Vondráček (Svobodní): Příprava na obhajobu v roce 2028 začala naplno

Moje odpověď na dotaz médií: Jak hodnotíte letošní novoroční projev?
S mnoha vyslovenými myšlenkami lze rozhodně souhlasit. Při oceňování občanské společnosti stojící vedle politiků mne ihned napadlo, že i my chceme nejen v rámci programového prohlášení vlády posílit roli občanské společnosti třeba tim, že jí konečně umožníme využívat nástroj celostátního referenda.
Jsem opravdu rád, že Petr Pavel dnes ve svém třetím novoročním projevu potřetí již nezopakoval výzvu k přijetí eura. Bylo mi v minulých letech smutno, když jsem od hlavy státu slyšel, jak chce oslabit náš stát nikoliv ve prospěch svobody občanů, ale ve prospěch unijního superstátu.
O čem to svědčí? Definitivně skončila fáze pomáhání vládě Petra Fialy v protlačení nepopulárních věcí, a začala naplno příprava na obhajobu v roce 2028.
Mgr. Libor Vondráček
