„Bylo to úplně jiné.“ Hladík v ČT chválil Pavla, je prý nejblíže Havlovi

„My jdeme cestou dekarbonizace. My jdeme cestou obnovitelných zdrojů, cestou jádra. Uhlí nedává smysl do budoucna spalovat,“ shrnul v Interview ČT24 nově jmenovaný ministr životního prostředí a místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík. Oproti jednání s předchozím prezidentem Milošem Zemanem bylo to dnešní s novým prezidentem Petrem Pavlem dle něj „úplně jiné“. Zeman i jeho předchůdce Václav Klaus prý resortem akorát „opovrhovali“. Za „úžasný vhled“ Hladík ocenil i šéfa své strany Mariana Jurečku.

Hladík, jenž byl v posledních dvou měsících náměstkem ministra životního prostředí a měl tak možnost se dopředu se svým úřadem důkladně seznámit, v Interview ČT24 shrnul, že je pro něj nynější oficiální jmenování do ministerské pozice odlišné zejména z pohledu odpovědnosti za úřad. „Kdybyste něco pokazil, tak by to ještě do včerejška odnesl pan Jurečka… Rozumím tomu?“ poznačil k tomu moderátor Daniel Takáč, což Hladík následně i připustil, ale dodal, že se na chodu ministerstva již také podílel.



„Ten tým na Ministerstvu životního prostředí je úžasný. Je plný velmi kompetentních lidí. Lidí, kteří mají hlubokou znalost, zkušenost. Projevilo se to vlastně i v tom vyjednávání v rámci českého předsednictví a v tom, kolik důležitých dokumentů Česká republika právě v oblasti životního prostředí a změny klimatu dokázala prosadit,“ ocenil nový ministr svůj tým na ministerstvu v Interview ČT24.

Chválu pronesl i směrem k šéfovi své strany. „Vicepremiér Jurečka má velmi hluboký a úžasný vhled do Ministerstva životního prostředí,“ hodnotil Hladík.



Prezident Pavel Hladíkovi dnes podle jeho slov zdůrazňoval zejména oblast strukturálně postižených regionů a možnosti pomoci těmto regionům. Oproti setkání s Milošem Zemanem prý to dnešní bylo „úplně jiné“ a Pavel se Hladíka, jak řekl, ptal i na odlišné oblasti jeho resortu, přičemž prý zabíhal i do detailů.



„Konečně máme prezidenta, který životním prostředím neopovrhuje, naopak ho preferuje,“ pravil čerstvý ministr a začal Pavla srovnávat nejen se Zemanem, ale i s někdejším prezidentem Václavem Klausem. „Tam bych řekl, že opravdu životním prostředím opovrhovali,“ padlo od Hladíka, jenž si myslí, že Pavel je ve svém pohledu na MŽP nejblíže názoru prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, který tvrdil, že by bylo nejideálnější, aby se o životní prostředí staral každý z resortů, načež by MŽP ani nemuselo existovat.



Kolem Hladíka panovaly otázky ohledně jeho možného zapojení v kauze přidělování městských bytů, kvůli níž v Brně zasahovala policie i v jeho kanceláři, z ničeho jej však neobvinila. „Já mám naprosto čisté svědomí. Nikdy jsem neporušil zákony České republiky,“ je si svou nevinou Hladík jist. „O žádnou kauzu prostě nejde. Nevím, jestli to bylo účelové…“ pronesl Hladík též s poukazem na to, že u něj policie zasahovala poté, co se začalo hovořit o jeho jmenování. Podle něj se dá takto „zničit každý člověk“ a spolustraníci s jeho konáním prý problém nemají.

Svůj postoj setrvat v kandidatuře na ministerský post si prý utvrdil po setkání s bývalým prezidentem Zemanem. „Tady nešlo o Petra Hladíka a o budoucnost životního prostředí, tady šlo možná o něco jiného,“ myslí si o Zemanově váhání.



O postižených regionech, které zmiňoval i prezident Petr Pavel, Hladík v souvislosti s těžbou uhlí pronesl, že „to je na konci“. „My jdeme cestou dekarbonizace. My jdeme cestou obnovitelných zdrojů, cestou jádra. Uhlí nedává smysl do budoucna spalovat,“ zmínil nový ministr. Do budoucna prý počítá v našem energetickém mixu s kombinací jádra, obnovitelných zdrojů, ale i plynu. „Plyn není sprosté slovo. Plyn je dočasné palivo,“ připustil Hladík, že bude nutné vedle obnovitelných zdrojů a jádra počítat v nejbližší budoucnosti i s tímto třetím zdrojem energie.

