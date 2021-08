„Budu volit Piráty, abych tu všechny nasr*l.“ Čímsi potřísněný Fiala. Takto to vidí západní pohraničí

PŘEDVOLEBNÍ REPUBLIKA A vlastně jo. Asi budu volit Piráty, abych tady všechny nasral. To nám řekla hlava rodiny ve Staré Vodě u Lázní Kynžvart. Tentokrát jsme dělali předvolební průzkum na spodku Slavkovského lesa. Nejvíce byl zmiňován šéf ODS Petr Fiala, ale ne moc pozitivně.

Akademika Fialu ne

Předtím ve zhruba pětisethlavé vesnici Valy spatřím na úřední desce čímsi, možná kečupem, potřísněného šéfa ODS Petra Fialu na plakátu, za jehož zády se uličnicky uculuje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, jako by to byla jeho práce. Sympatičtí kluci z plakátu. O mnoho kilometrů dál pak cestou z Mariánek do zalesněného kopce minu zmíněný Pirátův pramen a nedaleko rozjímám na turistickém posezení. Nějaký anonym tam, vyryto na dřevě, nabízí ledvinu za... možná 5001 korun. Poblíž hotelu Krakonoš vstoupím do parku miniatur Boheminium.

Korzují zde návštěvníci kolem modelů Ještědu, vodního zámku Červená Lhota a mnoha dalších tuzemských zajímavostí, až dojdu ke zhruba metrové českobudějovické Černé věži. Kochá se jí také muž ve středních letech.

„Jsem z Budějic, takže mě těší, že to tady stojí,“ podotkne Karel, a když se zeptám na volební preference, spustí: „Nejspíš budu volit Spolu, i když mi zrovna jejich lídr moc nesedne. Fiala je prostě taková skleníková květinka, rozjímající akademik. Na jeho postu v ODS bych mnohem raději viděl hejtmana našeho kraje Martina Kubu. Je přímý, mluví jasně a má charisma.“

Senior Klaus i s chybama

Z Dolního Ždanova jdu druhý den do toho Horního, ale přes lučiny. Krávy, volové, koně a pak se propadnu do bláta. Nakonec se však ta správná silnice ukáže. Napravo les, nalevo louky. Kolem si to šine starý pán na elektrické tříkolce. Najednou zastaví a dívá se na dílo zkázy. Na jeho pozemku u cesty prý dřevorubci pořezali zdravý strom, což se v kraji stává často, protože nikdo nemá ponětí o rozsahu soukromých pozemků. Má prý přes třicet krav a ještě před nedávnem mu stádo devastovali myslivci, takže na „pozůstalé“ stále dohlíží.

Fotogalerie: - Okolo spodku Slavkovského lesa

Je jedním z místně velmi silného rodu Sedláčků. „Většina zemědělců tady pořád zavádí novoty, přitom je nejlepší následovat staré hospodáře, tedy Němce. Oni znali krajinu, znali přírodní podmínky a uměli se přizpůsobit ve výběru plemen a plodin. Když si tohle místní zemědělec uvědomí, má z poloviny vyhráno,“ podotýká. A volby? „Vždycky jsem volil ODS. Teď se mi ale moc nelíbí. Hlavně ten předseda. Klaus měl sice svý chyby, byl sebestředný až hrůza, ale byla to osobnost. Tak nevím. Uvidím, jestli půjdu vůbec volit.“

Dojede se mnou pěší rychlostí až na začátek obce Vysoká. Uprostřed pak stojí polokostel svatého Jana Křtitele. Věž a místnost pod ní, ale pak už jen obvodní stěny. V místnosti vizitky předválečných německých obyvatel. Jäger, Landendörfer, Güntner a další s tím, že to byla jejich heimat, tedy vlast. Kdo ví, kolik z nich hajlovalo pro Konrada Henleina.

Piráty proti všem

Místní hluboké lesy vydají své bohatství v podobě plného papírového pytlíku hub. Za půl dne popocházení toho není moc. Na začátku vsi Tři Sekery mi řidič kabrioletu nabídne odvoz do Staré Vody. „Makám jako kamioňák v Německu. O tom, jestli mít tady pětadvacet anebo v Německu padesát tisíc korun netřeba přemýšlet. S přejezdem hranic jsem za koronakrize neměl žádné problémy,“ svěří se. Zaveze mě ke „starovodské“ hospodě u hlavní silnice na Cheb. Zrovna je vyfrézovaná až hrůza.

„Říkali, že to bude do konce příštího měsíce hotové, ale moc tomu nevěřím,“ podotkne hospodský, který se vzdáleně podobá legendárnímu komikovi Miroslavu Menšíkovi.

Chmelová odměna čeká. Naproti si přisedne mladá rodinka. Ani vlastně nemusím použít waterboarding, abych z nich něco dostal. Stačí „beerboarding“, ale ten je proveden zcela profesionálně. Ona číšnice v nedalkém hotelu pro golfisty, on – myslím, že Michal – popelář v Mariánkách. Ona drsná Slovena, on pohodový místňák. Nyní bydlí v domě jeho rodičů, ale vládnou tam mezigenerační rozpory, takže si pár s neposedným synátorem chce najít něco svého. V kraji to prý není nic jednoduchého, když tam chtějí domácí skoro stejné nájemné jako v Praze.

„Já fakt nevim. Volby, no jo. A vlastně jo. Asi budu volit Piráty, abych tady všechny nasral,“ směje se hlava rodiny. Maminka neví vůbec a synáčka spíše zajímá ten kulatý nesmysl na zahradě před hospodou, fotbalový míč. Ve Staré Vodě je jedna past. Na konci obce je vlakové nádraží Lázně Kynžvart, ale do stejnojmenného města jsou to po silnici další dva až tři kilometry. Následky beerboardingu se svižnou chůzí mění v nechutnou střízlivost.

