerstvo kultury oznámilo jmenování nových náměstků ministra

02.01.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Součástí resortu se nově stávají Kateřina Pešatová a Adam Gody Kocián.

Foto: Ministerstvo kultury
Popisek: Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury oznámilo jmenování nových náměstků ministra. Součástí resortu se nově stávají Kateřina Pešatová s dlouholetou praxí v řízení kulturních institucí a v oblasti kulturní politiky ve veřejné správě a Adam Gody Kocián, kulturní manažer a producent působící v oblasti hudby, filmu a kulturní produkce.

Kateřina Pešatová se zaměří na rozvoj statusu umělce a podporu národnostní kultury. „Ze strany umělecké obce zaznívá potřeba status umělce zrevidovat a dále rozvíjet tak, aby lépe reagoval na pracovní a sociální podmínky lidí působících v kultuře. To bude nesnadná výzva,“ zdůvodnil ministr kultury Oto Klempíř.

Adam Kocián bude odpovědný za oblast grantových řízení v rámci celého resortu a za přípravu a finalizaci Strategického rámce rozvoje kultury do roku 2030. „Financování kultury dnes nemá jednotný systém. Chybí jasné řízení i odpovědnost. Proto jsme revizi této oblasti svěřili Adamu Kociánovi,“ uvedl ministr kultury.

Ministerstvo také v nejbližší době doplní politický náměstek za SPD.

