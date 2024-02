„Až 17 milionů mrtvých po očkování proti covidu!“ Carlson po Putinovi vypustil další bombu

reklama

Tucker Carlson se zase jednou rozjel a vypustil do veřejného prostoru spoustu třaskavých vět. Třaskavých vět o tom, že během covidové pandemie údajně padlo tolik lží, které je obtížné po jejím skončení držet v mysli, ale podle Carlsona bychom tak měli učinit „Už proto, že ti, kteří je vyslovili, stále zůstávají ve svých funkcích.“ Konkrétně jmenoval bývalou ředitelku Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walensky. Faktem však je, že tato žena opustila post šéfky CDC v polovině roku 2023, což už Carlson nedodal.

„Proč nebyla obviněna ze spáchání trestného činu?“ zeptal se Carlson. „No, to se nikdy nestane,“ odpověděl si okamžitě. „Ale samozřejmě se o pár let později ukáže, že celá věc byla katastrofou světových historických rozměrů. Budou o tom napsány i knihy,“ dodal jedním dechem.

V té době bude podle Carlsona možné říct, kolik lidí po očkování zemřelo nebo bylo trvale zmrzačeno. Tady se odvolal na slova profesora Bretta Weinsteina, který v rozhovoru před kamerou s Carlsonem prohlásil, že na očkování proti covidu „mohlo zemřít až 17 milionů lidí po celém světě“. „Nedávno jsem byl na konferenci v Rumunsku o covidové krizi a tam se hodně pracovalo na tom, aby se rozkrylo, čemu vlastně rozumíme. Viděl jsem věrohodný odhad, že na tuto technologii zemřelo něco kolem 17 milionů lidí,“ řekl doslova profesor Weinstein. Brett Samuel Weinstein je americký podcaster, autor a profesor evoluční biologie.

Carlson se zeptal, zda lze v souvislosti s očkováním proti covidu dá mluvit o světové válce. „Ano, absolutně. Tohle je velká historická tragédie,“ odvětil Weinstein.

„A nejzajímavější a nejvíc šokující je, že to vlastně nevíme, protože se zdá, že to nikdo nesleduje, alespoň u nás, což je úžasné vzhledem k tomu, co sleduje naše vláda. Bidenova administrativa ví přesně, kolik transgenderových kardiochirurgů existuje. Vedou si přehled s přesností nacistů. Ale kolik lidí bylo zabito nebo postiženo covid vakcínou? To je jim jedno. Takže ta čísla nesledují. Takže to padá na lidi, kteří nepracují pro americkou vládu,“ dodal Carlson.

A hned zmínil další jméno.

Poté se Kirsch připojil ke Carlsonovu vysílání, poděkoval za pozvání a za prostor promluvit a popsal, k čemu dospěl. Řekl, že covid mu v podstatě znemožni dál podnikat v jeho oboru, a tak se vrhl na studium včasné léčby covidu. V naději, že najde cestu, jak se on sám a mnozí další lidé s ním budou moct brzy vrátit ke své původní práci; a tak založil fond, v jehož rámci byla zkoumána např. vakcína, jejíž účinek se měl projevit v 60 minutách. Americké dohledové orgány ji označily za bezpečnou a doporučily občanům, že toto očkování je natolik bezpečné, že by ho měl podstoupit každý.

I když Kirsch podle vlastních slov již covid prodělal, řekl si tehdy – „proč ještě neposílit vlastní ochranu?“ – a v březnu 2021 se nechal očkovat dvěma dávkami vakcíny od Moderny.

„Ale asi o měsíc později jsem slyšel první hororové příběhy svých přátel. Slyšel jsem je od jednoho člověka, jenž měl tři příbuzné, kteří byli naprosto zdraví, a všichni tři zemřeli týden poté, co dostali vakcínu. Tehdy jsem si řekl, že to není možné. To je statisticky tak nepravděpodobné, že se to nikdy nemohlo stát, pokud to bylo způsobeno vakcínou. A on řekl ‚ano, ale jsou mrtví'. A o týden později přišel náš čistič koberců na prohlídku a měl na sobě masku. A já mu říkám ‚nemusíte nosit masku, mám dvě vakcíny'. Ale on mi odpověděl, že nebyl schopen vstřebat dvě dávky. Zeptal jsem se ho, proč, a on řekl, že po první dávce, dvě minuty po první dávce, dostal infarkt,“ řekl Kirsch. Onen čistič koberců prý po podání první dávky zůstal na noc v nemocnici, což se mu do té doby nikdy nestalo.

„A pro mě to byl budíček, když se tohle začalo dít v mém okolí.“ Až infarkt jeho čističe koberců a skutečnost, že manželka onoho čističe koberců měla podobné příznaky, prý Kirsche donutila víc přemýšlet.

Fotogalerie: - Covid jako běžné respirační onemocnění

„To mě donutilo podívat se na věci pozorněji a řekl jsem si – ‚někdo mi tu lhal, ale moji přátelé to asi nebyli‘,“ pokračoval Kirsch v popisu toho, proč začal o očkování proti covidu pochybovat. A že prostudoval každá data, která se mu dostala do rukou. Studoval úroveň nežádoucích účinků, stejně jako úmrtí. Nemocnost a úmrtnost. „Překonalo to všechny možnosti, které jsem předtím viděl,“ konstatoval.

Své ženě řekl, že data hovoří tak jasně, že až vejdou ve známost, tak že se s očkováním proti covidu přestane během dvou týdnů. Data podle něj ukázala, že jde o velmi nebezpečnou vakcínu. Úřady podle něj mají zprávy o tolika nežádoucích účincích vakcín proti covidu, že jich je víc než součet všech ostatních varovných zpráv u jiných vakcín. Podle Kirsche šlo o 770 varovných signálů. U opravdu bezpečných vakcín lze říct, že o nich nevyjde byť jen jedno jediné varování. A podle Kirsche bylo u covidových vakcín na stole hned 770 varovných signálů. „Ne 3, ale 770,“ zdůraznil.

