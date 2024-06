„Ale mohli.“ Kamery na FF UK: Další díra v „perfektní práci“ policie

Policie tvrdí, že nemohla využít kamerový systém fakulty v hlavní budově Filozofické fakulty při hledání střelce Davida Kozáka. Šéf pražských policistů Petr Matějček tuto informaci zopakoval na čtvrtečním zasedání sněmovního bezpečnostního výboru.

„Ve 13:24 vstoupil pachatel do budovy, policejní jednotka o minutu poté dorazila k hlavní budově fakulty. Muži zákona se s fotografiemi tehdy hledaného zeptali ostrahy na vrátnici, zda člověka na snímcích neviděli při vstupu,“ popsal Matějček.

„Rojí se otázky, proč policie nevyužila kamery. Jenže systém fakulty je zastaralý, umožňuje náhled pouze on-line. Pokud chcete stáhnout záznam – což jsme udělali po střelbě –, je nejdříve nutné zjistit, kdo tento systém obsluhuje,“ dodal před výborem s tím, že zaměstnankyně univerzity musela přetransformovat záznam, což trvalo několik hodin.

Podle děkanky Filozofické fakulty Evy Lehečkové to ale není pravda, a že první vyslaná policejní hlídka dle jejích slov mohla nahlédnout do kamerových záznamů hned, jakmile vešla do budovy. „Kdyby se policisté bezprostředně obrátili na vedení fakulty, bylo by to okamžitě možné,“ uvedla Lehečková pro CNN Prima News.

Policie se na pohyb možného pachatele zeptala na vrátnici budovy na Palachově náměstí a poté se přesunula do druhé budovy v Celetné ulici, kde měl mít střelec výuku. Ten přitom byl již ve čtvrtém patře hlavní budovy a připravoval se na svůj tragický čin.

Advokátka a senátorka Hana Kordová Marvanová (za Spolu), která zastupuje rodiče zavražděných studentů, tuto informaci potvrdila. „Ano, takové mám informace z univerzity,“ uvedla s tím, že má tyto informace od zaměstnance FF UK.

Také bezpečnostní poradce Univerzity Karlovy Zdeněk Kalvach uvedl, že policisté mohli záznam prohlédnout za méně než hodinu přímo na místě. Policejní hlídka přitom na místo tragédie dorazila jen minutu po pachateli.