Ministerstvo kultury oznámilo jmenování nových náměstků ministra. Součástí resortu se nově stávají Kateřina Pešatová s dlouholetou praxí v řízení kulturních institucí a v oblasti kulturní politiky ve veřejné správě a Adam Gody Kocián, kulturní manažer a producent působící v oblasti hudby, filmu a kulturní produkce.
Kateřina Pešatová se zaměří na rozvoj statusu umělce a podporu národnostní kultury. „Ze strany umělecké obce zaznívá potřeba status umělce zrevidovat a dále rozvíjet tak, aby lépe reagoval na pracovní a sociální podmínky lidí působících v kultuře. To bude nesnadná výzva,“ zdůvodnil ministr kultury Oto Klempíř.
Adam Kocián bude odpovědný za oblast grantových řízení v rámci celého resortu a za přípravu a finalizaci Strategického rámce rozvoje kultury do roku 2030. „Financování kultury dnes nemá jednotný systém. Chybí jasné řízení i odpovědnost. Proto jsme revizi této oblasti svěřili Adamu Kociánovi,“ uvedl ministr kultury.
Ministerstvo také v nejbližší době doplní politický náměstek za SPD.
