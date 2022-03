„Biden žere pizzu!“ „Ještě ukažte, jak půjde na záchod.“ Kroužková z ČT tryskala nadšením, lid se pobavil. Koluje VIDEO

reklama

Biden se tak rozhodl pozměnit svůj program a vydal se na místní základnu za americkými vojáky mise NATO, které měl původně navštívit až po schůzce se svým polským protějškem.

Setkání Bidena s americkými vojáky, kteří působí v Polsku v rámci Severoatlantické aliance, bylo velmi uvolněné. Jedla se pizza z krabice, pilo kafe z kelímku, Biden hýřil úsměvy a usmíval se do společných selfíček s vojáky.

Podrobně tuto návštěvu v přímém přenosu České televize přiblížila moderátorka Barbora Kroužková. Pro svůj poněkud barvitý popis tohoto okamžiku sklízí značný posměch v internetovém prostoru.

„Vidíte amerického prezidenta Joea Bidena, jak si sedá mezi americké vojáky na polském území, jak s nimi debatuje. V plánu má také setkat se také se zástupci humanitárních organizací,“ říká k záběrům sedícího prezidenta mezi příslušníky americké armády.

Následně si Biden bere do svých rukou kousek pizzy a v té chvíli Kroužková s úžasem tento akt prezentuje slovy: „Jak vidíte sami, dává si s americkými vojáky pizzu,“ říká Kroužková významně a na slovo „pizzu“ ve svém hlase klade velký důraz. Její nadšené zvolání hlasitě ve videu zopakuje i veterinář Žák, jenž má z moderátorky očividnou legraci.

Kroužková pokračuje: „Nevím, jestli to vidí, ale určitě to slyší náš americký zpravodaj David Miřejovský, ale nemůžeme diváky ČT24 opravdu připravit o ty obrázky, které nám nabízejí kolegové s Polska,“ komentuje dál Kroužková záběry Bidena, jenž má plna ústa pizzy se salámem, sýrem a olivami.

„Jéé, o to bych určitě nerad přišel. Biden žere pizzu!“ podotýká se smíchem Jiří Žák k obsahu zpravodajství. Poté Kroužková opět připomíná událost dne: „Americký prezident Biden sedí mezi americkými vojáky a svačí s nimi pizzu!“ opakuje Kroužková na závěr.

„Ještě ukažte, jak půjde na záchod, to bude důležitý,“ uzavírá svůj komentář i Žák.

K tomu ještě v popisku připsal: „Zdá se, že je po válce! Hurá! Prezident Spojených států amerických svačí PIZZU!! Vidíte to sami, hlásá nadšeně moderátorka ČT, která vidí asi poprvé v životě jíst důchodce kus pizzy. Chtěl bych slyšet ty komentáře a rozbory, kdyby na jeho místa svačil pizzu jeho předchůdce... Trump. Jak by si to vůbec mohl dovolit, v době války v Evropě jen tak svačit pizzu s vojáky a dělat si selfíčka, ne? Ale tady pantáta Biden jí pizzu! A o to nás přece ČT nemůže za naše koncesionářské poplatky připravit! Stejně jako o jeho následný taktický přesun na toaletu. O to nás ČT doufám také nepřipraví a zblízka ukáže, jak prezident USA dělá pořádné ee na záchodě,“ dodal s dávkou ironie.

Z údivu nevycházejí ani samotní poplatníci koncesionářských poplatků.

V duchu této reportáže přišlo následně očekávání, že jim snad díky ČT neunikne ani sám závěr Bidenova trávicího procesu:„A lejno měl potom jaké? To už média nehlásají? Bože to je stupidní!“ zděsila se komentující Scharllota Wild.

„Nemůžeme o to diváky připravil,“ baví se jedna z přispěvatelek do diskuse. „Při pohledu na něj mě přešla chuť i na ten pomeranč, co jsem si zrovna oloupala,“ dodává.

„Jojo, to je důležitá zpráva dne... běžte s tím vaším jásotem do pekel... za naše poplatky opravdu skvělá reportáž. Ta, co to komentuje, z toho má snad i orga..., ne? Panebože, ty to vidíš,“ zhrozila se Mirka Němcová.

Kromě návštěvy amerických vojáků, kterých jsou v Polsku tisíce, a setkání s polským prezidentem se Joe Biden setkal také s ukrajinskými uprchlíky. Polsko je jednou ze zemí, které nejhlasitěji volají po tom, aby NATO zvážilo důraznější kroky pro zastavení ruské invaze na Ukrajinu.

