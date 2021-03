„Blahuta lže, brutálně lže“. Babiš se vytočil po dotazu na vyhozeného úředníka, který začal mluvit

reklama

Premiéra Babiše poslanec Jan Farský (STAN) konfrontoval se slovy Zdeňka Blahuty, který se v rozhovoru na Seznam Zprávách v pondělí vyjádřil k očkovací strategii. Podle Blahuty premiér rozhodoval, kdo dostane kolik vakcíny, jestli se jich pošle víc do Libereckého kraje, nebo do Kraje Vysočina a podobně.

„A on to opravdu všechno zdůvodňoval tím, že to je všechno politika. Představa ta, že se rozdělují vakcíny do krajů snad podle politických preferencí, mě dost nadzvedla,“ sdělil Blahuta.

Poslanec Farský se Babiše proto tázal, jak je možné, že v některých krajích mají vakcíny skoro pro všechny, zatímco v některých krajích jenom pro každého třetího. „Kdo rozděluje tyto vakcíny, kdo rozhoduje o tom, kolik se vakcín do kterého kraje pošle, a jaká jsou pro toto kritéria?“ zajímal se.

Premiéra interpelace od poslance hnutí STAN značně rozčílila. Doporučoval se podívat na historii tohoto úředníka. „Do čela SÚKL se dostal na základě nominace pana Němečka, který tam dělal podivné transakce, který byl vlastně odvolán za pana Vojtěcha. Já myslím, že jsou i veřejné informace. A pana Blahutu už chtěl angažovat pan Prymula jako koordinátora, angažoval ho pan Blatný, i když jsem ho varoval, že to nedopadne dobře,“ uvedl.

Blahuta podle jeho slov nebyl schopen předložit žádnou očkovací strategii. „Žádnou. První, co udělal, když nastoupil, tak šel do televize a řešil tam, jestli já mám slezinu, nebo nemám slezinu a jestli se mám očkovat, nebo nemám očkovat. Tak jsem mu řekl, jak se ptali novináři, že ať pracuje a ať neleze do médií. Ať připraví tu strategii. Žádnou nepřipravil. Žádnou nepřipravil,“ hřímal premiér od řečnického pultíku.

Proti Blahutovým slovům se ohradil s tím, že jde o lži. „Tyhle lži a pomluvy zhrzeného úředníka, pokud tady vlastně interpretujete, a samozřejmě známé antibabišovské médium zásadně odmítám. Není to pravda. Nikdo politicky vakcínu nerozděluje, rozděluje se podle počtu obyvatel,“ konstatoval premiér.

„Blahuta lže, brutálně lže. A doporučuji všem občanům seznámit se s tím, co to je za člověka. Samozřejmě teď je použit na to, aby útočil na mě. Nikdy žádná vakcína nebyla rozdělována politicky. Je to úplně absurdní. Já to zásadně odmítám. Jsou to nepravdy, nepravdy zhrzeného úředníka, který se mstí, protože byl totálně neschopen a nikdy tam neměl nastoupit. Ale někteří si nedali říct, a potom pochopili, že to byl zásadní personální omyl,“ zopakoval Babiš.

„My máme vakcíny a chceme, aby kraje očkovaly co nejdříve. Já sháním vakcínu v zahraničí, v Izraeli, ve Francii. V noci mi psal prezident Macron, že nám poskytne dalších 15 tisíc vakcín. Mluvil jsem se saským premiérem, protože hejtmanka Plzeňského kraje chtěla taky vakcínu jako Karlovarský kraj. Takže já to nerozděluji, není to pravda, ano,“ pokračoval ministerský předseda.

Farskému vyčetl, že na půdě Poslanecké sněmovny jenom dělá proklamace, které jsou nepravdivé. „Já se do této debaty, jak kdo očkuje, nebudu pouštět. A když skončíme tuhle interpelaci, zavolám pana hejtmana Půtu a zeptám se ho, jestli má málo vakcíny, protože dostávají všichni stejně. A vy neříkáte pravdu. Vyloženě účelově tady lžete,“ dodal premiér Andrej Babiš závěrem.

