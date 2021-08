„Č*ráku, mám vystoupit?“ Zbavme Prahu aut! hlásal aktivista. Tohle slyšel zpátky

Zatímco pro některé je snaha pražského magistrátu o „zklidnění dopravy“ až až, pro jiné je naopak nedostatečně radikální. Například pro „zmocněnce Asociace chodců“, aktivistu Adama Bartosche. Ten před volbami údajně agitoval za sdružení Praha Sobě. Ale to teď prý „podvodným způsobem zrazuje své ideály“ a aktivista hrozí, že klidně bude vést kampaň proti. V mezičase obchází Prahu a vyzývá motoristy, aby své auto sešrotovali. Ale přívětivé reakce nesklízí. „Prakticky ihned mě označil slovem ‚čuráku‘ a ptal se mě, zda má vystoupit z auta,“ popsal jednu konfrontaci.

Bartosch má za to, že auta ničí život v Praze. „Je třeba se jich zbavit. Ukončit jejich provoz,“ tvrdí a věnuje se protiautomobilovému aktivismu, ke kterému vyzývá i své známé. Označuje za „zmocněnce Asociace chodců“.

„Drazí přátelé, velice snažně vás prosím, přestaňte jezdit autem! Jednoduše toho zanechte. Pokuste se přesvědčit co nejvíce lidí ve svém okolí. Já sám se do toho pouštím každý další týden znova. Budou samozřejmě lidé, kteří budou zuby nehty bránit své smrdění v autě. Vysmějte se jim. Můžeme si přát, aby lidé, kteří jako smrdutí hlupáci jezdí autem, byli zostouzeni,“ nabádal nedávno.

Těm, co auto vlastní, navrhuje ho sešrotovat. „Bude to jakási finanční ztráta, avšak člověk dělá mezi narozením a smrtí různé stupidní investice,“ říká Bartosch. Pandemie prý ukázala, že když se budou dělat věci jinak, tak svět neskončí. „Auta ničí život svými zplodinami, hlukem, zabíráním místa. Každý to ví. Představte si všechny ulice Prahy, které jsou nyní plné komických osamocených hlupců ve svých plechovkách, některých tuze drahých, namísto toho jako volná prostranství pro svobodný pohyb,“ vykresluje možnou budoucnost Bartosch.

„Můžeme tuto masovou, smrdutou a životu nepříznivou hloupost ukončit. Samozřejmě že na nás budou vrčet a štěkat všichni ti, již si na autech mastí svá konta a potom lidé, kteří jsou buď líní, anebo si otravováním života ostatních skrze svůj vůz cosi kompenzují,“ haní příznivce automobilismu.

„Dejme si za cíl, že do pěti let vyženeme z Prahy všechna auta kromě sanitek a podobných nezbytností. Tvrdě a odhodlaně, bez typických českých výmluv, pojďme k tomu využít všech legálních prostředků. Každý rok snižme automobilový počet o pětinu z nynějšího čísla a můžeme sledovat, o kolik se život v Praze zpříjemní. Pojďme udělat něco, co je jednoznačně dobré! Ať žije život – bez aut!“ říká bývalý příznivec Praha Sobě.

Tento závazek zopakoval i včera. „Do pěti let je třeba zlikvidovat všechna auta! Jednoduše proto, že jsou špatná. Kromě vozů ambulance, hasičů, policie a snad 20 sdílených aut na 1000 obyvatel.

Asociace chodců (ACH) nakročila k relativně velkému dějinnému předsevzetí, ale s pomocí vytrvalosti, upřímnosti a vtipu se jí podaří dosáhnout jejích cílů!“ vyzývá protiautomobilový aktivista.

Právě se sdružením Praha Sobě je ovšem nespokojen. „Pomáhal jsem s předvolební kampaní a sběrem podpisů nyní v pražské koalici vládnoucí Praze sobě. Jsem intenzivně nespokojený s tím, jak hluboce zbaběle a se sebepopírající kompromisností se tato strana chová v otázce ukončování automobilismu v Praze. Jsou to drtivou většinou lidé ze střední třídy, její sice ‚ekologičtější části‘, ale je jim bohužel sociálně vštípená jakási žoviální politická zbabělost a pseudokorektnost,“ tvrdí Bartosch a prohlašuje, že jak dělal kampaň pro Praha Sobě, bude klidně dělat i kampaň proti. „Protože podvodným způsobem zrazuje své ideály,“ tvrdí Adam Bartosch a zároveň naznačuje, že ti, kdo jezdí v Praze autem, jsou „debilové“.

Podle všeho se aktivista nebojí ani osobních konfrontací. „Jakožto zmocněnec Asociace chodců (ACH) jsem dnes zvolal do otevřeného okénka jakési zbohatlické paničky v SUV (až o 50 % více zplodin), jež na mě s nasupenou našňupnutostí najížděla na parkovišti krámu: Musíte jezdit autem? Máte nohy, vy buržoazní kunhúto?“ pochlubil se nedávno.

Nebyla to ojedinělá příhoda: „Doba před volbami, jakkoli ideově plytkými, je dobou tušení možnosti mocenských přerodů i na straně těch nejméně bystrých. Šel jsem kolem muže, který do půl těla oblečen a do půl svlečen rovnal svá zavazadla ve svém automobilu kombi. Jda svižně kolem, prohodil jsem: ‚Přijde den, kdy budeme všechna auta šrotovat!‘

Kudrnatý muž mi odpověděl: ‚Já bych spíš zabíjel lidi, jima se skvěle topí.‘ Řekl jsem: ‚No, to proto, že jste takový obvyklý český nácek.‘ Už jsem minul jeho kombi a on ještě za mnou volal: ‚Ale vy se mi líbíte, kolik toho znáte!‘ Dále nemohl rozhovor pokračovat. Spěchal jsem, protože se chystá jakási bouře.“

Bartosch má očividně radost, když auta dojdou k poškození, například krupobitím.

Jeho protiautomobilový aktivismus je zřejmě dlouhodbější záležitostí, protože podle svých slov přesvědčoval jednoho motoristu, „aby své auto sešrotoval, stal se opět malým snícím chlapcem, a na ‚expedici do Albánie‘, na niž se chystal, jel místo auta vlakem, což je pěknější. Popsal jsem také, že jeho oči se při mé intervenci zablyštily čímsi milým“.

Prý takovýmto způsobem oslovil asi 40 motoristů a motoristek. „Ani jedna z reakcí nebyla zdaleka tak přívětivá jako od zmíněného cestovatele,“ posteskl si Bartosch a přidal příhodu: „Například dnes jsem sešrotování – dle pohledu mě jakožto zmocněnce Asociace chodců (ACH) – zcela nesmyslného auta navrhl muži, kterému jsem také uvedl známé škodlivé dopady ježdění autem, jako jsou splodiny, hluk, zabírání prostoru. Prakticky ihned mě označil slovem ‚čuráku‘ a ptal se mě, zda má vystoupit z auta. Naznačil jsem mu, že by měl nadobro vystoupit z auta, načež on s nenávistným pohledem, šlapaje intenzivně na plyn, odjel i se svým autem.“

„Má úvodní formule je vždy podobná: rázná, ale zprvu slušná. Nevím, zda ostatní mohou tento počet dohromady kolem padesátky automobilistek a automobilistů, které jsem od začátku této fáze experimentování oslovil, považovat za dostatečný. Psal jsem již jinde, že pouze skrze mou osobu nelze dosáhnout touto metodou kýženého cíle vypudit z Prahy do pěti let naprostou většinu aut (okolo 98 %). I kdyby takovýchto lidí, kteří za dva měsíce osloví alespoň padesátku automobilistů, byly celé zástupy – což se však jistě může stát – samo by to však asi nestačilo pro realizaci výše zmíněného cíle: polidštění města,“ pochyboval dříve Bartosch o uskutečnitelnosti svého cíle.

