„100 000 mrtvých vojáků Ukrajiny.“ Šéfka EK povídala, pak se mazalo. Ale jsou tu náznaky...

Leyenová ve středu oznámila, že Evropská komise navrhuje zabavit majetek, který země Evropské unie zmrazily Rusku v reakci na invazi na Ukrajinu. Konfiskované jmění by podle Leynové mělo sloužit pro náhradu válečných škod a poválečnou obnovu Ukrajiny. „Rusko a jeho oligarchové musí odškodnit Ukrajinu za škody a pokrýt náklady na obnovu země. A my máme prostředky, jak přimět Rusko platit,“ prohlásila von der Leyenová.

EU podle ní v rámci bezprecedentních sankcí zablokovala 300 miliard eur (zhruba 7,3 bilionu korun) z rezerv ruské centrální banky a zmrazila 19 miliard eur z majetku ruských oligarchů.

Ve svém prohlášení hovořila o tom, jaké utrpení způsobila od začátku rozsáhlá ruská invaze, při níž ve válce „zemřelo odhadem přes 100 tisíc ukrajinských vojáků“. Později však administrativa Evropské komise tuto cifru z prohlášení Leyenové odstranila.

Toho, že zveřejnila „nepřesné informace“, které musely být později vymazány, si všimla i ukrajinská média. Na Leyenové prohlášení upozornila například ukrajinská agentura Nexta se slovy, že ztráty Ukrajiny 100 tisíc vojáků jsou odhady Evropské komise.

The European Commission has raised the assessment of #Ukraine's damage from the conflict from €385bn to €600bn, EC head @vonderleyen has said.

She also said that, according to the EC, Ukraine's losses since the start of the war amounted to more than 100,000 soldiers. pic.twitter.com/UoI2Vj5KwE