Maříková (SPD): Obchod s dětmi v přímém přenosu

02.01.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obchodování s ukrajinskými dětmi

Maříková (SPD): Obchod s dětmi v přímém přenosu
Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Poslankyně SPD Karla Maříková

Ukrajina se léta proměnila v továrnu na děti, kde se z chudých žen dělají inkubátory a z novorozenců zboží na export. Vybereš si „materiál“, zaplatíš a čekáš, až ti dítě doručí jako balík.

Žádná válka, žádná solidarita, žádná morálka. Jen tvrdý kšeft s lidským životem, krytý děravými zákony, mlčením úřadů a pokrytectvím Západu.

A když se něco pokazí? Dítě nikomu nepatří, nikdo za nic neručí, odpovědnost nula. Tohle není moderní medicína. To je obchod s dětmi v přímém přenosu. A kdo to relativizuje, je jeho součástí.

Karla Maříková

  • SPD
  • krajská zastupitelka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Maříková (SPD): Prezident překračuje své pravomoci
Maříková (SPD): ODS se úplně zbláznila
Maříková (SPD): To není diskriminace, to je prostý respekt k biologické realitě
Maříková (SPD): Spolek Kaputin hystericky volá po návratu ukrajinské vlajky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

děti , Ukrajina , SPD , Maříková

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Musí být obchodování s dětmi důsledně stíháno?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Nelitujete, že jste nezůstal v Bruselu?

Protože teď se na vás sype jedna kauza za druhou. Mě třeba na vás vadí, že na mě působíte arogantně, a to nejen tím, jak jste se údajně vyjadřoval dřív. Proč třeba neodpovídáte voličům na dotazy? A odpovíte my? Ještě jeden dotaz, podle vás by člověk neměl nést odpovědnost za to, co jako dospělý uděl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Maříková (SPD): Obchod s dětmi v přímém přenosu

18:09 Maříková (SPD): Obchod s dětmi v přímém přenosu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obchodování s ukrajinskými dětmi