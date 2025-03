„Až tam dojdou Ukrajinci, půjdete bojovat, pane Jakobe?“ Vondráček ve studiu vypěnil

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10009 lidí Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli poslanci Jan Jakob (TOP 09), Jan Farský (STAN), Radek Vondráček (ANO) a Radim Fiala (SPD). Debatovali o situaci ve světě a o tom, co dnešní turbulentní doba znamená pro Česko.

„My, když že se ráno probudíme, tak netušíme, co Donald Trump opět provede. V této situaci je třeba zapomenout na to, že někteří roztleskávali kampaň Donalda Trumpa. My jsme to nikdy nedělali. TOP 09 to nikdy nedělala,“ pravil Jan Jakob s tím, že „na jednání za TOP 09“ půjde předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Radek Vondráček se okamžitě ozval. „Jestli půjde o navýšení výdajů na obranu, tak my už jsme k tomu měli tiskovou konferenci. A pan premiér Fiala už oznámil, že dojde k navýšení. Tak proč nás tam teda zve? Na co nás potřebuje? A jestli je to teda o Donaldu Trumpovi, protože nevíme, co provede, no tak já mám pocit, že my se tady stáváme nějakým ostrůvkem anti-trumpismu. Když přece já říkám, že je třeba dospět k míru, tak to není žádné roztleskávání Donalda Trumpa. My za poslední tři roky nemáme žádnou pozitivní zkušenost s koalicí,“ rozčiloval se Vondráček.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec

Radim Fiala zašel ještě dál. „My jako SPD jsme proti zbrojení, protože si myslíme, že Česká republika nemá peníze na zbrojení. Ale pořád věřím, že Donald Trump je jediný člověk schopný a ochotný uzavřít s Ruskem mír. Já si myslím, že my nemáme sílu ukončit ten konflikt a dál podporovat Ukrajinu. V té koalici ochotných, nebo jak tomu říkáte. A až tam Ukrajinci dojdou, tak vy půjdete válčit na Ukrajinu, pane Jakobe,“ obrátil se Radim Fiala přímo na poslance z TOP 09. A znovu zopakoval, že Česko nemá více zbrojit.

„Jsem přesvědčen o tom, že má-li stát něco zajišťovat svým občanům, tak je to bezpečnost, protože když není bezpečnost, tak všechno ostatní je druhotné,“ upozorňoval europoslanec Farský ze STANu.

Mgr. Jan Farský STAN



europoslanec

Jedním dechem připomínal, že Evropa celé roky zanedbávala výdaje na svou obranu, a že dnes sleduje, jak na jedné straně stojí silné Spojené státy, na straně druhé silné Rusko – a že někde mezi nimi je Evropa.

„Ale hnutí ANO klade na vnější bezpečnost velký důraz, my jsme zdvojnásobili výdaje na obranu, které jsme zdědili po vládě Petra Nečase v roce 2013,“ ozval se Vondráček. Hnutí ANO si podle něj odmítá hrát s číslovkou tří procent z HDP u výdajů na obranu a prý se chce bavit o tom, na co se ty peníze budou vynakládat. „Je to všechno opřené o to, že se ten stát bude starat o ekonomiku, že bude růst, a pak je třeba vydávat i výdaje na obranu. Výdaje na obranu často zvyšují inflaci. Základní je přestat si lhát a bájit, a říct si, co si pořídíme. Bavme se třeba o protivzdušné obraně,“ žádal Vondráček

Jakob trval na tom, že Evropa musí hodně investovat do toho, aby se mohla bránit.

„Takže bude třetí (světová) jaderná válka?“ reagoval v tu chvíli Radim Fiala.

„Ten váš postup by k ní vedl!“ volal ve studiu Jakob.

Ale Radim Fiala pokračoval ve slovní kanonádě. „Evropská unie, paní redaktorko, selhala úplně ve všem. Selhala ve své ideologii, selhala v Green Dealu, selhala v migrační politice, a my jí teď máme věřit v otázkách obrany? A vy, kolegové, mi řekněte, proč jste běhali po všech světových zbrojovkách a hledali jste, kde utratit 150 miliard. My přitom máme problémy i personální v naší armádě, ale to vám je jedno, vám jde jen o to číslo, o ta dvě procenta HDP. Jen aby diváci věděli, tak je to asi 160 miliard. Vy jste proto dopředu poslali splátku na ty zbytečné F-35,“ zlobil se Radim Fiala.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec

Farský pravil, že Evropa je velmi bohatý kontinent, který produkuje více oceli než Spojené státy, ale že „Evropa v minulosti nebyla ochotná bránit se před Rusáky,“ řekl Farský, a že „právě Rusáci a Vladimir Putin“ teď určují, že nemůžeme tolik investovat do nemocnic, nemůžeme tolik investovat do školství, „protože musíme reagovat na ruskou agresi“.

„Ale já jsem nikde neviděl, že by Putin říkal, že půjde dál do Evropy,“ ozval se Radim Fiala.

„V roce 2007 on řekl, že chce, abychom patřili do jeho sféry vlivu,“ oponoval v tu chvíli Farský.

„Já nesouhlasím, že jsme ve válce, že Evropa je slabá. Rus v tuto chvíli není schopen obsadit Oděsu. On teď nemá peníze na to, aby válčil s Evropou. Vždyť je to demagogie,“ rozčiloval se Vondráček. „Škoda, že se v Evropě nenajde jediný příčetný lídr, který by byl toho (jednání s Putinem) schopen. Alespoň, že je toho schopen vámi propíraný Donald Trump. Vy se podívejte na tu realitu,“ obracel se Vondráček na Jakoba s Farským.

Jakob trval na tom, že musíme posílit svou obranu, protože pokud bychom ji neposilovali a raději bychom se Putinovi vzdali, tak bychom se jeho „agresivních choutek“ nezbavili.

„A jak to chcete udělat? Jak to chcete udělat?!“ volal v tu chvíli Radim Fiala.

„Posílením obrany,“ snažil se vysvětlit Jakob.

Jan Jakob TOP 09



poslanec

Anketa Cítíte od Ukrajinců dostatečnou vděčnost za pomoc, kterou dostali? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6151 lidí

Vondráček zasadil slovní štulec EU. „Evropa není slabá, ale má slabé lídry. Když byla Ursula von der Leyen německou ministryní obrany, tak ona zařizovala uniformy pro těhotné vojačky,“ dal příklad ze života a kroutil hlavou Radek Vondráček.

A když ho chtěli vládní politici zastavit, ohradil se: „Neskákejte mi do řeči. Když jste mluvili vy, já jsem vám do řeči neskákal, ale tady u paní redaktorky jsem se přihlásil o slovo,“ upozornil důrazně Vondráček členy vládních stran. A zdůraznil, že to, co v EU trvá probrat deset summitů, to že Donald Trump zvládne projednat za dva dny. „Je to věc, která se vyvíjí a my tady reagujeme hystericky, v Evropě. Ale v tuto chvíli si otevřeně řekněme, že bez těch technologií USA, bez Spojených států nejsme schopni akce,“ vysvětloval Radek Vondráček.

Moderátorka Tománková poté položila na stůl průzkum agentury STEM, kde jasně dominuje hnutí ANO. Druhá koalice Spolu je asi na 17,5 % hlasů. Přibližně polovinu toho, jakou podporu vyjadřují voliči Andreji Babišovi a hnutí ANO.

Do Sněmovny by se dostalo i hnutí STAN, také hnutí SPD a případně i koalice Stačilo! s komunistickou lídryní Kateřinou Konečnou. Kupříkladu Motoristé by zůstali mimo Sněmovnu.

Radek Vondráček se k domácí politice vyjadřoval velice ostře. „To, že je pan Petr Fiala nejhorší premiér na světě, to je naše odzdrojovaná informace, kterou jsme dali na billboard,“ ozval se v jednu chvíli Radek Vondráček. A sliboval, že stávající volební kampaň bude opravdu ostrá a bude o tom, kam bude směřovat tato země po říjnu 2025.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády

Jakob vítal, že za koalici Spolu bude kandidovat stávající ministr zahraničí Jan Lipavský. Bude kandidovat v tričku ODS. Koalice Spolu zahrnuje ještě lidovce a TOP 09.

Jan Lipavský



ministr zahraničí

Radim Fiala vysvětloval, že hnutí SPD svou kampaň teprve rozjede, ale už teď jedná se zástupci hnutí PRO či s Přísahou Roberta Šlachty o tom, zda se jejich politici chtějí objevit na budoucích kandidátkách SPD. „My chceme zajistit to, aby už nepropadl žádný hlas. Vy jste vyhráli poslední volby jen proto, že tady propadl milion hlasů,“ obrátil se Fiala na vládní politiky.

Farský řekl, že se nehodlá vymezovat proti jiným stranám. „My prostě máme svou DNA, svou akci ‚podpisovku‘. … Zároveň si řekněme, že máme do voleb šest měsíců, a to je hrozně dlouhá doba. Zvlášť když se mezinárodní situace mění týden co týden,“ upozornil Farský.

Od vládních poslanců také zaznělo, že větší příspěvek k obraně EU mohou přidat i Němci, což ještě před pár lety nebylo příliš dobře představitelné. „Já jsem jednal s Němci v rámci NATO před lety a oni se nás tehdy ptali: ‚Opravdu chcete, abychom vydávali dvě procenta HDP na obranu? Opravdu chcete, aby tady znovu byla takto velká armáda?‘ A odpovědí vždy byly pohledy do země a mlčení,“ řekl Farský.

V rámci domácí politiky si Jakob posteskl, že neprošla možnost dát lidem výpověď ze zaměstnání bez udání důvodu, s vysokým odstupným. Jakub tuto možnost popsal jako pravicové odpovědné řešení pracovních vztahů.

Vondráček poté uhodil na vládní čtyřkoalici, že se snaží umlčovat šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, když ve Sněmovně mluvil v rámci přednostního práva.

Jakob oponoval, že to je o tom, jak se opozice ve Sněmovně celkově chová.

A Radek Vondráček se rozjel. „Vám se nelíbí parlament? Tak vypneme parlament. Vám už se nelíbí parlament? Vám se nelíbí, že tady děláme jako opozice svoji práci. A ještě, že ji děláme, protože vy byste jinak tady z toho udělali kůlničku na dříví!“ rozčílil se Vondráček.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec

Farský řekl, že Andrej Babiš se na posledním jednání Sněmovny choval „velice hulvátsky“. Jedním dechem dodal, že hnutí ANO postupně ruší gentlemanské dohody, které ve Sněmovně fungovaly řadu let, ale postupně padají pod stůl. Z rozhodnutí hnutí ANO.

Radim Fiala se Andreje Babiše zastal. „Pan předseda Babiš měl a má právo mluvit, o čem chce a jak dlouho chce. To je jeho přednostní právo. A já nevím, proč ho (předsedkyně Sněmovny) Markéta Pekarová Adamová okřikovala. Ale souhlasím, že těch gentlemanských dohod ubývá.“

