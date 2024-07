„Byly. Už nejsou.“ USA ztratily v Asii dobrou pověst

USA byly brané jako kolébka demokracie a práv jednotlivce. Co ale bylo, už není. Podle průzkumu Pew Research se asijské země od USA odklánějí. Šest z devíti zemí, které agentura zkoumala, si myslí, že americká demokracie už není dobrým příkladem pro následování.

Nejvýš se v nedůvěře k demokracii v USA dostal Singapur. Tam si 52 % dotázaných myslí, že USA kdysi byly pro ostatní země dobrým příkladem, ale teď už nejsou. 37 % Singapurců si pak myslí, že USA nikdy nebyly příkladem pro demokracii. Podobně se k otázce postavili Malajci. 50 % uznalo, že v minulosti USA byly lídrem v pojetí demokracie, ale tuto pozici ztratily. 35 % pak u USA demokracii nepozorovalo ani v minulosti.

Image lídra demokracie ztratily Spojené státy i u svého druhého věrného asijského spojence. U Jižní Koreje. 61 % ztratilo iluze o demokracii v USA, 13 % dotázaných ji tam nikdy nevidělo.

Největší důvěru v americkou demokracii pak u zkoumaných zemí ukázala Bangladéš. Tam má pochybnosti o americké demokracii celkově 28 %, zbytek dotázaných stále považuje USA za dobrý příklad, jak demokracie má fungovat. Hned za Bangladéší více důvěry než nedůvěry získaly USA od Indie a Srí Lanky.

„USA vstupují do ,asijského století‘ ve vážné nevýhodě a poškození značky ,USA‘ je nevratné,“ okomentoval výsledek průzkumu analytik Richard Turrin na sociální síti X.

Na to dostal odpověď od profesora University v Queenslandu Warwicka Powella: „Čím více americký establishment iniciuje vojenské intervence pod záminkou podpory ,demokracie‘, tím dále klesá. Globální většina na míle cítí pokrytectví,“ napsal profesor.

„Souhlasím, Warwicku, ze všech chyb USA je to jejich propagace a podpora zahraničního konfliktu ve jménu ,pořádku založeného na pravidlech‘, který je pro většinu národů nejtěžší spolknout. To nedává smysl,“ odpověděl mu Powell.

