„Babiš není Čech.“: To řekl? Učitel? Senátor TOP 09 zavařil i Senátu

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se v nedělním rozhovoru pro CNN Prima News zase jednou vychválil. „Doufám, že je vyhrajeme. Myslím, že je můžeme vyhrát. Posílal jsem dopis lidem, kde jsem udělal sumář. Naše vláda dostala covid, pak to tornádo, žádná jiná vláda toho nemusela řešit tolik. Takže já si myslím, že bychom si zasloužili vyhrát, protože já jsem v životě nepracoval tolik jako teď,“ zaznělo od Babiše s tím, že hnutí ANO je tu pro všechny, protože dělá hodně pro důchodce, pro zaměstnance i pro živnostníky.

Babišova slova vyprovokovala k silnému vyjádření na twitteru senátora z Opavska Herberta Paveru (TOP 09). Ten na twitter napsal: „Andreji, Vy, ani Vaše hnutí si žádné vítězství nezasloužíte! Těch škod na zdraví lidí i ekonomiky jste udělali tolik, že další vlády to budou muset mnoho let napravovat. Vy buďte rád, že Vás lidé nepoženou holí někam do ciziny. Nikdy jste nebyl Čechem a ani nebudete.“

Tato země si nezaslouží takovou vládu plnou neschopných lidí

PL.cz se ptaly politiků, co na tyto výroky říkají. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) zareagoval na slova premiéra. „Pro nás, kteří jsme pracovali v nemocnicích v době pandemie covidu-19, jsou Babišova slova rozhodně provokace. Poté, co se tam nakazilo naprosto zbytečně řada zdravotníků a teď mají dýchací problémy, bych pana premiéra neposlal vůbec do ciziny, ale někam jinam. On, celá vláda ANO 2011, ČSSD a KSČM by tam měli odejít společně. Tato země si nezaslouží takovou vládu plnou neschopných lidí,“ uvedl. Hudebník a člen Trikolóry Petr Štěpánek připomněl české pořekadlo. „Škoda že oba pánové zapomněli na staré české veskrze pravdivé pořekadlo – mluviti stříbro, mlčeti zlato.“

„K výrokům neznámého senátora TOP 09, jehož jméno slyším poprvé, je těžko se vyjadřovat. Andreje Babiše bych nikdy nevolil, ale zná jej jako premiéra celá republika, zatímco na mandát tohoto veřejnosti neznámého senátora stačí pár tisíc hlasů. Senát nikoho nezajímá. Já osobně bych Senát zrušil, protože pouze stojí zbytečné výdaje státního rozpočtu, které bych raději dal invalidům a nezaopatřeným dětem,“ domníval se poslanec Radovan Vích (SPD), místopředseda výboru pro obranu.

Nejobsáhlejší reakci poskytl PL.cz senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). „Nikdy jsem nebyl obzvláštním příznivcem Babiše ani jeho klanu nazývaném ANO. Ale z hlediska reálné politiky je jeho vláda podstatně úspěšnější než předchozí vlády, a to je ten kámen úrazu. Podívejte – navýšení důchodů, které bylo velmi potřebné, posílení platů ve školství, snížení daňové zátěže. Nepříčetnost opozice, čili klanu blbů, chápu, protože téměř deset let byla odstavena. Mám za to, že především svou vinou nemohla se roztahovat a byla šesté sedmé kolo u vozu. Mám povšechný dojem, že babišovská vláda jednala racionálněji než předchozí pravicové vládní gangy,“ sdělil.

Babišovci měli podle něj smůlu, že se objevil koronavirový terorismus. „Byla a je to ideální platforma pro kritiku vlády, protože cokoliv vláda udělá, je prezentováno jako špatné, nekoncepční apod. Babišova vláda se přitom v koronavirovém zoufalství plácala stejně jako vlády jiných států po celé zeměkouli. Podíváme-li se na začátky koronavirového šílenství, pak musíme přiznat, že se celá řada cizích vlád od té naší učila. Že nebyly roušky a respirátory? Koho by napadlo, že jich měly být pro strýčka příhodu plné sklady? Babišovci jsou kritizováni, že lidé si museli kvůli tomu šít roušky sami. Připomínám, že v Japonsku na začátku koronavirové pandemie v novinách vycházely přílohy, ve kterých byly návody, jak si mají Japonci roušky šít, protože země, kde nošení roušek je všedním opatřením v době chřipek, ani tam jich najednou neměli moc a lidé si je museli šít sami,“ popsal.

Takzvaná opozice je pouze gang nepříčetných otrapů, kteří se svíjejí vztekem, že byli tak dlouho odstaveni od moci

„Takzvaná opozice je pouze gang nepříčetných otrapů, kteří se svíjejí vztekem, že byli tak dlouho odstaveni od moci. Proto se nedivím, že člen ultrapravicové nenávistné skupiny ŤOP 009 kolega Pavera zakvičel, že by měl být Babiš rád, že ho lidé nepoženou holí někam do ciziny. Od lidí plných nenávisti nelze nic jiného očekávat. A výkřik – nikdy jste nebyl Čechem a nebudete – stupiditu hlasu z ŤOP 009 jenom dokazuje. Babiš nemusí být Čechem, aby měl právo chodit na záchod ve Strakově akademii. Důležité je, že král mrtvých porcovaných kuřat a řepky je českým občanem, jako Vietnamci, Rusové, Poláci, Mongolové či Ukrajinci, kteří u nás s českým občanstvím žijí,“ upozornil.

V každém případě mám za to, že vyřvávání kolegy jen potvrzuje, že nenávistné a neracionální výpady proti vládě odehrávající se na půdě Senátu jsou jakýmsi zamlžením mysli. Proč? Kolegové se nemohou smířit s tím, že jsme nezapomněli, kdo rozkradl republiku po převratu. Že jsme nezapomněli, jak mizerným ministrem financí byl Kalousek, který se doposud nesmířil s tím, že podstatně úspěšnějšímu Babišovi v té funkci nesahal ani k podpatkům,“ myslel si. „Prostě shrnu-li: Babišova vláda je úspěšná a vyjádření kolegy Pavery považuji za vrchol hulvátství, něco, co se žel stává i v Parlamentu, v obou komorách, smutným standardem. Dokazuje, že úspěch se neodpouští. Věřím, že ten, koho lidé poženou holí, nebude Babiš, ale všechna ta umělá společenství vzniklá díky těžko omluvitelnému výroku Ústavního soudu. Babiše jsem nijak zvlášť nemusel, ale ‚to‘, co se teď snaží vyhrát volby, to je svoloč prvního řádu. Zlo, kterému se musíme postavit. Nenávistný výrok kolegy Pavery to jen potvrzuje,“ uzavřel Jaroslav Doubrava.

Svůj názor PL.cz sdělil i poslanec Jiří Valenta (KSČM), místopředseda výboru pro evropské záležitosti. „Obě tato vyjádření jsou mimo realitu. Babiš není žádný zachránce či spasitel národa, i když mu nelze upřít, že jeho vláda byla sociálně mnohem přijatelnější než vlády kolem Topolánka či Nečase, za kooperace s Kalouskem a jinými ‚experty‘. A že by strana, která zaprodává naši zemi touhám obskurního Landsmančaftu, by měla znovu posuzovat, kdo je Čech či vlastenec, si vůbec nejsem jistý. A jestli by měl být někdo z této země vyhnán, tak nejdříve knížecí protagonisté z TOP 09,“ domníval se.

Vyjádření pana senátora jen ukazuje na to, v jakém stavu je Senát a opozice

„Každý předseda vlády udělá ve své funkci mnoho poctivé práce pro občany České republiky. A obecně platí, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Tohle platí i pro politiky, kteří by měli při hodnocení vždy začít sami u sebe. Mně na současném premiérovi vadilo a stále vadí jeho předlistopadová minulost, jeho neznalost českého jazyka a zejména jeho každodenní střet zájmů. Nicméně působení Andreje Babiše mohou objektivně hodnotit politologové až s odstupem času. Andrej Babiš a jeho hnutí ANO 2011 není můj šálek čaje a jako sociální demokrat vím, jak představitelé tohoto hnutí umí tunelovat programy a úspěchy jiných,“ konstatoval Antonín Seďa, dlouholetý bývalý poslanec ČSSD. „To, zda někdo někoho požene někam do ciziny, rozhodnou opět naši občané. Já osobně čekám na rozhodnutí českých soudů, které by měly konečně rozhodnout o střetu zájmů pana premiéra. A pokud se tento střet zájmů prokáže, pak by měl Andrej Babiš odejít z politiky co nejrychleji,“ doplnil.

Vyjádřil se i poslanec hnutí ANO Marek Novák. „Ani se mi nechce věřit, že se takhle vyjadřuje pedagog a bývalý ředitel základní školy. Ale nepřekvapuje mne, že se takto vyjadřuje politik strany, která již několik volebních období bojuje o přežití. Pan senátor si prostě a jednoduše nevidí do pusy. Ještě je možná dobré doplnit, že hnutí ANO se neschovává za žádnou kolektivní rádobykoaliční hradbičku, ale jde do voleb se vší zodpovědností samostatně tak, jak se má. Vyjádření pana senátora jen ukazuje na to, v jakém stavu je Senát a opozice. Je mi jich vlastně líto,“ sdělil. „A ještě mě napadla věta: Kvalitní opozice formuje a inspiruje vládnoucí strany. To ale, bohužel, není případ České republiky... Ale nevím kam s ní, asi někam jinam...,“ dodal.

A také Jiří Kobza, poslanec za SPD. „Tento komentář – víc než stohy programů a deklarací – vypovídá o pravé povaze a podstatě takzvaně liberálně demokratických stran sdružených v koalicích Spolu a Piráti a STAN. Tyto strany se léta deklarují jako ti jediní, praví ochránci demokracie, svobody a lidských práv – ale když se nekontrolují a mluví tak, jací skutečně jsou, odhalí své skutečné myšlení. A tak například zastupitel ODS z okresu Praha-západ vyzýval k podřezání prezidenta Zemana. Tento senátor za TOP 09 zase veřejně vyzývá k lynči a vyhnání jiného občana České republiky do zahraničí. Přitom při jiných příležitostech se TOP 09 zaklíná právy migrantů, odsuzuje tzv. nacionalismus a prohlašuje, že všechny lidské bytosti bez ohledu na národnost a občanství mají stejná práva a mohou žít v jakékoliv zemi včetně České republiky,“ povšiml si. „Ukazuje to jen pokrytectví, proradnost a faleš tzv. demokratického bloku, jehož podstata je vysloveně nedemokratická. Tyto strany, pokud by se dostaly k moci, by vůči politickým a názorovým oponentům postupovaly zcela nenávistně, nekompromisně včetně použití hrubé represe. SPD respektuje všechny občany České republiky, kteří zde pracují, žijí, dodržují zákon, podílejí se na rozvoji naší země a respektují naše kulturní a společenská pravidla,“ uzavřel.



