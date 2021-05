„Bylo mi z toho špatně.“ Rakušan o Feriho skandálu. Zamrazí

Opozice si přála konec Petra Arenbergera ve funkci ministra zdravotnictví, ten nakonec po sérii skandálů ohledně svých majetkových poměrů rezignoval, v čele resortu jej vystřídá Adam Vojtěch. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v pořadu Interview ČT24 prozradil, co od staronového ministra očekává. Okomentoval také kauzu Feri. Z výpovědí údajně sexuálně zneužívaných žen se mu udělalo prý „fyzicky špatně“. Názory, že si za podobné situace mohou ženy samy, podle něj ukazují, že s naší společností není něco v pořádku. Kromě toho také hovořil o tom, jak rozhodná by nyní měla být EU vůči vývoji v Bělorusku.

reklama

Předseda Starostů a nezávislých se úvodem věnoval sérii skandálů, kvůli kterým nakonec Petr Arenberger rezignoval na ministerský post. Kritizoval, že s tímto rozhodnutím tak otálel. „Ta kauza trvala dlouhé dva týdny. Politická kultura odpovídá tomu, kdo tu vládu vede. Personální politika pana premiéra zcela selhala,“ konstatoval.

Prozradil, jak vnímá, že se do čela resortu zdravotnictví opět vrací Adam Vojtěch. „Může být výhoda, že ministr Vojtěch zná prostředí, rychle se zorientuje. Nevýhodou ale zůstává to, co za ním na ministerstvu stojí,“ uvedl. „Nepodařilo se najít ani dva kandidáty. Premiér si vždy najde jednu osobu, ke které se po dlouhém přemlouvání dopracuje,“ dodal s tím, že i to ukazuje, jak slabá je důvěra v tuto vládu.

Od Vojtěcha nyní očekává obnovení odborného týmu na Ministerstvu zdravotnictví. „Nechápu, proč za pana Arenbergera tým odborníků na ministerstvu skončil. Nedokážu si představit řízení krize bez odborného zázemí,“ pozastavoval se poslanec nad nedávným rozpuštěním Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

Psali jsme: Feri, ty se nesměj. Peklo s Vojtěchem, národ má srandu

Vojtěch: Chci kontakt s Maďarem. MeSES proberu

Podle Rakušana se může Vojtěch potýkat s příchodem další vlny epidemie. „Stále je zde neproočkovanost starších lidí, může to být velký problém,“ upozornil. Kritizoval proto nedostatečnou propagaci očkování ze strany Ministerstva zdravotnictví. V této chvíli rozvolňování by se podle něj nemělo ustupovat od testování, a to ani ve školách. „Je třeba testovat kvalitními, jednoduchými a neinvazivními testy. Stát se musí snažit o to, aby u nás takové testy byly,“ podotkl.

Nejlepším ministrem v posledním roce byl podle něj bezesporu Jan Blatný. „Skončil jen proto, že nebyl ochoten akceptovat nákup Sputniku do Česka. Komunikace s ním byla nejlepší. Jiný důvod jeho konce nevidím. Bylo to nepochopitelné. Na tento post už se nikomu s dobrou pověstí nechce,“ míní Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 5% Nevrátí 66% Nevím / Je mi to jedno 29% hlasovalo: 3210 lidí

Stranou nezůstala ani kauza Feri. Poslanec Dominik Ferik (TOP 09) čelí obvinění ze strany mladých dívek, že je sexuálně zneužíval. „Vážil jsem si jej jako politika, který umí oslovit mladou generaci. Četl jsem ale výpovědi žen, kterých se to mělo týkat, a bylo mně z toho vyloženě fyzicky špatně. Pokud by se jejich výpovědi prokázaly, je to neomluvitelné. To vede Česko jinam než do Evropy 21. století,“ řekl.

„Dominik Feri odstoupil, neumím si představit, že by se zachoval jinak. Ctím presumpci neviny. Na druhou stranu poukazování na to, že si za to ty ženy mohou samy, svědčí o tom, že něco s atmosférou v naší zemi není správně,“ řekl předseda hnutí STAN Vít Rakušan závěrem, co mu na celé kauze vadí nejvíce.

Psali jsme: Feri je vyřízený nejen v politice. Než rozhodne soud... Roman Joch i o Pekarové Adamové

Feri? Velkej pr*ser, velkej škraloup, zní z kavárny. A hůř: Teď vyleze vše na všechny

Na přetřes také přišel střet Evropské unie s Běloruskem, které pokračuje v zatýkání politických oponentů a novinářů. Rakušan sice vítá, že Unie přichází se sankční odpovědí, mohla by přijít i s odpovědí z pozice národní.

„Hlavně že ta odpověď ze strany EU nějaká je. Já bych si ale představoval ráznou odpověď v podobě vyhošťování diplomatů. Záleží to na individuálním přístupu států,“ zdůraznil, že Bělorusko svým chováním porušuje mezinárodní právo a narušuje integritu schengenského prostoru EU. „Dovoluje si něco, co si prostě nikdo nedovolil a co jsme tu nezažili,“ zdůraznil politik.

Bohužel zakročit se zde mělo dříve. Covid však zakryl, co se děje nejen na tuzemské, ale i zahraniční politické scéně. „Na Bělorusko se malinko zapomnělo. Nejdříve jsme jim vyjadřovali solidaritu a pak jsme to potlačili někam hluboko. Tlak EU má ale dnes své limity. Bělorusko má stále velké zastání v podobě Ruské federace,“ podotkl Rakušan.

Psali jsme: Vojtěch na orloji. Opozice nabrousila vtipný brk, Kubkovi je strašně stydno za všechny zdravotníky Bartoš (Piráti): Stále hrozí riziko vyvedení peněz z ostravské huti, zastavení inovací i úpadek Rakušan (STAN): Cílem by měla být modernizace, nikoliv likvidace Pokrytecký Zeman. Saša Vondra vzpomíná, jak bombardování Srbska zachraňovalo životy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.