Pro Prahu 9 je testování žáků antigenními testy hazard se zdravím. Padlo řešení

Školy proto s podporou radnice připravují šetrnější a efektivnější způsob testování. V pondělí se první testování asi 1800 dětí v Praze 9 uskuteční státními antigenními testy, ale od středy pak přípravné třídy mateřských škol přejdou na PCR testy.

„U čínských testů, které vybrala vláda, se odběrové štětičky zanoří do nosní dírky do hloubky zhruba dvou a půl centimetrů, což téměř odpovídá klasickému odběru z nosohltanu. Dětská sliznice je přitom mnohem jemnější a citlivější než u dospělého člověka a při častém opakování může krvácet a být poté i náchylnější k infekcím,“ kritizuje vládní řešení radní pro školství Prahy 9 Zdeněk Davídek.

Tamní děti tedy budou pravidelně testovány PCR testy. „Plánujeme, že by se děti testovaly doma, ve škole by se jen odevzdal vzorek a výsledky by rodina obdržela on-line formou. Do školy by šly děti vždy až po vyhodnocení PCR testu a nehrozil by tak žádný rizikový kontakt,“ dodává radní pro školství Zdeněk Davídek.

Nespornou výhodou tzv. poolování je podle slov městské části nižší cena oproti běžnému testu PCR. „Věřím, že v případě většího rozšíření této spolehlivé metody by cena za otestování jednoho dítěte klesla na úroveň srovnatelnou s cenou za provedení antigenního testu, ale stále by se jednalo o PCR test. To by umožnilo i ostatním samosprávám předejít vzniku dalších vln rozšíření nákazy, které by již naše školství nemuselo přežít,“ doplnil starosta Portlík.

Městská část Praha 9 také podnikne kroky k tomu, aby obdržela od zdravotních pojišťoven za každý PCR test stejný příspěvek, jako pojišťovny hradí akreditovaným laboratořím za provádění antigenních testů, na něž má každý pojištěnec právo jednou za tři dny.

