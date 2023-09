„Biomasa“ Jacques začíná radit Fialovi, přijde si až na 50 tisíc. Do práce může jezdit s manželem

reklama

Server Blesk.cz zaznamenal, že na Úřadu vlády ČR opět po letech pracuje i Kateřina Bursíková Jacques, která zde pracovala už mezi lety 2003 až 2006, tedy za vlády sociálních demokratů, konkrétně Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka. V roce 2005 byla jmenována ředitelkou kabinetu místopředsedy vlády Pavla Němce.

V letech 1995–2002 vystudovala na FF UK dvouobor politologie – překladatelství a tlumočnictví, konkrétně z němčiny.

Po volbách v roce 2006 se stala poslankyní a byla jednou ze členek Strany zelených, která v dolní komoře parlamentu podporovala vládu Mirka Topolánka, čili vládu ODS, lidovců, Zelených – a dvou přeběhlíků z ČSSD, protože zmíněná koalice na základě výsledků voleb měla jen 100 křesel z celkových 200.

Od dubna 2009 zastávala Bursíková Jacques post předsedkyně sněmovního Výboru pro evropské záležitosti. Jednoho dne však Stranu zelených opustila a vstoupila do Liberálně-ekologické strany (LES), kde stojí po boku svého muže, ale např. také bývalé ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové.

Pozornost veřejnosti na sebe strhla, když v pořadu Jana Kause „Uvolněte se, prosím“ dostala otázku, co je biomasa. A neuměla na ni pořádně odpovědět.

„Já jsem takhle blbej, v tomhle jsem na parlamentní úrovni,“ vysvětloval Kraus Kateřině Bursíkové, proč neví, co je biomasa a rád by se to dozvěděl od poslankyně Zelených. V té době ještě Kateřina Jacques nenesla jméno Bursíková, někdejšího šéfa Zelených si vzala až v roce 2015. Vztah spolu mají od roku 2007.

Jde o bioodpad, který můžete zpracovat do biomasy

„Ale jak si udělám biomasu z odpadu?“ ptal se v roce 2009 Kraus.

„Sypat tam mrkev,“ ozvala se tehdejší poslankyně.

„Mrkev? To by byly mrkvový kamna,“ kroutil hlavou nevěřícně Kraus. „Tak co je ta biomasa? Já si pořád říkám, že vůbec nevím, co je ta biomasa, proto se ptám,“ dotíral dál.

„Biomasa je biologický odpad,“ poznamenala Bursíková.

„No ale když jsem to chtěl vysypat do těch kamen, tak vy jste říkala, že to ne, to musíte na zahradu. No ale kdy se z toho stane ta biomasa? Neříkejte mi, že je to biologickej odpad, to víme, ale řekněte mi, jak ten bordel, co mám v koši, předělám na biomasu?“ nedal si pokoj.

A Kateřina Jacques Bursíková jen bezmocně mlčela.

Teď je opět na Úřadu vlády ČR, dle jehož vyjádření uspěla v otevřeném výběrovém řízení a dnes pobírá plat úřednice ve 14. platové třídě. „Podle praxe se nástupní plat expolitičky může pohybovat od 34.840 do 51.530 korun. K tomu lze ještě navíc získat několik tisíc na osobním ohodnocení či odměnách,“ napsal k tomu Blesk.cz. A že Bursík na Úřadu vlády podle smlouvy bere 24 tisíc měsíčně nebo méně.

