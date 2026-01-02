Ukrajina se léta proměnila v továrnu na děti, kde se z chudých žen dělají inkubátory a z novorozenců zboží na export. Vybereš si „materiál“, zaplatíš a čekáš, až ti dítě doručí jako balík.
Žádná válka, žádná solidarita, žádná morálka. Jen tvrdý kšeft s lidským životem, krytý děravými zákony, mlčením úřadů a pokrytectvím Západu.
A když se něco pokazí? Dítě nikomu nepatří, nikdo za nic neručí, odpovědnost nula. Tohle není moderní medicína. To je obchod s dětmi v přímém přenosu. A kdo to relativizuje, je jeho součástí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.