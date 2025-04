„Blázen Ondřej Kolář.“ Slova o nacistech se vrátila

Europoslanec Ondřej Kolář koncem března v CNN Prima News prohlásil, že strany z frakce Patrioti pro Evropu, které nechtějí pomáhat Ukrajině, jsou nacistické.

„Maďarsko a Slovensko jsou jediné státy, o kterých v Evropském parlamentu slýchám, že nechtějí a nebudou pomáhat,“ uvedl Kolář a dodal, že se jedná hlavně o politiky, kteří jsou ve frakcích, jako Patrioti a ostatní národní konzervativci. „Překládám si to trochu jinak, ne jako národní konzervatismus, ale obyčejný nacismus,“ řekl Kolář.

Důraz na evropské zbrojení podle Koláře není o vyvolávání války, ale schopnosti se v případné válce ubránit. „Ve chvíli, kdy tady politici, kolegové z těchto frakcí neustále opakují, že chceme-li být silnější, chceme bojovat. Ne, my se chceme umět ubránit,“ uvedl Kolář a opět zkritizoval Patrioty pro Evropu. „Patrioti si myslí, že nás udyndají svou zbabělostí a ustupováním Rusku, to se ale v brzké době nestane,“ dodal Kolář.

Na Kolářova slova ostře reagovala Jaroslava Pokorná Jermanová, podle níž je Kolář poslední dobou agresivní a existují pochybnosti o jeho duševním zdraví.

„Nevím, čím je pan Kolář v poslední době krmen nebo co jí, ale mám pocit, že je agresivní jako blázen. Je to samozřejmě nesmysl, nikdo z nás není nacista,“ brání se Kolářovým slovům Pokorná Jermanová.

„Zástupci hnutí ANO jsou v Evropském parlamentu proto, aby hájili české národní zájmy a na tom nevidím vůbec nic špatného. Takovéto výkřiky kolegy Koláře, to svědčí spíše o něm a jeho duševním zdraví, které asi není úplně v pořádku,“ konstatovala.

Podle europoslankyně není zbabělost říkat veřejně odlišné názory na zbrojení a evropské vojáky na Ukrajině. Tuto možnost zmínil i český prezident Petr Pavel, což bylo podle Pokorné Jermanové zbytečné a předčasné.

„Je to nyní předčasné řešit případné zapojení českých vojáků na Ukrajině. Armáda je ve stavu, že ani není koho na Ukrajinu vyslat. V současné době dovybavujeme vojáky základními prostředky, jako jsou ponožky a vesty a já nevím, co všechno. Vykřikovat do médií, že pošleme vojáky tam, kam bude potřeba, byť na dohlížení míru, považuji za předčasné, stejně jako považuji za nebezpečné vykřikovat, že do šesti let bude válka,“ říká europoslankyně, že bychom neměli přilévat olej do ohně a z prezidenta Pavla asi mluví jeho vojenská škola a celoživotní profese.

