„Až to lidi uvidí... Ví to Fiala?“ Nový rok: Strop cen energií. Strach ve vládě

„Doufám, že si vláda Petra Fialy uvědomuje, že stropy 6 Kč/kWh u elektřiny a ještě více u plynu 3 Kč/kWh nebudou stačit, a že do konce a v novém roce přijde ,náraz' nespokojenosti,“ varuje energetický odborník a menšinový akcionář ČEZ před možnými společenskými nepokoji.

„Porovnání pro většinu domácností s rokem 2022 úplně ,mimo obrazovku',“ dodává ještě a naznačuje, že české domácnosti budou platit za energie nepoměrně víc než doposud.

Šnobr ještě na jiném místě upozorňuje na to, že větší nebezpečí hrozí v tomto případě od cen plynu, než elektrické energie.

„Větší problém bude plyn, elektřina jen u těch, kdo elektřinou topí a ohřívají vodu... a těch není tolik jako u plynu,“ je si jistý Šnobr.

„Máte na mysli případný nedostatek plynu, nebo že bude muset stát hodně doplácet? Upřímně neznám efektivitu vytápění plyn vs elektřina. Každopádně pro energeticky náročné budovy to bude špatný tak i tak,“ zeptal se Šnobra jeden z diskutujících na jeho Twitteru.

„Ne! Mluvím o domácnostech,“ zněla odpověď.

„Plyn je médium, které za posledních 20 let a zejména posledních 10 let ovládlo ohřev vody a topení... komodita je na rozdíl od elektřiny 90 % celkové ceny a zdraží 4 až 6 násobně, podle toho, jak se kdo staral... přijde úplně nový rozměr,“ varuje Šnobr jednak před rapidním nárůstem cen plynu, ale také upozorňuje na to, že zatímco je cena elektřiny složená z ceny komodity a ceny za distribuci a zákazníci pociťují pouze zvýšení ceny samotné elektřiny, u plynu je tomu naopak a odběratelé platí téměř celou částku za odběr komodity, tedy se její zdražení promítne do konečné ceny daleko více.

„Myslím, že to půjde kompenzovat přes příspěvky na bydlení, ale budou to armády žadatelů,“ nastiňuje jeden z diskutérů další možný vývoj. Bezesporu nepříjemný jak pro občany, tak pro vládu. Mimo jiné by znamenal masivní vyplácení zmíněných příspěvků na bydlení.

Pro střední a vyšší střední třídu, která by na příspěvek stále neměla nárok vzhledem k vyšším příjmům domácnosti, by to pak znamenalo velmi podstatný pokles životní úrovně.

Na nevýhodnost zastropování cen energií, především pro státní kasu, upozorňovali odborníci ještě před jeho schválením.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nemyslím si, že to je dlouhodobé řešení, protože státy pak mají o to větší náklady a pomoc není v řádech desítek, ale stovek miliard,“ vyjádřil se např. pro server Focuson.cz Jan Béreš, energetický analytik portálu Ušetřeno.cz.

„To pak není de facto pro stát udržitelné, nebo není to ani v jeho silách. Proto by pak těmto státům mohla hrozit i nějaká energetická chudoba a mohlo by to ještě víc ovlivnit cenu, tzn. byla by vyšší,“ byl přesvědčený Béreš.

Dodejme, že to vše probíhá v situaci, kdy energetický gigant ČEZ, který je zhruba ze 70 procent vlastněný Českou republikou, ohlásil rekordně vysoké zisky za 3. čtvrtletí a chystá se vyplácet akcionářům desítky miliard na dividendách.

„Aktuální predikce celoročního zisku indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky, by mezi akcionáře bylo rozděleno 52 až 60 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 36 až 42 miliard Kč, které může využít na pomoc domácnostem a firmám s vysokými cenami energií,“ uvedl k tomu nedávno předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš

Na tuto situaci reagovala aktuálně také členka vládní KDU-ČSL a asistentka europoslance Tomáše Zdechovského Markéta Vyvlečková, která na svém Twitteru oslovila přímo svého koaličního partnera z hnutí STAN ministra Jozefa Síkelu.

Pane ministře Síkelo, můžete nám vysvětlit, proč manažeři polostátního podniku ČEZ i za této energetické situace, kdy brutálně podnik vydělává, musí lidem zdražovat energie?!



„Pane ministře Síkelo, můžete nám vysvětlit, proč manažeři polostátního podniku ČEZ i za této energetické situace, kdy brutálně podnik vydělává, musí lidem zdražovat energie?“ zepatala se z ostra ministra a pokračovala dotazem, zda s tím bude Ministerstvo průmyslu a obchodu něco dělat.

„Nebo zase počkáte, až Vás všichni zkritizují a pak se probudíte,“ uzavřela členka vládních lidovců.

Svoji asistentku podpořil i sám Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Chystané zdražování @SkupinaCEZ je #chucpe.



„Chystané zdražování ČEZ je chucpe. Čekám, že pan ministr Síkela nám bude zase měsíc říkat, že s tím nejde nic dělat, než se probudí a využije svých práv majoritního akcionáře,“ napsal nekompromisně na svůj Twitter a zaútočil přímo na ministra Síkelu tím, že naznačil jeho nečinnost.

Spustil tím ale doslova válku mezi vládními stranami, protože poslankyně za hnutí STAN Barbora Urbanová okamžitě smeč vrátila.

„Pane kolego. Majoritním vlastníkem ČEZu je Ministerstvo financí, takže otázky směřujte na ministra Stanjuru a ODS, se kterou je vaše strana v koalici, a Jozefa Síkelu, potažmo STAN, z toho vynechte. Že se za tuhle nekompetenci a zbytečný útok s kolegyní Vyvlečkovou nestydíte…“

Barbora Urbanová je bývalou asistentkou Víta Rakušana a byla i blízkou spolupracovnicí zesnulého a stěžejního člena STAN Věslava Michalika, se kterým seděla v dolnobřežanském zastupitelstvu.

Dodejme, že sám Věslav Michalik byl považován za vlivného hráče v energetickém průmyslu, neboť mimo jiné vlastnil solární elektrárny.

Psali jsme ZDE.

Ty byly prokazatelně spojeny s kyperským daňovým rájem a plynuly z nich finanční prostředky do samotného hnutí STAN.

